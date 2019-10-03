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川堂書店 實驗教育推手

2019-10-03 14:51文化臺中

川堂書店執行長許書桓，致力於落實實驗教育精神。 【圖‧葉志雲】
川堂書店執行長許書桓，致力於落實實驗教育精神。 【圖‧葉志雲】
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【文‧葉志雲】

　　臺中市是文化城，書香味濃厚。位在北屯旱溪畔、毗鄰葳格高中和磊川華德福實驗學校的「川堂書店」，是翻轉傳統思維的獨立書店，更是臺中甚至全臺實驗教育的據點，相當有特色。

搭起實驗教育平臺

　　川堂書店執行長許書桓，是「實驗教育三法」重要推手。為讓實驗教育能有學校型態的法源依據，許書桓結合國內有志者組成「臺灣實驗教育聯盟」，擔任創會理事長，努力奔走修法，立法院終於2017年底三讀修正「實驗教育三法」，卸下肩仔重擔接著籌設川堂書店，2018年8月底正式開張。

許書桓投入實驗教育近20年，協助岳母林玉珠校長創辦磊川華德福實驗學校及太太開詩婷經營的娃得福幼兒園，而川堂書店則是串起實驗教育包括幼兒園、小學、國中及高中親師生的平臺，書店內不止有書，並有餐飲、生活用品、食品、講座等，每週二下午店門口還有販售有機農產品的市集，型態多元。

夜觀川堂書店，仿若點亮實驗教育的暖燈。 【圖‧許書桓】
夜觀川堂書店，仿若點亮實驗教育的暖燈。 【圖‧許書桓】
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家庭閱讀的優質夥伴

　　面對網路及大型書店的競爭，許書桓不諱言獨立書店的經營大不易，因此川堂書店力展特色，儘量提供跟家庭相關的圖書，諸如親子教育、教育學習、科普、手作、烹飪、飲食、經典文學及適合兒童與青少年閱讀的書籍等，與一般書店作區隔。

　　川堂書店撐得雖然辛苦，但也有讓許書桓欣慰的一面。7月中旬，原本只是訂來提升書店「氣質」的波蘭詩集《辛波絲卡‧最後》，竟然被買走了！許書桓心想應該少有人知道辛波絲卡是1996年諾貝爾文學獎得主，沒想到才三個月就覓得了知音。川堂，為建築中連接前後院的空間；川堂書店，則以多元姿態，持續搭起人與智慧之間的橋梁，讓彼此的想法於川流不息的閱讀場域中，找到嶄新可能。

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【完整內容請見《文化臺中》第37期】

文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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