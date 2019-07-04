藝術家鐘俊雄 一生信仰現代藝術

鐘俊雄〈抽象的風景〉，2018 年。 【圖‧葉志雲、鐘俊雄、楊登淵】 分享 facebook

【文‧葉志雲】

畢生窮究 現代藝術之美

在現代繪畫領域耕耘一輩子的藝術家鐘俊雄，不改初衷，堅持走自己的路，獨鍾現代藝術，絲毫不為花花世界動搖，而為藝壇敬重。他說：「一生追求現代藝術，並非自命清高，所愛只是最純粹的藝術本質。」「能進入到抽象的藝術殿堂，領略箇中三味，著實讓我享受到藝術創作所帶來的快樂與幸福！」

鐘俊雄引領現代藝術風潮，受到藝壇敬重，身後為作品〈異鄉的故事〉。 【圖‧葉志雲、鐘俊雄、楊登淵】 分享 facebook

美智兼優 李仲生啟發

在中部藝術界，鐘俊雄的現代風格鮮明，他不在乎外界看不懂他的畫，即使招徠異色眼光，被視為「異類」，也不改其志；其實，鐘俊雄的現代藝術理論扎實，常寫文章論述，解說也頭頭是道，作品最大特色是沒有世俗的商業氣息，始終如一。鐘俊雄從藝的標竿，正是禪宗大師「高高山頂立，深深海底行」的境界。他認為藝術至高無上，永遠無法到達頂端，所以值得一輩子探尋！

鐘俊雄曾是60年代開創臺灣現代畫風的東方畫會最年輕成員，當時只有25歲，與蕭勤、霍剛等健將交遊論藝，不但開闊了眼界，精進了畫藝，且有機會和重要畫家進軍國際性展覽，經常巡迴亞洲各國展出。

1939年出生的鐘俊雄，自幼展露藝術天份，小學就常代表參加繪畫比賽得獎，考進臺中一中後，初中開始拜師習藝，先後與王爾昌、楊啟東、李仲生學畫，影響最深的是有「臺灣現代繪畫導師」之譽的前輩畫家李仲生；鐘俊雄跟隨李仲生7年，李和一般只重技巧傳授的畫家不同，而是引導學生「思考、觀察及發現自我」，然後畫出屬於自己的東西；鐘俊雄深受影響，全盤放棄傳統寫實，改走抽象路線迄今。

輾轉求學路 藝術熱忱不滅

鐘俊雄就讀臺中一中時成績優異，在直升高中部的200位中排名第16，父母原寄望他能進臺大醫科，沒想到高二拜師李仲生後突然休學，一心學畫，引來一場不小的家庭革命；次年復學，並未澆息追求藝術的熱情，先後讀了3所大學，7年才畢業。

鐘俊雄先考取東海大學外文系，讀了1年轉到建築系，然覺熬夜趕圖太辛苦，重考上了臺大外文系，最愛的藝專美術科雖列榜首但沒去唸，後來為了拿獎學金，最後在輔仁大學外文系畢業。

集結同好 畫會引風潮

鐘俊雄的現代繪畫思潮從高二啟蒙，起先在中部美展發表作品，在東海大學建築系任助教時加入東方畫會，知名度大增，而奠定其在現代繪畫地位的則是「現代眼畫會」。鐘俊雄於1982年與陳庭詩、梁奕焚、詹學富、陳幸婉等人發起成立現代眼畫會，成為中部地區標榜現代創作精神的重要藝術團體，首位會長陳庭詩過世後，鐘俊雄於2002年接任會長迄今，引領臺灣現代美術風潮不遺餘力。 鐘俊雄〈聽雨：悲歡離合總無情，一任階前點滴到天明〉2015 年 【圖‧葉志雲、鐘俊雄、楊登淵】 分享 facebook

此外，鐘俊雄也加入由秦松、陳庭詩、李錫奇、吳昊等人創立的「現代版畫會」，以抽象造型作為表現形式；同時擔任李仲生現代繪畫文教基金會董事、陳庭詩現代藝術基金會創會董事長、臺灣雕塑學會副秘書長、中部雕塑學會評議委員、國美館雕塑評議委員，並獲臺中市資深優秀美術家表揚，在藝壇相當活躍。

鐘俊雄創作多元媒材，含括油畫、水墨、版畫，亦作雕塑，今年10月將在大墩文化中心舉行回顧展，屆時歡迎您前來欣賞大師創作之美。

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