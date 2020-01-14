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東海大學無限定打擊樂團

2020-01-14 08:21文化臺中

東海大學無限定打擊樂團 【圖‧無限定打擊樂團】
東海大學無限定打擊樂團 【圖‧無限定打擊樂團】
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【文‧葉志雲】

韓國知名的亂打秀，即是將隨手可得的廚房用具當作打擊樂器，精湛的演出享譽國際。出乎意料地，臺灣竟然也有亂打秀團體，他們是隱身在東海大學的「無限定打擊樂團」，校園中隨手可得的壞掉的掃把、閒置的鋁梯、廢棄的油漆桶都是他們信手捻來的打擊樂器，成員們更運用創意彩繪油漆桶，視覺上更顯繽紛，儼然是最環保的音樂社團。

取材生活 化破銅爛鐵為天籟

無限定打擊樂團於 97年創團，起初取名為「破銅爛鐵打擊樂團」。由於演奏的樂器愈來愈多樣化，不只是一般人認知的鍋碗瓢盆或油漆桶、汽油桶等「破銅爛鐵」，也加入塑膠、竹木等素材增加聲音的層次，甚至連全身肢體的拍打聲、叫喊聲都能融入其中，形塑聽覺與視覺的互動衝擊。

已在樂團 4 年的日文系同學蔡欣妤，為現任社長，從小就接觸音樂的她，啟蒙自學習爵士鼓時期。甫進東海大學便為無限打擊樂團的魅力所震懾、吸引，這一待就是4 年。她說，熱音社隨處可見並不稀奇，然第一次聽到無限定打擊樂社的演出就深深愛上至今。

蔡欣妤在小學時，曾看過國外團體「STOMP破銅爛鐵樂隊」的表演，利用破銅爛鐵表演打擊樂，結合了敲擊音樂、舞蹈與情境喜劇，歡樂非常，令她印象深刻，沒想到上了大學自己也可以這樣活出夢想。

創團社長 返鄉持續延續打擊夢

加入無限定打擊樂團的同學，不少都有音樂底子，甚至學過打擊樂，但也有部分沒有基礎，衝著有趣的團名而加入，大家都對打擊得充滿熱情與憧憬。蔡欣妤直言，這是一個很值得體驗的樂團，有趣又好玩，沒有基礎也沒有關係，入團後會有學長姊教導，每週兩次的社團課程可以學習，就算新手很容易入手，沒有負擔。

當初創團的學長林志儒，自畢業後回到宜蘭自組「重擊現實打擊樂團」，做得有聲有色，也會抽空返校指導學弟妹。每年寒假，社團也會北上宜蘭至「重擊現實打擊樂團」的所在地接受訓練，加強表演性及肢體運用的練習，成效非常的好，成員們反應熱烈。

東海之寶 敲響公益自娛娛人

無限定打擊樂團的表演洋溢青春歡樂的音符，朝氣蓬勃，充滿趣味性，所用的樂器還可提供觀眾現場體驗，所到之處都很受歡迎。除了每年社團的成果發表會，以及配合學校耶誕夜盛會等活動演出之外，也會不定期進行校內外的街頭快閃表演，或是到養老院公益演出娛樂長輩，甚至受邀為校外路跑等大型活動表演帶動氣氛，收入則用來添購獅鼓、混音器等專業打擊樂器，讓表演內容更豐富。

無限定打擊樂團的表演形式非常多樣，甚至可以融入人體裝置藝術及戲劇表演等元素，充分體現學生的創意。107 年第十屆的成果發表會「拾限」，演出少年追夢的故事，就是大家一起發想、共同討論的創新節目內容，社長蔡欣妤便擔綱演出一角，還以曬衣竿、油漆桶演奏多首曲子，美中不足的是臨場扭傷了腳，以致在最有看頭的邊爬鋁梯邊敲擊的橋段無法親自上場，所幸全劇創新有趣，演出流暢，觀眾反應極佳，讓她印象深刻。

少子化危機 亟欲新血接續傳承

無限定打擊樂團的成員曾多達 三、四十人，這一兩年逐漸流失，已經影響到正常演出，蔡欣妤相當憂心，不諱言當務之急就是盡快補充新血，她盼能透過臉書粉絲專頁等管道，努力加強行銷宣傳，好讓東海大學這個健康環保又有趣的音樂社團，能夠持續敲響青春的風采。

No Rule Percussion 無限定打擊樂團粉絲專頁(請按名稱開啟網頁)

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【完整內容請見《文化臺中》第38期】

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文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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