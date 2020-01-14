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文學從來都不是寂寞 這家咖啡以「詩詞」調配文學花茶

2020-01-14 08:25文化臺中

張祐千夫婦以文學館特色量身打造「幸卉文學咖啡」。 【圖‧孫蓓玟、張祐千】
張祐千夫婦以文學館特色量身打造「幸卉文學咖啡」。 【圖‧孫蓓玟、張祐千】
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【文‧孫蓓玟】

幸卉文學咖啡是臺中文學館的委外餐廳，以「文學從來都不是寂寞」為主題，提供手沖咖啡、手作甜點、經典抹茶、文青冰品等商品，並針對臺中文學館特色以詩詞為意境調配文學花茶。在步調緊湊的城市裡，不妨靜下心、停下腳步，進入充滿日式風格的歷史建築裡，享受片刻安寧，體驗文人生活的小確幸。

夫妻倆的創業夢

一走進幸卉文學咖啡，濃濃的咖啡香氣盡情散溢在空氣中，原來是店長張祐千正指導員工手沖咖啡的技巧，在店裡光是咖啡就有將近80種，且全都出自他之手，高雄餐旅大學畢業，曾投入餐飲工作20幾年，後來輾轉到技職學校擔任授課講師，在帶學生發表畢業成果展時，看著學生實踐所學並完成作品，心裡滿是成就感，因此回想起自己的初衷，興起了開店的念頭，在與妻子吳筱琬討論後，便開啟了夫妻倆的創業路。

幸卉文學咖啡不定期舉辦相關活動、講座，用心規劃不同主題。（圖為咖啡沖煮分享會） ...
幸卉文學咖啡不定期舉辦相關活動、講座，用心規劃不同主題。（圖為咖啡沖煮分享會） 【圖‧孫蓓玟、張祐千】
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問起為什麼會想在文學館開店，張祐千說：「我們一直都很喜歡這裡的氣氛，每每經過這裡，『要是能在這裡開一間咖啡廳該有多好！』心裡都會這樣想著。」後來因緣際會下有了這個機會，當然不能錯過。剛來到這裡，因為以前承租店家是餐廳的關係，他們花了整整1個月，每天8個小時清理環境，當時便下定決心，在開始經營後，要把重點放在情境氣氛和咖啡上，盡量以非油煙的方式作料理，才能完整的保存這棟別具價值的歷史建物。

你喝的不是咖啡 是「用心」

這裡的菜單上有個特別的品項「手沖咖啡1+1」，適合對咖啡不了解、不知道要喝什麼和想體驗各種咖啡的朋友，只要花比1杯咖啡多一點點的錢就能喝到2杯咖啡。首先，店員會跟顧客溝通喜好，幫顧客挑選第一款咖啡，這是第一杯，接著用第一杯為依據調整修正，幫客人找到自己最喜歡的咖啡。這個理念當然也源自張祐千的想法，他說：「專業的咖啡師是能在自己喜好與顧客喜好間取得平衡。」

在幸卉文學咖啡裡厲害的當然不只咖啡，還有甜點，張祐千說：「其實每一款我都很推薦。」言語間的對自家產品的自信表露無遺，用料成本無上限，「只要不虧錢」就好。張祐千說：「咖啡廳賣的是咖啡，而甜點只是附加的，所以不會想用它來賺錢，只希望客人喜歡。」

談起倆人對幸卉文學咖啡的期許，他們是希望這個地方能讓更多人看到，這裡偶爾也會舉辦活動、講座，甚至展覽，也有對外場租，吳筱琬說：「這裡是個好地方，剛搬來時跟先生坐在店裡，或許氣氛使然，心就不自覺安定下來。」「我們全年無休」這裡環境那麼好，您來過一次必定會再度蒞臨。

轉角微光文創小舖

從轉角發現生命的美好

轉角微光文創小舖位於臺中文學館內的主題特展館。 【圖‧孫蓓玟】
轉角微光文創小舖位於臺中文學館內的主題特展館。 【圖‧孫蓓玟】
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【文‧孫蓓玟】

從樂群街入口進到臺中文學館，一眼就能看見主題特展館，而隱身在內充滿文青感的小角落是「轉角微光文創小舖」。這裡主要對外販售臺中市政府文化局所出版的書籍、文創品及寄賣商品。

為了推動臺中在地優秀文化產業，豐富轉角微光內的文創商品，達到公私合作的優良互動，文化局每年都會對外辦理徵件活動，不管是個人、工作室、團體或公司行號，只要有符合條件的作品、商品，即可投件報名，獲選者就可以將自己的產品放在店內寄售。

店內陳列各式文創商品、種類多元，可供民眾選購。 【圖‧孫蓓玟】
店內陳列各式文創商品、種類多元，可供民眾選購。 【圖‧孫蓓玟】
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今年獲選的產品類項多元，有FERN ONLY的蕨類標本紙雕、MARK TAIWAN的書籤和明信片、谷同金筆插與書擋、聖將企業蒔繪墨小花器、盧安藝術複製畫及巧物金工的手工品等，從每一件產品中都能清楚看見創作者為臺中文創藝術注入的新生命，如果到臺中文學館，不妨親自走訪這家小店一同邂逅臺中在地文創的美好。

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【完整內容請見《文化臺中》第38期】

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文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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