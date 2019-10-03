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日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

他升空軍少將一年多 言語、肢體騷擾部屬遭拔重懲

聖揚文化藝術基金會

2019-10-03 14:51文化臺中

與書店合作舉辦體驗講座，讓傳統戲曲也開始接地氣。 【圖‧聖揚文化藝術基金會】
與書店合作舉辦體驗講座，讓傳統戲曲也開始接地氣。 【圖‧聖揚文化藝術基金會】
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【文‧蘇大衛】

　　源自南屯的聖揚文化藝術基金會，長期致力於推廣臺灣傳統戲曲藝術，秉持「復興創新」的理念，並融入當代美學思維，讓傳統戲曲之美在現代臺中華麗綻放。

用專心 做好一件事

　　舊稱「犁頭店」的南屯區，不僅是臺中市開發最早的區域之一，也因為悠遠的歷史與宗教信仰中心坐落於此，培育出許多別具特色的傳統戲曲，讓南屯成為臺中人心中的「老戲窟」。成立於2017年的聖揚文化藝術基金會，以南屯為根，提供專業的藝術管理服務，協助新創劇團精緻化的售票演出，努力為表演藝術團隊打造了更好的舞臺。

透過深入淺出傳統戲曲教學，帶領民眾感受戲曲之美。 【圖‧聖揚文化藝術基金會】
透過深入淺出傳統戲曲教學，帶領民眾感受戲曲之美。 【圖‧聖揚文化藝術基金會】
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　　聖揚文化藝術基金會相信，透過更加寬闊的藝文交流平台，促進臺灣劇場人才合作與交流，一定能夠激發出藝術創作能量。除了表演藝術場域，聖揚文化藝術基金會也積極舉辦教育推廣、展覽演出、工作坊、沙龍講座……等各種不同族群的活動，打破過去民眾與傳統戲曲的隔閡，讓傳統藝術「接地氣」，更多人了解藝術內涵，同時又注入全新的能量與創意。

戲曲生活化 生活即戲曲

　　2年多來，聖揚文化藝術基金會舉辦多場傳統戲曲的動態展演活動，舉凡與書店合作的「書法遇見歌仔戲」、前進偏鄉的公益巡演，都獲得民眾的熱情響應與鼓勵掌聲。也因為對於推廣與保存傳統戲曲的重要貢獻，以及具備每年策劃4場以上之藝文展演、講座等相關推廣活動的專業執行能力，聖揚文化藝術基金會也在2018年獲選為臺中市藝術亮點，未來將持續以「戲曲生活化」為重要使命，將戲曲帶入生活中的美學。

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【完整內容請見《文化臺中》第37期】

文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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