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毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

大開劇團 敞開動人戲劇之門

2019-07-04 11:05文化臺中

大開兒童歌舞劇《好久茶的祕密11-魔幻島的寶藏》，述說精靈族、獸族、人類一同守護...
大開兒童歌舞劇《好久茶的祕密11-魔幻島的寶藏》，述說精靈族、獸族、人類一同守護魔幻島的驚奇之旅。 【攝影‧范代郁】
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【文‧楊登淵】

　　「一直記得孩童活動後綻放的笑顏！」葫蘆墩文化中心周志仁股長回憶道，曾邀請大開劇團帶來「藝遊夢劇場」，起初擔心學童對劇場卻步，出乎意料地，透過角色扮演、示範教學等活動，孩子穿梭於中外經典故事之中，像是探險般體驗表演藝術的魅力，「留下好印象後，他們將是臺灣未來重要的藝術消費者。」

　　周股長說，大開劇團之所以能連續多年獲選為文化部「國家扶植演藝團隊」，在於原創性與教育性。經由編劇的巧思及演員生動的肢體語言，劇團在親子面前，以一幕幕「原創劇作」展開孩童創意思考的翼膀，輔以幕後堅強的行政與製作團隊，讓其所到之處盈滿親子的笑聲與感動。

從社區出發 邁步專業

　　多年來，團長劉仲倫用戲劇探討社會議題、關懷弱勢，為民眾打開戲劇的大門。千禧年前，她與劇團返抵南屯「楓樹社區」，傾聽里民心聲，透過「社區劇場」和居民一起述說環境變遷的生命故事；更於921強震後，走進破碎的土地，藉戲劇撫慰人心，「孩子們在戲演完之後還會跑來抱住演員！」行政總監鄭芮蕎回憶道。

　　後來，北藝大戲劇系畢業的藝術總監張丹瑋加入劇團，也引進了臺北的專業師資與歌舞劇資源，並推出反映燈紅酒綠生活的《酒店母老虎》，即便票房不如預期，仍啟發了他們對「系統性劇場教育」的思維，逐步練就一位位中部劇場界的生力軍。

大開兒童歌舞劇《好久茶的祕密11-魔幻島的寶藏》，演員以生動的肢體及歌舞演繹新奇...
大開兒童歌舞劇《好久茶的祕密11-魔幻島的寶藏》，演員以生動的肢體及歌舞演繹新奇有趣的故事。 【攝影‧范代郁】
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在地的故事 戲劇的沃土

　　一次大開搬演的故事劇場中，臺中文學家陳千武看見了兒童劇充滿新意的可能性，特別致贈《台灣民間故事》一書給劉仲倫，盼望孩童們也能聽到在地的故事。後來，劇團便以民間傳說為題材，推出《好久茶的秘密》，好評不斷。「家」是團員對劇團的共同印象，他們於此揮灑天賦、實現夢想，大開因而演繹出以「成就團員」為主的獨特風格，藉著每句臺詞、每個舞姿，滋養中部戲劇的沃土。

參考資料：《廿念大開》

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【完整內容請見《文化臺中》第36期】

文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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