曉明女中管旗隊 精彩青春篇章

曉明女中管旗隊每一年都會以不同主題演出，驚豔四座。 【圖‧簡韻真】 分享 facebook

【文‧陳詠俞】

站在指揮臺上，樂隊指揮青澀的臉龐寫滿嚴肅，伴隨著一聲精神矍鑠的大喝，不僅向隊友傳遞表演準備開始的訊息，也是向世界宣告曉明女中管旗隊的到來。

整齊劃一的對列，配合著嘹亮活潑的樂音，在操場上排列出多變卻不失秩序的隊形，旗幟隨著女孩們的一揮一舞，在空中劃出一道優美圓弧線，吸引著眾人的目光，不由得沉浸在聽覺與視覺的饗宴。

精準的動作宛如刻劃在每一個人的身軀，以〈女孩的飛行夢〉為題，曉明女中去年以精湛的演出獲得2018年世界盃行進樂隊大賽金牌肯定，也為每一位女孩們的青春寫下精彩篇章。融於骨血的創意基因 追求卓越演出

曉明女中管旗隊擁有二十多年的歷史，原身是以演奏軍歌為主的鼓號樂隊，由當時的教官引導，融合多元的表演形式，帶領鼓號樂隊轉型成為管旗隊，而求新求變、追求卓越的精神，也成為了管旗隊的底蘊，每一年在全國學生音樂比賽行進樂隊國中組，都會帶來讓人眼睛為之一亮的演出，並連續十年以特優第一名的佳績，蟬聯冠軍寶座。

但在卓越的成績背後，是女孩們夏日頂著豔陽、冬天不畏寒風，一次又一次的練習，以汗水滴灌，才能獲得傑出的成果。「管旗隊的學生大多數都是從國一才開始接觸管樂。」管旗隊負責人、生教組長簡韻真老師說，因此除了平日的練習時間，學生更會利用空閒的時間自主加強，不論是分部小組互相砥礪切磋，指點彼此的不足之處，又或者是全隊齊聚一堂，合作完成每一場排練，而這些走過的步伐、奏過的樂聲，以及撒落的汗水，最終都化為了演出完成後的掌聲。 曉明女中管旗隊以〈女孩的飛行夢〉演出，奪得世界盃金牌獎。 【圖‧簡韻真】 分享 facebook

逆轉劣勢 從生活擷取創意

簡韻真老師提到，「以純女生所組成的管旗隊，在相較有男生加入的情況下，在吹奏樂器肺活量上，難免比較劣勢。」雖然先天上的弱勢無法改變，但是管旗隊以多元多變的演出，豐富的演出主題，將創意轉化為自身的優勢，往年不乏有007特務出任務、綠野仙蹤、花木蘭等創意主題，不僅從生活中擷取題材，更結合多變的服裝、樂曲及舞蹈讓女孩們展現青春活力。

像是今年的主題以墨西哥亡靈節作為設計主軸，樂曲深具西班牙熱情歡快的風格，搭配色彩鮮豔的服裝旗幟，別出心裁。而一旁的大型裝飾道具更是利用回收資源重新打造，學生不僅樂在其中，也能從中重新審視身邊所擁有的資源。

一生的禮物 堅毅的管旗精神

三年的時間說長不長，說短不短，但是在曉明女中管旗隊的訓練之下，每一位學生不僅擁有不懼挑戰的勇氣，更有著不畏艱苦的堅毅。校長劉瑞瓊也提到，在管旗隊的訓練下，「孩子們更懂得與他人合作，彼此攜手完成一項目標。」

在參與管旗隊的過程中，學生不僅培養了音樂的素養，更開拓了視野，簡韻真老師就笑著提到，像是有學生從中找到對於設計領域的興趣，最終選擇就讀設計類科，更有學生在高中自發性的組隊，「她自己買桿子、買旗子，在班上帶領同學一起練習管旗。」

三年的光陰，不僅是她們揮灑汗水，追求榮譽所花費的時間，也是每一位管旗隊成員的心上最無法抹滅的回憶。

【完整內容請見《文化臺中》第35期】