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毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

漫步清水老街 發現牛罵頭風華

2019-07-04 11:05文化臺中

牛罵頭遺址文化園區考古體驗，寓教於樂。 【圖‧吳長錕 （清水散步 執行長、臺中市...
牛罵頭遺址文化園區考古體驗，寓教於樂。 【圖‧吳長錕 （清水散步 執行長、臺中市牛罵頭文化協進會 總幹事）】
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【文‧吳長錕】

　　初次造訪清水小鎮的遊客，很快就會被空氣中飄浮的文化氛圍所感染，漫步巷弄小道，小鎮曾經走過精采的風華歲月，一一映入眼簾，不知不覺放慢步伐開始探索小鎮文化歷史脈絡，並思忖起：清水人200多年來如何度過每一天的生活？

埤仔口 湧現「清水」之名

　　清水自來水廠位處的大街路埤仔口一帶，昔日終年湧泉不斷，冬暖夏涼，為在地居民最重要的生活與灌溉用水。早在3400至4500年前即有史前人類以此為生活場域，清朝以後漢人在此建立了「埤頭莊」，乾隆45年（1780），社口莊楊同興家族開發了「埤仔口圳」引水灌溉清水西側的農田，而從大甲溪引進水源的五福圳也流經埤仔口，詩人鄭虛一曾在此寫出「人物衣冠溯古風，此鄉不與眾鄉同，文昌祠外雙溝水，一向西流一向東。」的絕妙好辭。從水廠流出的泉水便成為婦女們洗衣的最佳場所，也成為打聽及散播消息的絕佳管道。

古剎名寺 生活的一部分

　　順著曾是清兵紮營設站防禦的營盤巷，很快就來到在地人暱稱「觀音媽」的紫雲巖，一大早就有來自四方的信眾在此手持佛珠唸經，與廟中的裊裊清香，構織成幸福祥和的一幅畫。再沿著大街路，步往不到100公尺的三山國王廟，其主祀明山、巾山、獨山王爺，是一座200多年的古剎，見證客家族群生活的足跡。現在的寺廟是1950年代重建的木構建築，從雅緻的泥塑剪黏、木雕彩繪，可看出當年參與建廟仕紳的用心，三尊王爺神像高達4呎6吋（151.8公分），面貌十分威嚴，讓人心生敬畏。

　　開基福德祠位在自來水廠的南邊，廟中尚保存清代的「鰲山古地」及「盛德中央」匾額，極為珍貴，由於開基福德祠的信徒大部分都是清水街上的生意人，廟中可見到許多元寶的意象，屋頂雙脊的「雙龍拱元寶」剪黏更是獨特。

牛罵頭遺址文化園區 揭開史前面紗

　　從自來水廠旁的「神社崎」拾級而上，走過288階便抵達鰲峰山公園，途中會先經過清水震災紀念碑，這是日本政府在1936年為了慰藉震災亡靈而設。位在鰲峰山公園入口處的「牛罵頭遺址文化園區」，遺址距今約在4500至3400年，出土文物中，陶器以紅繩紋陶為主，石器常見的則有石斧、石刀及網墜等農、漁獵工具。

開基福德祠屋脊「雙龍拱元寶」的剪黏 【圖‧吳長錕 （清水散步 執行長、臺中市牛罵...
開基福德祠屋脊「雙龍拱元寶」的剪黏 【圖‧吳長錕 （清水散步 執行長、臺中市牛罵頭文化協進會 總幹事）】
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　　1937年11月，日人在此成立「清水神社」，1957年國軍在此設置營區，直至1997年裁撤時，臺中縣文化局才將「牛罵頭遺址」規劃為「牛罵頭遺址文化園區」，終於揭開營區神秘面紗，讓民眾得以親近此一重要文化資產。目前由牛罵頭文化協進會負責經營管理，提供園區導覽解說、史前文化闖關體驗及餐飲服務，做為學校戶外教學及環境教育的場域，協助政府推廣史前文化及守護文化資產。

繁華文昌街 引領學風文昌廟

　　1937年建造的文昌街是當今清水最悠久的街道，從中山路至新興路共有商店18間，大家慣稱「十八坎仔」，兩側建築以「鈴蘭燈」照明，可謂當時清水最繁榮的商店街，見證1935年墩仔腳大地震後，日人都市重建計畫的遠見與細緻的防災規劃設計。如今走踏文昌街，仍可親睹完整的日式兩層騎樓商店建築及漢藥房、銀樓、相館等傳統行業，筆者的「清水散步」文創小店也列身其中。

　　穿越文昌街的防火巷道往清水街方向，您會經過建於道光25年的文昌廟遺跡，由在地仕紳發起創設，透過建廟所餘款項，廣置田產、興辦「鰲峰書院」，推廣漢學不遺餘力。後來，埤子口人蔡鴻猷高中舉人，從此人文蔚起、文風鼎盛，文昌廟之貢獻功不可沒。

　　明治30年，臺中州國語傳習（今臺中市忠孝國小），也在此創設「牛罵頭分教場」，隔年獨立為牛罵頭公學校（今之清水國小）。可惜文昌廟毀於1935年的墩仔腳大地震，後來爆發二次大戰，未能順利進行文昌廟重建，至今文昌帝君神像仍然寄奉在紫雲巖二樓的文昌殿。

東亞戲院成記憶 市場美食引老饕

　　還有一棟三層樓的老商場建築，建於民國50年代，立面清晰寫著「東亞戲院」，原為木材行的「杉仔堀」，後經慧眼獨具的投資人在此打造東亞商場，一樓是百貨商店街、二三樓是東亞戲院，可說是彼時海線地區最豪華的商場，每逢開學之際可見大批的家長湧入，忙著幫小朋友採購制服、鞋子或繡學號。在武俠片盛行的年代，樓上的電影院更經常爆滿、盛況空前，至今仍是鎮民津津樂道的美好記憶。

　　通過商場，可直抵清水菜市場，除提供日常生鮮蔬菜百貨外，周邊的美食更讓人垂涎三尺，有名的肉圓、炸粿等小吃攤，都是從菜市場起家的，目前比鄰菜市場的清水街、文昌街、新興路一帶皆可享用道地的清水小吃，包括：傳統米糕、切仔麵、川燙小菜、燒炸粿、肉圓，甚至新住民的異國美味佳餚等。菜市場地下室東側的「清水肉圓仔」皮薄肉多不黏牙，以及市場西側的「米苔目福」，都是饕客不可錯過的美食，吃過一定讓您回味無窮、念念不忘！

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【完整內容請見《文化臺中》第36期】

文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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