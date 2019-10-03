臺中市食農教育發展協會

成員們不分男女、同心協力，雞舍終於完工了！ 【圖‧顏麗紅、呂木蘭】 分享 facebook

【文‧顏麗紅】

如何透過飲食，去照顧環境？「臺中市食農教育發展協會」成立以來，持續倡導「吃種於當季、在地，減少碳旅程，讓產地餐桌零距離。」的生活方式。理事長呂木蘭表示，「食農教育」包含飲食、農事、環境教育等，協會這群人正在腳踏實地跟這片土地做更緊密結合，努力把田間生物找回來，回復每寸土地裡的盎然生機。

臺中市每年有許多社區透過文化局的「社造點計畫」展現社區的多元與活力。臺中市食農教育發展協會連續兩年通過甄選成為臺中市社造點，不僅是對參與者的鼓勵，也展現臺中市政府著力食安議題，捍衛市民健康，與市民一起打造富市臺中，共創美好生活。

呂木蘭理事長大雨前搶收菜園內的金針花。 【圖‧顏麗紅、呂木蘭】 分享 facebook

共耕、共學、共食、共享的食農教育

有鑑於食安風暴頻傳，住在龍井區東海里9個社區家長，共同承租社區中的一塊土地，並於2016 年成立「臺中市食農教育發展協會」。在這塊土地上，大家以自己的雙手，自力闢建菜園、果園、稻田、雞舍、生態池、共學教室、共食食堂等；一起實踐「共耕、共學、共食、共享」的新生活運動。

「匯聚力量，照顧更多人、照顧地球，分享多餘」是協會成立以來，一直努力的目標與願景。為了減少對地球的破壞、並進行對土壤的復育，協會成員積極學習樸門永續設計（PDC），在基地勤做厚土堆肥；也開始養雞，邀請專業雞舍經營者，來講解符合動物福利的飼育方法，邀集有木工背景的志工們一起蓋雞舍，木料則取自周邊工廠廢棄不用的木棧板，從搬運、拆卸、挖地基、立柱，同心協力，分工合作。

聲名遠播 與各地互動有無

現在來基地看到參與勞動的成員們，早已不限於東海里的居民了，還包含來自臺中市各區，甚至彰化、新竹等地，都有人來此學習相關農事和手作技能、組織運作等。在大家的付出下，這個基地益發茁壯了。協會這幾年的工作成果，不僅贏得文化局專案經費補助的肯定，聲名更是遠播其它縣市，吸引許多社區到基地參訪「食農教育」實踐的成果。

書籍啟發 讓等待成常態

受到日本暢銷書《積存時間的生活》影響，呂木蘭表示，書中記錄主角夫婦如何腳踏實地度過每一天；生活急不來，應讓「慢活」成為生命中的常態，這正是凡事講求速成的現代人，應重新思考的生活模式。她更強調，生活中的萬事萬物，都會歷經播種的等待期，待種子吸收土壤的養分後，才能慢慢成長茁壯。好生活沒有「得來速」，而是時間累積的成果⋯⋯

位於東海國際街旁這片400 多坪的東海食農教育基地，常態種植超過上百種可食作物，有稻米、紅藜、麻薏、玉米、香蕉、芋頭、南瓜、百香果、月桃花、金針花、香草植物等。自己家中的落葉、樹枝、菜葉、果皮等家庭廚餘，帶來基地一起學做厚土堆肥，然後再用這些堆肥給予土地及農作物養分。接著收集雨水灌溉作物，靜待田間作物的收成，構成一個友善土地耕作、綠色飲食的良性循環。

親近土地 孩子懂生活

每逢寒暑假及假日活動期間，就可以看到許多社區的孩子，換上親手彩繪的雨鞋，在這塊土地上跟著大人一同插秧、收割，或搓揉麻薏、採收作物，或赤足在田間奔跑、玩耍、翻土。孩子們也可以在小農市集中擺攤，依規定繳交攤位費，便可於市集中銷售多餘的農作物與故事書、手做點心，乃至於玩具、文具等，理事長感性地說：「孩子們願意花時間沉浸在這畝菜園裡，3C 產品不再是孩子或大人生活的唯一陪伴，這些都是所有成員努力而來、最值得驕傲的成果。」