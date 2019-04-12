張家霖 臺中奇幻魔法畫家

「天籟之樹」是以臺中國家歌劇院為畫面想像的來源 【圖‧張家霖】 分享 facebook

【文‧何柏彣】

曾有朋友問張家霖，為什麼不買汽車只騎機車？他回答說，因為只有騎機車，才不用擔心停車問題，在看到巷弄中的任何細節時，想停就停，讓他能夠細細地品味臺中這座城市的脈動與氣息。他深愛著這個城市，並將他身體力行、四處看到的化為奇幻又綺麗的文字與畫作。只屬於臺中的奇幻冒險，正在他的手中慢慢成形。

冒險，才正要開始。

您可曾想過，神秘的樹人、隱世的精靈、剽悍的人馬，都生活在「臺中」，生活在這片我們賴以為生的土地。張家霖以臺中為藍本，創造出「福爾摩沙之眼」為中心的中土世界，並融入金、木、水、火、土的五行元素，以奇幻的畫作與筆觸，建構他想像中的「中土大陸」。

透過張家霖的畫筆，揮灑出「福爾摩沙之眼」的每個角落。 【圖‧張家霖】 分享 facebook

第一幕 與臺中相遇

本身是嘉義人的張家霖，與臺中的緣分，可追溯自他就讀豐原高中美術班開始。大學畢業後，也在豐原憲兵隊服役，居住在臺中的日子讓張家霖深深地迷上臺中。「特別喜歡這裡的環境，不會太冷也不會太熱。在市區騎車時吹來涼涼的風，一陣一陣的，很舒服。」張家霖陶醉地訴說對臺中的情感。

張家霖畢業於臺灣師範大學美術研究所博士班，畢業後續擔任教職。「我一開始在臺北教書，一教就10年，但我第2年就在臺中買房子。」猶如前生註定，此生再續未了之緣。他還打趣地說，媽媽常跟他抱怨，嘉義也很美啊！為什麼不畫嘉義。但他就是喜歡臺中，猶如一見鍾情，墜入愛河。

第二幕 福爾摩沙之眼

張家霖特別喜歡奇幻故事，無論是哈利波特或是魔戒，都是他熱愛的原創小說，而他也開始思索：「為什麼不能開創屬於他自己的臺中奇幻冒險篇章呢？」以這麼簡單的概念開始，創造了以臺中為背景的「福爾摩沙之眼」，這片大陸上住著護樹族(木)、碧水族(水)、精靈族(土)、人類族(金)、人馬族(火)，彼此相生相剋，上演生存的戲碼。

為了完成畫作與故事，張家霖針對臺中29個行政區做了深度的田野調查，找到最具代表性的人事物，再以他的畫筆揮灑出一張張奇幻的畫作，並書寫每張畫作背後的故事文本。

張家霖認為藝術不該僅停留在自我滿足，他的創作理想是成為具有影響力的藝術家，如同他特別喜歡的宮崎駿，其所構建的故事深深影響了全世界。「哈利波特之於英國，魔戒之於蘇格蘭，我希望大家看到我的故事，也能馬上聯想到臺中。」張家霖熱切地希望故事能被看見，也能領略故事背後的美麗臺中。

下一幕 冒險不停息

張家霖看到了本刊物的單元名稱「藝生懸命」時，滿滿的感悟油然而生，他說藝術正是如此，不是金錢、地位或權力能比擬，僅是想完成一件對他來說重要的事。完成屬於臺中的奇幻冒險，必須花上多年歲月的投入，「福爾摩沙之眼」正是他必須實現的旅程。畫作逐漸成形後，會將小說出版成冊，並希望有幸能拍成電影，讓全世界都看到──位於美麗的福爾摩沙中心的「奇幻之都」。

【完整內容請見《文化臺中》第35期】