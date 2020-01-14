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臺中新聞

我們準備在臺中修復一段關係

2020-01-14 08:20文化臺中

藝術家為「串遊季」進行展點採集，在綠意盎然的街區留影。 【圖‧文化資產處】
藝術家為「串遊季」進行展點採集，在綠意盎然的街區留影。 【圖‧文化資產處】
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【文‧文化資產處】

哈囉，你好。請問上次停紅綠燈，抬頭看看文資，大概是什麼時候呢？

108年12月28日至109年3月1日。臺中，即將啟動一場修復關係，帶入藝術家的創作觀點，展開街區的串門……。

我們準備在臺中文化城中城和文資修復一段關係，展開「串遊季 REUSE」。臺中文化城中城以中區舊城為主，範圍東北以公園路、自由路為限，南以建成路為界，西南以林森路，西以五權路及民生路為界。昔日的政經蛋黃區，在歷史座標上，相繼出現各式公共建築，包括臺中州廳、市役所、大屯郡役所、臺中法院、臺中刑務所及大隱隱於市，清領時期留下的「臺灣府儒考棚」等；還有公職人員宿舍如法院宿舍、刑務所宿舍等。

以修復為原點 表現舊城生命力

「串遊季 REUSE」由知名策展人許哲瑜、郭中元繼「川游不息—綠川展2018」、「島中流域—河川的在地城事」再度為舊城區操刀策展，以修復（REPAIR）為原點，創作連結（RECONNECT）為徑，在城中城激盪出REUSE觀點漣漪。

展覽主展區位於臺中市西區的「臺灣府儒考棚」，談修復關係與工種；非定點展區遊街串藝，在「臺中刑務所官舍群」、「四維街日式招待所」、「臺中市地方法院舊宿舍群」等文化資產據點，邀請不同領域的藝術創作者放入創作語境。Re放在動詞前面，如同一段前進的節奏，帶領我們繼續往前方探索。「串遊季 REUSE」將是一場修復關係．創作觀點．街區串遊的展開。

設計者莊騏鴻與愛彌兒小朋友創作，創作將運用於刑務所展點。 【圖‧文化資產處】
設計者莊騏鴻與愛彌兒小朋友創作，創作將運用於刑務所展點。 【圖‧文化資產處】
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展覽主視覺，取材自臺中城中城歷史建築元素，以車站鐘塔、州廳拱門、市役所羅馬柱、糖廠屋頂等，帶著探索精神層層堆砌，錯綜複雜、亂中有序、野有活力，真實表現出舊城生命力。策展人選擇內斂的黑白鋪陳，將上色空間保留給參展藝術創作者與觀展民眾，這也象徵城中城無可取代的包容力。

作品開啟街區的生活想像

「串遊季 REUSE」放入創作語境，轉譯歷久而彌新的存在。本次邀請版畫家沐冉、視覺藝術團隊黑青、攝影工作者陳伯義、藝術創作者陳青琳、建築師陳宣誠、設計工作者莊騏鴻、藝術創作者張簡士揚、藝術創作者黃贊倫、插畫繪製者湯士賢、花藝創作者廖浩哲、產品設計師MIKE HE等人，以串聯街坊的方式，展開「創藝」火花。

當你散步於街區，會看見「四維街日式招待所」前有版畫家沐冉的版畫創作，取一把河水濕潤已乾枯的樓，乘著紙船停靠在陽臺欄杆處，木板和往年一樣踏起來吱吱作響，花樹盛開，河水遊走在存封的玻璃罩間，待玻璃消融後，再次回到我們熟悉的1938年。

花藝創作者廖浩哲，更從修復Repair一詞出發，以藝術創作者的觀點，創作出一個多功能的修復站。在材質選用上，透過鏡面與老件新舊交融，以及庶民材料的運用，呼應著展覽場域「儒考棚」過去的歷史意義、痕跡，以及修復後的建築現狀。

回復文資風華 循序漸進

文化資產保存的第一步，即是透過指定或登錄的程序給予身分，由主管機關辦理公告，並報中央主管機關備查。後續則依各文化資產的性質及「古蹟修復再利用辦法」第2條規定，依序進行修復或再利用計畫、規劃設計、修復工程施工，整體步驟執行下來，大約需要8至10年以上的歷程恢復。

守護我們的文化資產 一起串遊季

守護文化資產是一條漫長的道路，也惟有持續的保存與活化文化資產，才能讓文化資產之價值，成為每個人的生命的一部分，亦不斷累積城市歷史的深度。

本次展覽有更多歷史文資與創作呼應，或許是我們「從未發現」、這次「終於出現」、不能感受原來身處其中而嘆「好久不見」。迎接2020年之際，邀請您一同串街遊藝，和城中城修復關係。

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【完整內容請見《文化臺中》第38期】

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文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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