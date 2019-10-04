綺麗十月 臺中樂器節x爵士音樂節

法國鋼琴手Remi Passian 為臺中爵士音樂節注入浪漫情調（2012 年） 【圖‧表演藝術科】 分享 facebook

【文‧汪亭汝】

每年到了秋天，臺中城便瀰漫於浪漫氛圍中。十月涼爽的微風迎面拂來，10月5日至6日，首先吹向市民廣場及草悟道上投入「2019臺中樂器節」的熱絡人潮，一連串的精采音樂饗宴吹起號角，緊接著10月11日至20日在同一地點，也將迎來2019臺中爵士音樂節，邀請市民和來自世界的百萬爵士迷齊聚搖擺，沉醉其中。

臺中樂器節 跨樂大FUN SONG

今年的臺中樂器節以「跨樂大FUN SONG」為主題，邀請多支國際樂團參與。「Julian Moreen四重奏」將帶來洋溢歐美風格的第一手現代音樂，「Claudio De Rosa」由義大利薩克斯風手狂放炫技，「Ronald Boo Hinkson五重奏」和「Soy la Ley古巴爵士樂團」則以熱情的拉丁節奏感染全場。

Pablo Ziegler Trio 以三重奏方式，演繹深情的曲目（2018 年）。 【圖‧表演藝術科】 分享 facebook

此外，「樂曲之王」樂器演奏比賽也將看到臺灣各地選手自由改編經典爵士樂曲目，薩克斯風、爵士鼓、長笛，3樣樂器各領風騷，究竟會變化出如何的豐富演出呢?讓我們拭目以待。

義大利阿卡貝拉人聲樂團 ALTI & BASSI 帶來別出心裁的音樂饗宴（2018 年） 【圖‧表演藝術科】 分享 facebook

臺中爵士音樂節 15國浪漫會師

雙十節舉國歡慶的同時，邁入第17年的臺中爵士音樂節也即將登場，一共邀請來自美國、聖露西亞、貝里斯、荷蘭、比利時、法國、德國、西班牙、波蘭、泰國、馬來西亞、菲律賓、日本、中國大陸、臺灣等15個國家頂尖樂團和樂手，共計53場醉人演出。漫步周邊，更有機會欣賞街頭藝人演出，佐以25處異國美食攤位、20家手作文創攤位，一舉將在地特色融入本市別具特色之藝術節慶中，提昇臺中文化觀光休閒產業的能見度。

值得一提的是，2019年適逢被人尊稱為「節奏大師」的爵士鼓手Art Blakey一百歲冥誕，將由「臺灣鼓王」黃瑞豐老師和一群臺灣樂手們組成特別企劃樂隊，重新改編和演繹Art Blakey的幾首經典曲目，向爵士大師致敬。

葛萊美樂手 來臺炫技

在國際卡司方面，1997年葛萊美獎最佳樂器獨奏獎、2010年葛萊美獎最佳爵士合奏專輯獎提名薩克斯風手Antonio Hart將帶著樂團來臺炫技，屆時爵士樂迷將可欣賞到一代大師的硬式咆勃（Hard Pop）風格爵士樂；著名的爵士樂團貝西伯爵大樂團（Count Basie）的小號手Derrick Gardner，憑藉著非凡的演奏技巧、充滿想像及創造力的旋律，榮獲美國獨立音樂大獎第9屆最佳爵士專輯獎，也即將在今年爵士音樂節活動上再現風采。

在爵士大樂團方面，今年邀請泰國首屈一指的爵士音樂學校──泰國蘭實大學（Rangsit University）爵士大樂團，來臺中演出，蘭實爵士大樂團因為嶄新的樂風、堅強的實力，還有源源不絕的創作能量，已成為當代爵士音樂圈不可小覷的實力派潮流，十分期待他們在音樂節帶來的演出；多次參與臺中爵士音樂節，且今年獲選為臺北市傑出演藝團隊的台北爵士大樂隊，也將編排全新的節目，要給樂迷難忘的饗宴。

悠揚的十月，臺中將以藝文氣息和浪漫情調妝點市容，邀請您來市民廣場、草悟道等地走走，聆聽音樂，感受繽紛的音符、節奏、旋律、和弦，與身旁的家人及朋友度過輕鬆愜意的秋夜，一起Jazz You Up！

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