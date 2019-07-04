臺中刑務所典獄官舍與公共浴場 見證司法職員生活史

修復後的典獄官舍，顯得典雅而獨特。 【圖‧文化資產處】 分享 facebook

【文‧詹凱蔚】

臺北、臺中與臺南刑務所為臺灣日治時期三大監獄，而臺中刑務所是臺灣現有日治時期刑務所系統保存最為完整的群體，臺中市政府於2013年8月26日公告指定為市定古蹟，典獄官舍為刑務體系位階最高的長官居住空間，浴場則為一般宿舍職員公共使用的場所，而演武場為司獄官及警察日常練武之武道館舍，臺中刑務所相關附屬建物的完整保存彌足珍貴，更由此見證臺灣司法體系的職員生活史。

典獄官舍和洋建築顯大器

日本領臺之初設臺中監獄，沿用原清代之臺灣府「儒考棚」暫為設置。1903年3月監獄遷建於西區（光明國中現址）後，臺中刑務所典獄官舍才於1915年興建完工，其與周邊職員宿舍群，構築成目前所保存之刑務所官舍群。

典獄官舍屬木造一層一戶之高等官官舍，建物配置為和洋併置形式，玄關以左的應接室與書齋為「洋館」，玄關以右的起居空間為「日館」，內部則有待合室、客間、居間、茶之間、女中室、炊事場、浴室、廁所、床之間、押入等，是高等官官舍常見而獨有之空間型態。

日治臺中刑務所時期，典獄官舍及刑務所官舍群與刑務所（即監獄）比鄰，曾有臺灣名人或身不由己、或興致使然而進入監獄。1924年清水仕紳蔡惠如與霧峰林家林幼春為推動「臺灣議會設置」之理想，被判刑進入臺中刑務所，史稱「治警事件」。1992年臺中監獄遷址至現址南屯區大屯山之前，亦曾有林青霞、楊惠珊等藝人造訪臺中監獄，一探往昔囹圄之風貌。

浴場建築 刑務職員最熟稔

「臺中刑務所官舍區職員共同浴場」為公營事業單位設置給職員的福利設施，與市街庄經營付費之公共浴場不甚相同。典獄長官舍配有自己的浴室，因丁種官舍與其他等級更低之職工或傭員宿舍等，其內部皆無浴室配置，故因應而設，現為全臺少數尚存之日式木造公共浴場，具日治時期建築營造技術之參考價值。 典獄官舍起居空間，維持傳統和式配置。 【圖‧文化資產處】 分享 facebook

浴場為一層樓木造建築，建築外觀為洋式風格的木造建築，室內空間配置有踏、更衣室、沖洗身體的洗場與水槽，以及浸泡用的浴槽；浴槽與水槽為保有磁磚鋪設之遺構，雖以磁磚貼面，但室內裝修亦偏屬和式風格，是屬「和洋折衷」抑或稱「外洋內和」的建築形式。據當時居住員工回憶，浴場裡的浴室隔壁設有小賣店，販售餅乾、糖果等食品，這裡是職員日常生活中得以盡情放鬆的場域，堪稱刑務所從業人員生活史的重要精神代表。

歷史空間再造前哨站

臺中刑務所典獄官舍及浴場於2018年底修復完成，並預先作為「臺中市文化城中城歷史空間再造計畫」工作站，3年期間，進行再造歷史現場系列講座、活動或工作坊，推廣展演活動、論壇交流，媒體宣傳以及培訓志工導覽課程，為城中城歷史空間再造的前哨站。

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