吳柏賢 回憶畫面的剪輯者

吳柏賢以畫面剪輯的概念呈現作品，他的作品《我始終遙望找尋》獲選今年「臺灣美術新貌獎」首獎肯定。 【圖‧吳柏賢】 分享 facebook

【文‧陳詠俞】

反覆塗抹，逐層覆蓋，藉由畫筆在畫布上染上一層又一層的油彩，一筆一畫凝結了吳柏賢一路走來的所思所想，也勾勒出潛藏在他身體中的記憶畫面，在他有意地剪接拼貼下，讓畫面與觀者對話，藉由他的回憶片段，引導觀者走入創作者過去的自身經驗。

拼貼剪輯 捕捉回憶的定格畫面

以《我始終遙望找尋》榮獲2019年臺灣美術新貌獎首獎的吳柏賢，從研究所時期就開始琢磨如何表現「身體記憶」，他解釋道，「目前主要創作的主題都是在表現身體記憶及身體感，都是當下的感受。」而這些「身體感知」會持續在過去及現在的時間裡不斷對話、消長，最後沉澱，成為腦海中的一幅又一幅的定格畫面。

吳柏賢重新結合這些定格畫面，將自己的生命經驗再次剪輯拼貼，就如同電影剪接師，其中更要考慮人物及場景的比例，並且思考要如何吸引觀者進入人物、進入回憶，也因此他下筆前總是細細琢磨。吳柏賢笑著說，「雖然有一點官腔，但真的是透過繪畫跟自己對話，在下筆前，其實不是有什麼感覺就畫什麼，而是會整理很多資料，自我對話，甚至是概念上的釐清，確認後才會開始。」 作品搭配光影及實際木椅，吳柏賢重新為繪畫下定義，帶給觀者不同感受。 【圖‧吳柏賢】 分享 facebook

跳脫平面 重新定義繪畫表現

此外，在他的作品中，人物總是不見面容樣貌，以光影的形象出現在眾人面前，主要是在回憶的過程中，會與真實再現對象產生誤差，因此他利用燈光填補，吳柏賢解釋，「在我的作品中，透過利用發光或是反白來呈現人物，營造『缺席』的意象，目的就是希望可以讓人回應、投射自身到當下的感覺。」

特別的是，為了配合畫作，吳柏賢也會在現場擺上真實的椅子和燈具，調整實際的光影與整個佈展空間來做呈現，像是畫作擺放的位置高低錯落，讓每個畫面都有差別，讓作品不僅侷限在那一方畫布上，而是一整個展覽空間都是他的記憶呈現，讓觀者能實際感受到「真實」的身體記憶，他認為，「透過這些靜態的展覽所營造的空間，希望可以讓觀看的人自己拼湊、用自己的速度去觀賞，並且掌握自己心理狀態的感覺。」 吳柏賢擅長將自身的生命經驗結合視覺融入創作。 【圖‧吳柏賢】 分享 facebook

內斂所學 繪出曾經的當下

談到結合裝置的原因，吳柏賢笑著說：「或許是因為大學時期摸索的經驗。」他從小就對藝術產生興趣，每週都會到兒童藝術班學畫，但是國高中並沒有進入專業美術班學習，而是到了大學才考進了臺北市立大學視覺藝術學系。

「也因為國高中沒有接觸過，所以大學的時候，對各種表現手法都很感興趣。」吳柏賢說。因此他從平面設計、動畫、版畫、影像合成、裝置及雕塑等，都曾嘗試學習，直到研究所時，才確定以油畫作品為主要的創作方向。

但先前的經驗，都成為他創作的能量，不論是結合實體裝置表現作品，又或者是利用影片剪輯的概念去呈現畫布上的畫面，他不僅畫出身體記憶，更展現了自身的學習歷程。

目前吳柏賢將繼續以「身體記憶」為主題，著重靜態的展現，利用影片剪輯的方式創作；未來則是希望可以突破靜態畫面敘事性的極限，像是結合視覺誤讀效果，讓同一張畫有不同的敘事方向，也更增添趣味性，此外，也希望使用臺灣在地記憶作為創作元素，讓更多人能夠藉由他的作品，重回那曾經感動的當下。

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