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百年中興 在臺中的第一代宿舍群

2019-04-12 16:43文化臺中

圖1：民國40年臺灣省立農學院時期學生宿舍（資料來源：國立中興大學校史館） 【圖...
圖1：民國40年臺灣省立農學院時期學生宿舍（資料來源：國立中興大學校史館） 【圖‧蘇全正】
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【文‧蘇全正】

國立中興大學位於臺中市南區，廣達50公頃的校地和美麗的湖泊景觀、綠蔭、河景，是許多學子、市民、遊客喜歡前往逛遊或運動休閒的好處所。其前身是1919年創立於臺北的臺灣總督府農林專門學校，1943年遷移至臺中恢復自立設校，戰後歷經幾度改制始稱中興大學；今年適逢創校一百週年、遷校76週年的校慶，讓我們回顧該校在臺中的發展軼聞。

老照片比對 揭開興大宿舍之謎

首先，興大校史館有張民國40年臺灣省立農學院時期學生宿舍的照片（如圖1），是一棟清末所建飛簷翹脊的閩式大宅，但其背後卻有一棟造型頗為現代的高聳尖圓屋頂，令人困擾究竟是哪一家族的宅第？

筆者以往認為是南區林祖藩的祖厝，直到2018年暑假林景淵教授編撰的《國立中興大學前身：農專、高農時期發展沿革》出版，藉由書中的照片比對，才解開前述照片其實就是南區復興路三段上，原清末籌建臺中省城的董工總理「吳鸞旂」所屬的公館建築群和家族戲院──1936年建造的天外天劇場（戰後改名為國際戲院）所在，意外揭開中興大學戰前在臺中的第一代宿舍群的驚奇發現。（如圖2、3）

圖2：1945年臺中農林專門學校學生在吳鸞旂公館更樓前，歡送同窗入伍。（（轉引自...
圖2：1945年臺中農林專門學校學生在吳鸞旂公館更樓前，歡送同窗入伍。（（轉引自林景淵編撰之《國立中興大學前身》）） 【圖‧蘇全正】
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圖3：天外天劇場 【圖‧蘇全正】
圖3：天外天劇場 【圖‧蘇全正】
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農林專門學校 南漂臺中

時光回到1943年10月，農林專門學校的師生一行人搭乘火車「南漂」，車上並不孤單，有臺北其他學校的競賽友隊隨車送行，帶著不再附屬於臺北帝國大學的雀躍心情離開，迎接恢復自立的新生活，略顯歡樂的感受，沖淡了對於臺中新環境的陌生，與戰爭局勢隱然不利於日本的低迷氣氛。幾經3個多小時的車程，終於抵達臺中市。

到達臺中火車站後，師生沿著鈴蘭通的道路（今中區中山路），經新盛橋（今中山綠橋）越過綠川，走到大正町（今自由路）右轉前往位於臺中公園的臺中神社參拜；再折返循著自由路前往臺中州廳致意，之後再沿著今民權路、臺中路，輾轉抵達今南區的校園。

中興大學現在的校園已經看不到1943年遷校臺中時期的第一代舊建築物，僅剩小禮堂的外觀是按照當年原貌復原，但內部檜木屋架和厚實的加強磚造牆壁，全然改用鋼筋混擬土結構，其次是校史館，仍保留當年舊行政大樓校長室的部分辦公桌椅等文物作展示。

吳鸞旂公館 解師生無宿之苦

所幸，近年關於南區復興路原吳鸞旂家族所屬的戲院──天外天劇場（國際戲院）的文化資產價值保存爭議，以及《國立中興大學前身：農專、高農時期發展沿革》一書的出版，透過書中的「1943年臺中農林專門學校位置圖」（如圖4）和幾張老照片可以得知，1943年臺中校區的辦公廳舍、教室與教職員、學生宿舍等都尚未完成，師生的住宿安頓之處就是首要之務。

因此，日本殖民官方便與吳鸞旂家族協商，提供吳鸞旂公館（位於東區大智路的大魯閣新時代廣場）部分廂房做為學生宿舍南寮、北寮，天外天劇場部分空間作為學生宿舍西寮使用。至於教師與職員則安排至今臺中市西區大和路、向上路一帶，配合新高港及大甲溪電源開發建設而闢建的、「大和村」住宅群居住（原用於安置日本人，1942年完工）。

目前中興大學在1943年遷校臺中時期的第一代宿舍群原建物，僅存於學生宿舍西寮──南區的天外天劇場，而向上路的興大六村教職員宿舍區，及列入臺中市歷史建築的孫立人將軍紀念館，則是日治大和村的舊址之一，見證了興大百年校史軌跡和落腳在臺中市區逾75年的發展變遷，亦為臺中市百年教育發展史的重要篇章。

延伸閱讀：

林景淵編撰《國立中興大學前身：農專、高農時期發展沿革》

蘇全正、郭双富《劇場演義─演藝娛樂現代化的天外天劇場》

【完整內容請見《文化臺中》第35期】

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文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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