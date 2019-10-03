coepi 可艾比咖啡餐館

coepi入口處大型竹編燈籠，以纖維意象照映探奇的訪客。 【圖‧顏麗紅】 分享 facebook

【文‧顏麗紅】

coepi可艾比咖啡餐館藏身於大里「纖維工藝博物館」二樓，擁有150坪超大空間，面迎大里運動公園、滿布綠意。寬敞舒適的親子景觀餐廳，除了提供精緻的咖啡與美食，更把農場帶進飲食空間，讓觀展訪客有個悠閒的歇腳處。

好玩好食 植入纖博館特色

纖維工藝博物館是臺中市第一座市級博物館，也是國內唯一以「纖維工藝」為主題的博物館，提供工藝技法「編、織、染、繡」的實際操作體驗，每到假日這裡就成為親子DIY的手作樂園。

其實，時尚又好玩的館內，存在一間被綠色植物環抱的咖啡餐館coepi，店內提供親子DIY披薩餐點、各式茶飲，以及單品咖啡、簡餐、炸物、下午茶點心等。

餐廳入口處可見大型編織燈箱、時尚工業風裝潢，搭配室內草皮、繽紛的遊戲屋、編織裝置藝術、蕨類植物牆、美拍花牆、大型兒童遊戲區及手作教學區等，是一座具有纖博館特色「纖維、時尚、綠工藝」的親子友善空間。

安心農場 自然體驗

餐廳內種植溫室植物，提供客人現採及新鮮享用，有農場經營背景的店長吳侑星，以自身食用的標準選用餐廳內食材，除了餐廳內自種部分食材外，其餘均來自自家農場的安全蔬菜；咖啡豆直接與產地農場契作進口，自行烘豆，並於店內現磨現煮單品咖啡，有SL28冠軍豆、藝伎、麝香貓咖啡等。店內的紅茶、綠茶，也選用自杉林溪高山茶、日月潭阿薩姆紅茶，伴訪客度過愜意的午茶時光。

來到coepi咖啡吧檯，享用一杯咖啡或茶飲吧。 【圖‧顏麗紅】 分享 facebook

若說盛行的「體驗經濟」，讓人們留下更深刻的回憶，那麼，可艾比咖啡餐館便是以其繽紛環境、農場食材，引領訪客在植物環繞的飲食空間中，體現博物館「綠工藝」主題的生活意趣。邀請您一起來嚐鮮！

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地址：臺中市大里區勝利二路1號2樓

電話：（04）2483-7670

營業：週二至週日 10:00~22:00

如果想自己做出美味的披薩，請事先於電話或粉絲團上預約，連蔬菜都可以自己種喔！