回憶倒帶 感傷唱片行

【文・何柏彣】

是否聽過「卡式錄音帶」呢？曾代表了80、90年代流行音樂的卡帶，現在或許已非主流音樂形式。但全臺唯一的卡帶專賣店「感傷唱片行」，依然用他們的方式，緬懷逝去時光的美好。

潔白的空間、大片的落地窗，一進入乾淨明亮的感傷唱片行內，入眼的是上千片卡帶組成的牆面。點杯咖啡、選張卡帶，讓自己浸潤在特定時代內。利用卡帶倒帶，倒回那段黃金歲月。 感傷唱片行提供一個懷念過去的空間 【圖・游璨賓】 分享 facebook

從概念至實體店

感傷唱片行緣起於音樂策展人游璨賓與勤美文創共同合作的實驗商店，而後在香港再次嘗試，也獲得了不錯的響應，而萌發了實體店的想法。最後選擇在臺中西區，將一棟36年屋齡的樓房，改造成一間結合音樂和故事的唱片行，並融合前二回期間限定店的元素及物件，希望過去的回憶、故事能夠沿續下去。

游璨賓解釋，為了讓活動格外有意義，店內定期會舉行「紀念歌手」的活動。如2018年11月1日，正是張雨生首張專輯《天天想你》發行30週年，所以選擇在那個時間進行。活動除了展示歌手的卡帶專輯外，還會邀請插畫家繪製主題插晝，展覽在店內和落地窗上。同時推出主題飲品或甜點，創造歌迷同聚的場域。 感傷唱片行巨大落地窗隨著活動貼上不同的標語和插圖 【圖・游璨賓】 分享 facebook

記住那份感傷

雖然感傷唱片行是間唱片行、咖啡館，但最想呈現的是一個「分享空間」，他們所做的每件事都是圍繞著這個主題進行。

感傷的原因並不是青春的逝去，而是曾經熟悉的人、事、物逝去。游璨賓希望透過這裡的音樂與過去的自己有些連結，思考如何成為現在的自己。

【完整內容請見《文化臺中》第35期】