跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

大里老街因清朝交易買賣而繁榮興盛 【圖‧編輯部】 分享 facebook

【文‧林慶弧】

大里，在臺灣發展過程中佔有舉足輕重的地位，清朝三大民變之一的「林爽文事件」，發生的地點就在這裡。大里古稱「大里杙」，是早期烏溪（大肚溪）中游的大河港，「杙」是指「繫舟筏的木椿」。現代人很難想像清代時期的大里溪曾河水湍急可以行商船，渡船口一帶熱鬧繁華，是全臺排名第六名的市街，僅次於「一府、二鹿、三艋舺、四竹塹、五諸羅」。

乾隆時，是漢人大舉湧入台灣的高峰期，許多人搭船到鹿港後，繼續沿著烏溪上溯，來到大里溪與頭汴坑溪交會處，這裡是很多移民落腳的地方，包括霧峰林家的先祖林石，樹仔腳林氏望族的先祖林簪等人，當然還有本文的主角林爽文的父親，這些人來到大里的目的很一致，都是為了開墾土地資源。但是在漢人未入墾之前，這裡原本為平埔族人洪雅族（Hoanya）傳統的生活領域，因此原住民的權益就飽受威脅。

來大里不妨走趟「大里杙文化館」，裡面有大里風華的珍貴史料。 【圖‧編輯部】 分享 facebook

小秘境首站 230年的大里老街巡禮

尋訪大里小秘境，第一站必訪大里老街。這裡是18世紀全臺最大規模抗清事件的「元帥府」所在，想像230年前，短短200公尺的老街，這裡佈滿各行各業的大小店舖，有餐坊、中藥鋪、南北雜貨、客棧、布行、油行等等，人聲雜沓充滿活力，今日我們可以循著老街探訪「福興宮」、「亭仔腳」、「倒栽榕」、「舊碼頭遺址」及「慶源堂」。

「福興宮」原本是三合院形式的廟宇，在林爽文事件後被清廷強迫拆遷到現址，原址在今大里警察分駐所；大里老街雖已失去「古意」，但「亭仔腳」的傳統建築特色，仍保留著當時木造建築，獨立兩側斜面的屋頂（可供較多人行走），是全臺老街僅有，值得您細細品味。

「倒栽榕」和「舊碼頭遺址」幾乎都位於同一處，碼頭早已不存在，倒栽的榕樹卻充滿傳奇色彩；「慶源堂」則是同治年間林秋金所創建的商號，日治時期又在街屋之後，建造仿巴洛克式的雙層洋樓「林慶雙樓」。建議可以先到老街內的「大里杙文化館」索取導覽簡介，並參觀「大里杙老街今昔」等史料再開始探訪老街，這棟建築物本身原是日治時期大里杙保正集會所，建於昭和4年(1929年)，是一幢歷史性建築。

林爽文與兄弟結拜處 必遊黃竹國小

接下來，要離開市區前往另一處秘密基地，林爽文與其志同道合的兄弟們，歃血為盟的地點就在山內的「車籠埔」，清朝的此地設有隘口，名為黃竹坑隘，今天這裡設有黃竹國小。這所山中傳奇的森林小學──黃竹國小，附近的草湖溪發現大量的海洋貝類化石，因此驗證了滄海桑田這句話，該校將採集的貝類化石當成特色教學成果展示，值得前往欣賞與遊玩，此處位於較偏僻的山區，夏天則可以戲水消暑，建議前往之前先確定路線。

重啟塗城 人文與時尚文創聚落

福安康平定林爽文之亂後，大里杙市街全毀，原居住在此的居民四散逃逸，許多人渡過大里溪之後，來到了塗城重新出發，塗城舊名「土城」，是一個更靠近山區的未開墾區，位於頭汴坑溪與草湖溪之間。現在這裡人口密集市況繁榮，當年則是常有原住民出沒之處，因此塗城福德堂就是該地區的信仰中心，與此地的開發息息相關，當年開路時未能同時遷移福德祠，形成今日廟宇就在路旁的奇景。

此外，「臺中軟體園區」也位於本區，這裡除了是經濟部開發成為文創與數位的3D示範基地外，還建置兩棟智慧建築，內有辦公室、會展中心、階梯式國際會議廳，與各種文創商店，最值得一提的是，Dali Art藝術廣場經常舉辦世界知名藝術家的作品展覽，非常具有國際水準與可看性，是臺中新興的展覽場館。

統一發票印製廠 探訪印刷之美

還有一個非常值得參觀的「臺灣印刷探索館」，早在民國38年3月就成立的「臺灣省政府秘書處印刷廠」，後來因為政府精簡，改隸財政部，並更名為「財政部印刷廠」。這裡原本主要業務為印製統一發票、各級機關的公報等，目前則轉型成為觀光工廠，提供印刷史的導覽解說，和動手DIY體驗，採預約制，參觀訪客須事先聯絡。

巷弄古今風貌 風華大里綻新意

走過昔日繁華的大里，有老街和古廟宇；幅員廣大，橫跨商業區與沿山聚落；現今的大里，在臺中軟體園區的整體帶動下，呈現另一波的新的產業發展，大里的新風貌指日可待，期待創造出亮點的璀璨未來。

「倒栽榕」距離大里市福興宮約百餘公尺，樹形壯闊、枝葉茂盛，歷史十分悠久。 【圖‧編輯部】 分享 facebook

倒栽榕

所謂倒栽榕顧名思義是以榕樹枝倒著種的，倒插法能讓榕樹不會很快長高，而且枝葉扶疏，長得很茂盛，另有庇蔭地方之意涵，俗稱「倒栽榕」。

【完整內容請見《文化臺中》第38期】