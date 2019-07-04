藝術家廖本生、黃映蒲 助美學步入日常

〈黑白‧ 經緯〉，廖本生，油彩，2019。相關作品將於年底在大墩文化中心展出。 【圖‧廖本生、黃映蒲、楊登淵】 分享 facebook

【文‧楊登淵】

抽獎的驚喜經驗，人人皆有；但能幸運抽中藝壇上的傑作，讓平日見於美術館、文化中心的美學瑰寶典藏於家中，卻幾乎是前所未見。今日，兩位於油畫、雕塑領域享負盛名的藝術家，分別捐出匠心獨具的創作，為首屆臺中購物節注入文化的風韻與繽紛的色彩。

「藝術只有在被欣賞時，才能彰顯價值。」中部美術協會理事長、油畫家廖本生說，美學不應框限於藝術界中，予人觸不可及之感，期盼讓藝術之美走進常民生活中，傳達美的價值。「已屆退休年齡，把握機緣回饋社會。」為文化局設計金藝獎、臺中市工藝師獎座的雕塑家黃映蒲表示，有能力為社會的祥和盡一份力量，感到非常踏實。

油畫家廖本生 東西方文化對語

廖本生自國立藝專（今臺藝大）畢業後，曾飛赴西班牙馬德里大學進修，後來卻選擇了一條人跡罕至的路，他放棄了本得以讓他取得教職的文憑，深知自己的理想在於創作，所需的養分存乎校外，廖老師便利用1年韶光周遊於西班牙的美術館與藝廊，返國後更閉關1年多，反芻這段寶貴的經歷，思索未來所向，凝塑為別具一格的油畫風格，並於大同國小美術班等處教書。

在廖本生捐出的作品〈黑白．經緯〉中，可見東方圓形的「太極」語彙與西方鮮明的「十字」符碼，彼此之間或對話、或衝突，形構出東西方文化矛盾下的張力與和諧。廖老師認為，當內心有所感悟時，便能「筆隨意走」，直抒為看似抽象，實蘊含生命哲理的作品。 廖本生冀望藝術之美能融入常民生活，進而啟發更多的精神探索。 【圖‧廖本生、黃映蒲、楊登淵】 分享 facebook

〈黑白．經緯〉是「東意．西形」系列的延續之作，揉合東方意境、西方造型，以油畫體現東方循環相生的精神，老師並跳脫油彩的「厚塗技法」，試著以水墨一氣呵成的方式，遊走為耳目一新的輕盈姿態，讓身為東方人的我們，重新省思自身文化的價值，一起走上「文化尋根」之旅。

雕塑師黃映蒲 做社會的快樂如來

黃映蒲曾任台中市雕塑學會理事長，卻非學院出身，踏上雕塑之路的歷程更是生命韌性的展現。年輕時，黃老師任職的藝品公司不幸倒閉，公司轉送幾件「浮雕」作品彌補積欠的薪資，為了售出浮雕，他以自學的方式埋首於中央書局的美術書籍中。一天，他前往寺院散心，出乎意料地，師父竟邀請對「阿彌陀佛」不甚熟稔的黃映蒲來製作雕像，不僅讓兒子的奶粉錢有了著落，更開啟了後來佛像雕塑的坦途。

〈思〉是「紅塵」主題展的作品之一，刻劃女性知性之美。「以女人的一生，體現紅塵的苦與樂。」黃映蒲回憶道，曾目睹妻子竭力生下小孩的一幕，深受生死交關中的母性光輝感動，據以延伸出「紅塵」、「黑色幻霧」等系列創作，用以表達對女性的尊崇。限量6件的〈思〉，其一已典藏於高雄市立美術館，本次捐出最後一件典藏作品後，相信雕塑的光澤亦將輝映出美術館的光芒。 黃映蒲與作品〈快樂如來〉，他認為創作應兼具「技法」與「心法」，方能體現生命韻味。 【圖‧廖本生、黃映蒲、楊登淵】 分享 facebook

1997年，黃映蒲於臺中監獄創立美術班，迄今每週仍會帶入水墨、獅頭紮作等教學，「做老師比做老大好啦！」殷殷叮囑不僅是獄友心靈的寄託，更培育出潘信孝、黃銀呈等作品獲邀展出的更生人。過去，黃映蒲與文化局攜手為小學生帶來「美術巡迴工坊」，未來，盼能讓代表作〈快樂如來〉的純真笑顏，綻放在更多人的心中。

臺中購物節

時間：2019年7月10日 至 8月18日

活動期間，民眾於臺中市內任一合法登記之商家，消費金額累計滿500元以上，便可持發票或收據，上網登錄取得抽獎資格。千萬豪宅、百萬名車、3C電器等好禮不斷，詳情請見「2019臺中購物節」官網：https://www.taichungshopping.tw/

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