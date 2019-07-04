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「創造焦點」李仕洋 創造馬戲新焦點

2019-07-04 11:05文化臺中

2018 年花都藝術季的演出《花／嶼山林行者的漫遊》 【圖‧Eye Catchi...
2018 年花都藝術季的演出《花／嶼山林行者的漫遊》 【圖‧Eye Catching Circus創造焦點】
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【文‧楊登淵】

　　笛音流轉，臺中歌劇院的隔音門緩緩敞開，舞者從戶外廣場翩翩轉進劇場，綴起場外與室內的時空，演員在綢吊、雜耍、堆疊的優美姿態下，擺盪出最美麗的夜色。很難想像，帶領「創造焦點」的靈魂人物竟是位8年級生，李仕洋盼以「有故事的新馬戲」扭轉觀眾印象，開創其在表演藝術領域的獨立性，予人啟發。

　　致力於輔導臺中傑出演藝團隊的文化局科員林芳如笑說：「全市約600個表演團隊，創造焦點可說是『青春無敵』。」年輕的團員們綻放追夢的企圖心，成立僅有數年，卻已巡演海內外各地，加以作品的藝術性、完整度兼具，能與當代藝術接軌，並在人們心中激起共鳴的漣漪。

　　「每個團隊都是文化局的夥伴！」林芳如表示，當他們舞出光采時，意味著臺中的演藝生命也一同茁壯。因此，會依照各自的需求，邀請「導師」就品牌定位、行銷推廣等面向做指導，去年，創造焦點便在業師的引領下，聚焦於藝術創作與肢體開發，相信他們將演繹出屬於臺灣的馬戲新風格。

戲曲學院 磨練技藝與耐性

　　「我們要結合技巧運用的想像，適時帶入在地與劇場的元素。」李仕洋認為，身體不應只用來「炫技」、博取掌聲，更有著述說動人故事的潛能，緣於為傳統雜技注入新元素的熱忱，創造焦點已連續2年獲選為臺中市傑出演藝團隊。

　　「從未想過會有現在的樣子！」李仕洋說，小時常與鄰居騎鐵馬遊社區，做著飛行員的夢想，家人擔心誤入歧途，半哄半騙讓他進入臺灣戲曲學院就讀，從小五至大學畢業，12年的時光在翻滾、倒立、雜技等訓練中，一晃眼便過去了。然起初對於集宿管理方式，李仕洋內心滿是抗拒，在一次次幾乎「走著進去，爬著出來」的課堂中，「撐得下去嗎?」的念頭隨著汗水不時滴落於心田。所幸，與同袍一起吃飯、練習的生活，培養出親如兄妹的情感，面對難題，往往集思廣益便能化解。

《日和盛綻》於2017 年花都藝術季綻放，充分融入花鳥在地意象。 【圖‧Eye ...
《日和盛綻》於2017 年花都藝術季綻放，充分融入花鳥在地意象。 【圖‧Eye Catching Circus創造焦點】
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延續畢製熱情 共創焦點

　　若說高中以前扎下基礎，大學則讓已溶於血液的技藝找到揮灑的舞臺。「是李曉蕾主任適時拉了一把，讓我看見全新的可能。」李仕洋指出，到了實習階段，他在民俗技藝系10多位學生中，意外沒被選中，主任特地將他轉介到「台北民族舞團」，方得以展開表演專業、行政籌備等多元的視野。

　　也許是領袖的氣質，李仕洋擔綱畢業製作的行政統籌，用特技詮釋未來的想像，而畢製的斐然成果與成就感，更讓他決意退伍後成立「創造焦點」，延續從小練就的能力與馬戲的熱忱，藉以形塑平臺、創造機會，讓各有所長的同袍們，得以綻放早已準備好的煙火。

　　團員們平時各有工作，還好從小於戲曲學院便培養出絕佳的默契，讓大夥聚集排練時，能逐步以「共同創作」的方式，尋得創意的方案。「映照Reflection」為創團後的首作，大稻埕國際藝術節的舞臺上，人、傘、球之間微妙互動，輔以燈光在布幕上爛漫投射，讓人驚艷於它的人性姿態與視覺美學。

揉合東西方語彙 馬戲新生

　　劇團的經營讓李仕洋從技藝的純粹探究，提升為組織、行銷管理的思索，他也會傾聽老師的建議，在各異的主題需求中找尋最適風格。譬如，在花都藝術季的劇作《日和盛綻》，便以市花「山櫻花」、市鳥「白耳畫眉」為意象，璀璨映現臺中在地風情。

　　在東方，雜技與生活用品息息相關，而西方馬戲則脫胎於動物特技表演，後轉與當代藝術結合，蓬勃發展至今。創造焦點則融合了東西方語彙，既有傳統文化的身段，也有劇場藝術的韻味，他與劇團所要創造的，正如高空翻轉的舞者，是一個引人懷想的焦點所在。

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【完整內容請見《文化臺中》第36期】

文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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