郭双富、林慶弧 收藏太平歲月之美

郭双富（左）、林慶弧（右）共持《鄉土》書刊，象徵太平地方創生之始。 【圖‧楊登淵】 分享 facebook

【文‧楊登淵】

郭双富、林慶弧眼中的太平，是一片金燦的文史光景。

頭汴坑山區是太平發展的起源，先人沿溪自霧峰、大里遠道來此拓墾；自行車往來頻繁的市道136號，過去更是肅殺的「原漢」通道，為防堵泰雅族人前來侵擾，清兵曾在此設隘口、架火槍（鳥銃頭），久之，人們便以「鳥銃頭」稱呼此地。

這次 由文物說故事

「影像即課本！」收藏歷史文物逾40年的郭老師說，不僅是玩賞，他更致力於轉譯文物的學術與歷史價值，述說文物的動人故事與時代軌跡。

隨著老師攤開的泛黃文件望去，活生生的太平記憶便映現眼前。「柴坑仔社」的名稱，讓人遙想平埔族仍活躍於太平的景致；在橫跨清代與日治時期的土地契約上，親睹古人協議後，仍要前往官署公證的審慎；臺中州地圖上的「中南鐵路」，火車載運甘蔗的轟隆聲，猶不絕於耳。特別的是，太平公學校編纂的《鄉土》，用在地人的視角凝視生活的土地，可謂「地方創生」之始。

太平光影展 守護文化之根

對太平林家頗有研究的林慶弧說，欣逢屯藝10週年館慶，與郭老師攜手策劃的「太平人文光影展」，揉合古今地圖與新媒體，盼能藉此吸引各世代族群。郭双富認為，推廣文化須「新舊並陳」，創新求變的同時，仍要守護歲月積累的文史，而「文物正是文化的根，根深則樹廣」。

多年前，兩位老師即因展覽與屯藝結下不解之緣，對屯藝自有期待。林慶弧認為，可強化行銷宣傳，讓更多的人體驗屯藝魅力；郭双富則舉屯區濟濟的民間人才為例，冀望屯藝廣納各路英雄，共創藝文之美。

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