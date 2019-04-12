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故宮特展在臺中 港區動物藝想特展

2019-04-12 16:43文化臺中

【文‧陳國軒】

故宮特展在臺中?「動物藝想－故宮新媒體暨藝術展」國內首展就在清水的港區藝術中心舉辦，展覽把臺北故宮所典藏的動物相關國寶與數位科技及藝術創作結合，導入沉浸式互動劇場、虛擬實境技術，不但可學習到許多生物知識，適合假日時闔家一同參觀，免費參觀至5月5日止，千萬別錯過！

「動物藝想」以博物百科、吉祥寓意、傳說製造、和諧衝突及當代視角（以動物之名），共五大區域來呈現展覽主題，從入口大廳開始，即以當代藝術家的創作引導觀眾入場，令人期待古老生物會與當代科技及藝術會擦出甚麼樣的火花！內容豐富新穎，以下簡介各區值得觀看的絕妙展件！

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海錯奇珍 互動劇場

古代動物文獻多以獸類居多，故宮典藏的「海錯圖」則是以海洋生物為主，可說是文圖並茂！特別的是，它將海中生物的烹飪方式記錄下來，讓人聯想現代食譜的雛型，展場離臺中梧棲漁港很近，看完展便能前去品嚐鮮美的海鮮大餐！

能想像躺臥在軟墊上玩遊戲的感受嗎？由故宮所研發具聲光效果的海錯互動劇場，如同一款高檔的遊戲機，不論是逼真的聲浪，還是光棒觸發的光影，簡直像是親臨峇厘島海灘，遊戲全然免費，每逢假日必定爆滿人潮，建議週二至週五再來，一次玩得滿足！

南懷仁的坤輿世界

本裝置是根據清代傳教士南懷仁所繪製的《坤輿全圖》及《坤輿圖說》構思而成，以數位虛擬投影法，將《坤輿全圖》製成直徑1.5公尺的實體地球，並透過擴增實境技術（AR）與行動裝置，連結球體和虛擬的坤輿世界，體驗過的人都說知性又有趣。

以擴增實境技術重現的「南懷仁的坤輿世界」，令人眼界大開。 【圖‧港區藝術中心】
以擴增實境技術重現的「南懷仁的坤輿世界」，令人眼界大開。 【圖‧港區藝術中心】
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傳說製造 動物神話

百獸形態變化萬千，使人幻想無窮。博物學家在記錄或傳播時的失誤，輾轉產生奇形怪狀的動物想像，然這些珍奇異獸相傳有剛正之威或除病之效。動物世界更是故事靈感來源，提供引人入勝的角色取材，本展的《西遊記》以及新編《超炫白蛇傳》皆然，除此之外，還可一睹故宮版的怪獸動漫與奇異的機械生物，令人驚嘆！

說故事的展覽 珍惜生命

「動物藝想」是個說故事的展覽，以藝術、科學、自然和社會的角度窺探動物世界，試圖將這些脈絡，串連成一個引人入勝的故事，闡明人與動物多樣的關聯。此次展出故宮以動物為題的珍藏、香港城市大學針對動物醫學生命的研究，以及12位藝術家以動物為名的藝術發想，集結自各方的珍品超過百件，在此次展覽中相會對話。

展場內規劃一處空間，讓親子體驗DIY的樂趣。 【圖‧港區藝術中心】
展場內規劃一處空間，讓親子體驗DIY的樂趣。 【圖‧港區藝術中心】
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展覽同時指向動物所面臨的危機，包括氣候變化、棲地破壞、盜獵等。而跨學科動物研究的發現，使人意識到動物亦有感受，繼而對之加以尊重，最終改變不利於動物的惡習，這是本展中極為重要的策展概念。歡迎觀眾走入展場，感受這個深刻有趣、超乎想像的動物異想旅程。

【完整內容請見《文化臺中》第35期】

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文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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