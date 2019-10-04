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2019創意臺中主策展顧問─詹偉雄

2019-10-04 08:53文化臺中

詹偉雄認為強化山川資源、歷史與人文的思索能力，有助於發展城市文創。 【圖‧詹偉雄...
詹偉雄認為強化山川資源、歷史與人文的思索能力，有助於發展城市文創。 【圖‧詹偉雄】
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【文‧宋昀姮】

身為「創意臺中」顧問的詹偉雄，曾參與創辦《數位時代》、《Soul》等多本雜誌，不僅是創意人、專欄作家，更是社會觀察家，他用在地臺中人的角度，以既有的產業基礎與自然資產延伸，為我們畫出他心目中的創意藍圖。

「越能保存臺中自然特色的行業，越有未來。」詹偉雄指出應賦予臺中品牌什麼特色時，首先要瞭解臺中目前的山海資源，例如有多少日照、人與土地的關係、臺中的地理位置等面向，藉以發揮創意，像臺中頗負盛名的「薰衣草森林」，彰化八卦山的「微熱山丘」土鳳梨，或何培鈞的「小鎮文化」都是走在對的方向上，皆自當地山川特色中，體現出人文的感動。

體悟山林趣 探索創意源頭

有這樣的體悟，源自詹偉雄的生命經驗。父母在林務局工作，住豐原的他自小就嚮往山林，但直到2004年，他才體驗登高百岳樂趣，開始遊山、悟山。戀上山野的他，體認到自然即是創造力的老師，他說「所有的創意，都來自人在自然中所產生的撞擊和感應。」在自然中，被教導什麼樣的材料、光線、聲音最敏感，看見美的元素的任何可能組合，而在山中見到雲散去又堆疊的戲劇性變化，更像一段寫作的構成。

臺中豐富的自然資源是滋養創意產業最肥美的沃土。 【圖‧群御廣告】
臺中豐富的自然資源是滋養創意產業最肥美的沃土。 【圖‧群御廣告】
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愈自然愈文創 臺中新可能

每個城市都是獨一無二，詹偉雄認為衡量他們在地理和歷史上的位置，才能尋得最適合的文創方向。他心目中的魅力城市是日本京都，京都人將原本的自然資源和文化做得非常精緻、深刻；另外，過去是農業之都的日本新瀉縣，在年輕人接手後，也創造出日本價格最高的米。

　　因此，他認為「自然資源豐富的地方，必能創造出特定產業」，臺中因地理位置優勢，颱風少四季如春，更縱橫四個溫度的生物帶，自然資源豐富。目前的臺中已是中部六縣市的周末聚集地，擁有獨特的文化和創意思索能力，若能再重新考察自然環境的底蘊，必能讓在地人再現「文化尊榮感」，體現專屬臺中的創意生活。

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【完整內容請見《文化臺中》第37期】

文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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