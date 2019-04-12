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漫步豐原街道 邂逅葫蘆墩五寶

2019-04-12 16:43文化臺中

車站大廳的《大米愛小米》公共藝術，透露在地物產的豐饒。 【圖‧莊淑如】
車站大廳的《大米愛小米》公共藝術，透露在地物產的豐饒。 【圖‧莊淑如】
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【文‧莊淑如（臺中市后豐社區大學 葫蘆墩學規劃師）】

漫步在豐原街道，您將發現葫蘆造型的公共藝術琳瑯滿目，可能因而感到新奇。或不經意間，撞見豐原慈濟宮內、堪稱全臺最療癒的的虎爺，不僅是小朋友的守護神，更以其超萌造型，融化了信眾奔波的心。

豐原五寶 引領葫蘆墩傳奇

我們都知道臺中有三寶「茶、咖啡、糕餅」，而豐原也有五寶：「水清、米白、餅香、柴乾、查某」，象徵豐原物產豐饒、糕餅聞名遐邇，以及女孩風姿綽約等特色人文，邀您來走讀，一探五寶究竟。

您也許在豐原多處地名中，發現「葫蘆墩」的稱呼，沒錯，豐原舊稱葫蘆墩，由來有二說：一、豐原位於大甲溪流域，沖積過程形成三個大土墩，外型宛如葫蘆，故取名「葫蘆墩」；再者，隸屬平埔巴宰族的葫蘆墩社住在豐原，所以舊地名又稱「葫蘆墩」，直至日治時期大正9年市街改正，才更名為豐原至今。

此次介紹的路線，適合闔家大小一起漫遊，有放鬆的美食饗宴，有祈福的百年古剎慈濟宮，讓身心得到最大慰藉。就讓豐原媳婦「阿如」帶著大家邂逅豐原的前世今生吧！葫蘆墩！GO！

第一站：豐原火車站

豐原車站於1905年成立，搭電扶梯至一樓穿堂時，將於西側展示櫃看見「臺中市后豐社區大學」師生作品聯展；中間有「豐原之美」意象創作，猜猜看豐原五寶在哪裡？可以逗留欣賞一下喔！

出了匝票口，在候車大廳7-11前，你將發現「豐圓祭：小米愛大米」的藝術創作，為何它以米為造型呢？以漆為塗料呢？

原來，它講的是豐原的水清、米白、柴乾。葫蘆墩圳水源取自大甲溪，貫穿市中心，水質優良，種出來的米也好吃，當年「葫蘆墩米」，可是獻給天皇的「獻谷米」喔！

豐原往昔為八仙山林場集散地，因此帶動木工機械和漆藝產業的發展，老一輩常開玩笑「早期豐原全做『賊』！」（漆台語發音同賊）今日，我們能在豐原漆藝館中（全臺唯一公立漆藝博物館），一覽日治時代起的漆藝發展與雅緻典藏。

第二站：舊頂街派出所

豐原車站西站左前方，一間兩層樓土黃色建築，為歷史建築「舊頂街派出所」，1936年墩仔腳大地震後重建；採「Art Deco裝飾藝術」建築風格，充分運用幾何圖形元素，創造空間語彙。你看見哪些幾何造型呢？

第三站：豐原新地標「水岸花都」

水岸花都位於豐原車站西站三民路上，步行約3至5分鐘；「葫蘆墩圳掀蓋計畫工程」引入親水步道、葫蘆墩圳歷史介紹，以及藝文表演場地，一躍為豐原新地標；它採行生態工法，實踐海綿城市、水資源再利用的理想。

這邊也是文史同好必訪景點：當年平埔族代表潘敦仔與漢人張達京邀集六館業戶，共議開發大事，留下了1732年葫蘆墩上埤割地換水之契約書，今已放大嵌於歷史藝廊中。

女士們為昔日的豐原火車站，增添花漾氣息。 【圖‧莊淑如】
女士們為昔日的豐原火車站，增添花漾氣息。 【圖‧莊淑如】
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水岸花都位於葫蘆墩上埤東汴系統，清晨傍晚時，常見老中青三代散步其上，感受「母親之河」葫蘆墩圳守護豐原子民的那一份情，述說豐原「水清」的故事。

第四站：魯肉賴

阿公阿嬤最愛的「魯肉賴」，為三十多年來道地的巷內傳統美食，望著一大鍋滷到金黃的爌肉跟豬腳，色香味俱全，令人猛吞口水。人氣必點的豬腳飯香Q不油膩，搭配老闆不惜重資、免費提供的味噌湯和九層塔蜆湯，滿是平民小吃的幸福滋味！建議一大早先來享用，接著漫遊豐原，中午再到廟東用餐！

第五站：豐原糕餅街買「歐咪呀給」

中正路堪稱豐原「糕餅街」，又名「餅窟」，是五寶「餅香」的核心動力。

豐原是鹹蛋糕的故鄉，1908年火車全線通車時，當年負責辦桌的總鋪師就是雪花齋和老雪花齋的創辦人呂水先生。日本人習慣飯後吃甜點，呂水先生靈機一動研發出「鹹蛋糕」，當年一般賞金是2圓，因獲得親王喜愛，他獲得20圓，20圓多大呢？等同中學校長一個月的薪水！

百年及知名老店號處處可見，中正路的老雪花齋、雪花齋、義華鹹蛋糕與南陽路的德發鹹蛋糕（唯一鹹蛋糕、有素食口味）；還有日式風格的寶泉，其在豐勢路的甘味手造所，提供團體DIY體驗。

第六站：慈濟宮與廟東小吃

俗語說：「有拜有保庇」，慈濟宮是豐原歷史最悠久的廟宇、媽祖粉絲必「拜」古剎，其中，華陀殿上的虎爺造型玲瓏可愛，溫暖大小朋友的心！

巡禮寺廟後，當然也不忘以「廟東小吃」犒賞自己的五臟廟！廟東位於慈濟宮旁，入口右側第一攤則是廟東清蒸蝦仁丸，下午3：30開賣；「正兆蚵仔煎」的蚵仔煎、蓮子湯、豆花、紅茶都很道地；推薦隔壁的「古客蒜肉飯」，老闆娘是正兆的媳婦，在正兆享用蚵仔煎時，順便叫碗魚皮湯一起享用，叫人大呼過癮！

【完整內容請見《文化臺中》第35期】

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文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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