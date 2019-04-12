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清水綠植 綠意與老屋的完美結合

2019-04-12 16:43文化臺中

對眷村情有獨鍾的店主，以綠意和老物凝塑別緻的生活美學。 【圖‧楊登淵】
對眷村情有獨鍾的店主，以綠意和老物凝塑別緻的生活美學。 【圖‧楊登淵】
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【文‧楊登淵】

漫步於臺中文學館周邊，在不經意間，穿過停車場的閘門，帶著尋幽的好奇，闖進一處眷村老屋，眼前的綠意與老物，竟觸動起心中對理想生活的期盼，看著植栽從水裡伸出懶腰，呢喃的詩意彷彿跟著擴展開來。

植栽嚴選馴化

清水綠植為全臺罕見的水耕植物專賣店，店內觀葉植物皆是王大哥費時「馴化」後的成果。如同野生動物經人類馴化，方能圈養，多數植物皆原生於土壤，為了使其適應水的生態，須一株株去嘗試與培養，少數存活的，住進個性獨特的實驗室燒瓶中，盼望主人為它拉開窗簾、灑進陽光，每周換水，補充流失的礦物質。

一盆綠意，幾抹藝術的巧思，便能為生活注入清新能量。 【圖‧楊登淵】
一盆綠意，幾抹藝術的巧思，便能為生活注入清新能量。 【圖‧楊登淵】
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老屋老物 專賣生活風格

其實，清水綠植賣的是「生活態度」。在設計業打滾多年的王大哥莞爾笑說：「我從小便有老靈魂！」

他眷念二手物品的氣息，鍾愛其因環境、使用方式不同，而呈現出的獨一無二質感，透過舊皮箱、打字機、鑲花鐵窗與溫潤的木作傢俱，為店內綠意妝點光陰的故事，呈現新舊並陳的混搭風格。而為了讓老屋煥然一新，王大哥更不惜重本，請老師傅為屋簷鋪上西班牙進口的黑瓦。

「重要的是讓人心情好。」回歸創店初衷，王大哥盼透過平價的水耕植物及生活美學的凝塑，為人帶來清新的喜悅，不因後續照料而卻步。離開臺北後，他跟隨心中悸動，先後落腳員林與臺中舊城區；緣於水耕植物非必需品，加以馴化與材料成本不廉，他選擇隱於停車場後方的老屋，作為植栽美學的基地，竟意外營造出遠離塵囂的一抹綠。

【完整內容請見《文化臺中》第35期】

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文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。

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