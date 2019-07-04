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毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

中山73影視藝文空間 綴起電影無限可能

2019-07-04 11:05文化臺中

乘著放映機投射的光影，人們細說戲裡、戲外的故事。 【圖‧臺中市影視發展基金會】
乘著放映機投射的光影，人們細說戲裡、戲外的故事。 【圖‧臺中市影視發展基金會】
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【文‧楊登淵】

　　您知道嗎？中區曾是臺中戲院最多的地方，從「臺中座」伊始，到揉合電影與戲劇的「樂舞臺」等地，在在豐饒了文化城的養分。

　　歲月輪轉，一座座老臺中的記憶相繼吹熄燈號，所幸，在城市發展的膠捲中，「中山73影視藝文空間」以非主流放映的方式，於2018年底再度剪進了中部民眾的視野。不只是看電影，更是細說故事的空間。

光影故事 融入舊城

　　「終於可以多看幾部『藝術電影』了！」過去奔波南北、只為一睹小眾電影的影迷，今在中山73便能在設備等同戲院的放映廳，與喜劇巨擘「查理卓別林」等電影大師，來一場時空對話，或於「公視新創電影」等影展系列中，發掘臺灣電影的傑出創作。

　　回首地點尋覓的過程，臺中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳表示，中山73昔日為營建署中區工程處辦公室，鄰近臺中車站、交通便利，且探訪舊城的人多有文化的品味，融合周遭的文旅、手作工坊等文創店家，匯聚為富含底蘊的文化連結。

《浮草》導演李金寶、知名演員馮淬帆（左2）及《鑰匙》導演薛朝輝，出席「金穗41巡...
《浮草》導演李金寶、知名演員馮淬帆（左2）及《鑰匙》導演薛朝輝，出席「金穗41巡迴影展」映後座談。 【圖‧臺中市影視發展基金會】
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講座近人心 電影展時空

　　中山73有著多元空間想像，推門而入，紅磚與吊燈為空間播映出既懷舊又新穎的時光氛圍，引領人們走向1樓的多功能展演區，或前往2樓的會議室以及可容納36席座位的小型放映廳。訪客們因而得以在溫暖的場域與人聚會、交流，並享有「影、視、音」的全方位體驗。

　　穿越老宅天井，探入後方空間，許多怦然心動的影人講座於焉而生，基金會推廣組長黃聖閎笑著說，近期便邀請知名影評黃建業，深入淺出地分享俄國導演塔可夫斯基的三兩事，共有40多位聽眾共襄盛舉，欣喜於努力「被看見」。這裡也將規劃不插電音樂演出，觀眾得以在此聆賞音樂饗宴。

臺灣資深影評人黃建業（左三）引領聽眾一探塔可夫斯基的藝術世界 【圖‧臺中市影視發...
臺灣資深影評人黃建業（左三）引領聽眾一探塔可夫斯基的藝術世界 【圖‧臺中市影視發展基金會】
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　　拾階來到2樓，放映廳的柔軟座椅引人飛進眼前的大螢幕，播映著未能在一般戲院上映的「首輪電影」，以及應影迷期待、過去只於外地播放的「好片不寂寞」影片，觀眾甚至能在「經典再回首」單元中，回味《紅高粱》等在地或華語史上的重要作品，黃聖閎表示，最終仍希望觀眾愛上國產電影的好，畢竟有民眾支持，本土電影產業方能蓬勃再生。

持續寫下 在地藝文的劇本

　　論及「藝術消費」的養成，吳蓓琳認為須有長期耕耘的準備，她舉臺北的「光點華山電影館」為例，也是經過6年的努力，虧損情況才逐漸改善，同樣地，中山73也試圖在推廣與市場之間找到平衡，推出不同類型的影片，藉以觸及多元的族群，但仍維持票價的高度，維持健全的市場機制。

　　有時，也會看到校園包場的盛況，輔以特別安排的影人座談，讓學生在成長階段便接觸藝術電影，看見有別於商業影片的可能性。未來，基金會更要將教育的觸角伸向「藝術行政人才」的培訓，俾使其於全臺唯一以動畫作為城市影展主題的「臺中國際動畫影展」中一展長才。

　　其實，每個人心中都有座戲院，烙印於小時或熱戀的印象中。如今，中山73正悄悄成為人們心中不易替代的藝文基地，在影迷間的熱切討論中，搭乘投射的光影與迴盪的故事，綴起了電影的嶄新可能。

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【完整內容請見《文化臺中》第36期】

文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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