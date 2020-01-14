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臺中新聞

陳姿文 為公共藝術而生

2020-01-14 08:52文化臺中

中興大學女宿前的作品《楓情款款》，生動呈現男孩們在女宿前等候的身影。 【圖‧陳姿...
中興大學女宿前的作品《楓情款款》，生動呈現男孩們在女宿前等候的身影。 【圖‧陳姿文、黃慧鳳】
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【文‧黃慧鳳】

妝點我們的公共空間，「公共藝術」與形塑都市風貌有著密不可分的關係。臺中市第1件的公共藝術作品《傾城之約》即是為了紀念921大地震，108年適逢921滿20年，我們一起從藝術家陳姿文的創作歷程探索專屬市民的公共藝術風采吧！

走出框架與格局 打破藝廂情願

以雕塑、造型藝術、鑲嵌馬賽克專長聞名於公共藝術界的陳姿文，目前是原形場域有限公司的負責人。一般被認為「藝廂情願」，藝術是賺不了錢的刻板印象，並沒有侷限住追求自我理想的陳姿文，高二下的那一年，是她踏上藝術旅程的重要關鍵，有天分的她經過短暫的術科補習，順利考上東海大學美術系，正式接受正規藝術教育。

但一切並不遲，陳姿文明白藝術無法單靠技術得以成就，從藝術家生命經驗出發才能淬鍊出不凡的作品。她選擇走出臺灣邁向國際，超越自我突破格局，遠到法國巴黎第八大學造型藝術系留學進修，眼見西方藝術重鎮，不僅博物館匯集殿堂級的藝術家作品，連街道、荒園、工地都是美的，對比臺灣環境的擁擠與紛亂，內心受到很大的刺激與啟發。「是宇宙賦予我回臺灣的使命」，陳姿文笑道，她學有所成毅然決然畢業歸國，認為臺灣的不足之處，正是可以她改變的地方，決定賦予家鄉不同的風貌與可能。

中興大學的女宿電梯旁有陳姿文親手繪製的壓克力板 【圖‧陳姿文、黃慧鳳】
中興大學的女宿電梯旁有陳姿文親手繪製的壓克力板 【圖‧陳姿文、黃慧鳳】
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留給家鄉的禮物 點亮城市風景

回臺適逢「文化藝術獎助條例」通過的鼓勵期，不以個人創作自滿的她，開心的投入公共藝術的領域，作品包含《傾城之約》、《時光的對話》、《迷宮》、《心手相傳》、《鯤鯓》、《和大自然捉迷藏》等無數件集結20年優秀的公共藝術作品，陳列的地點五花八門，在臺中的公共場所的任何一隅你都曾可能與它擦身而過。

不管地點是在交通轉運站、各級學校、購物中心入口、郵局、河堤、傳藝中心、科學園區、台灣電力公司、運動中心、女生宿舍等，陳姿文皆能依單位機能及本質的不同，設計獨一無二專屬該空間的藝術作品，尤其她能結合環境的風動、光、影與特色，敷以不同的色彩及意象，使作品或自然童趣，或奧涵歷史文化精神，讓藝術無形中與民眾生活融為一體，20多年來成績可謂斐然，不僅美化了臺中這個城市的空間，也深化了城市的精神與文化底蘊。

其中《傾城之約》榮獲首屆公共藝術獎最佳創意與最佳環境融合2獎項、《春風化雨》則獲得第3屆公共藝術最佳環境融合獎、《溯源》、《奇幻》獲第3屆公共藝術卓越獎。而紀念921地震的《傾城之約》，以女、男形體象徵生命的綿延，地面的火焰象徵大自然不可抗拒的毀滅力，火焰反射到廣場中央的兩個鏡面，將無形的圖案反射成人形，也反射周遭的人物，站立其中猶如置身異次元，期待現實、逝去與輪轉後的人魂在此相遇，訴說來不及說的再見，訴說著彼此的傾城之約，從而重整受創的心靈再出發，其療癒作用由此可見。

去年是921地震20週年，回望此作品，更能感受公共藝術存在的意義與價值；這樣公共藝術的城市美學，有著市民的參與、關懷與認同。

與同伴埋首工作的身影(陳姿文提供) 【圖‧陳姿文】
與同伴埋首工作的身影(陳姿文提供) 【圖‧陳姿文】
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永不停止學習腳步 玩藝盡興

20多年走來，陳姿文認為只要想做一件事，沒有什麼能成為阻礙。公共藝術是她一生最投入、最感興趣的事，雖然一路上的顛簸與困難，唯一不變的是對創作的執著，讓她不斷地邊做邊學，學著以AutoCAD繪圖，學著與施工者溝通、了解施工的程序……等，慢慢的一切彷彿長了翅膀般，讓創意與執行能順利橋接。

投入公共藝術的過程，不僅可以展現能力，還可以不斷學習，陳姿文熱衷於此，上癮於此，不僅豐富了自己的生命，也豐潤了家鄉環境的人文底蘊，這條藝術創作之旅陳姿文走得盡情盡興！

【完整內容請見《文化臺中》第38期】

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文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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