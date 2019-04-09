親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

23：13發生震度五級地震 花蓮人：嚇到腿軟

影／以「獅子搏兔」比喻美國行 韓國瑜啟程訪美

回憶倒帶 感傷唱片行

2019-04-09 09:55文化臺中

【文・何柏彣】

是否聽過「卡式錄音帶」呢？曾代表了80、90年代流行音樂的卡帶，現在或許已非主流音樂形式。但全臺唯一的卡帶專賣店「感傷唱片行」，依然用他們的方式，緬懷逝去時光的美好。

潔白的空間、大片的落地窗，一進入乾淨明亮的感傷唱片行內，入眼的是上千片卡帶組成的牆面。點杯咖啡、選張卡帶，讓自己浸潤在特定時代內。利用卡帶倒帶，倒回那段黃金歲月。

感傷唱片行提供一個懷念過去的空間 【圖・游璨賓】
感傷唱片行提供一個懷念過去的空間 【圖・游璨賓】
分享

從概念至實體店

感傷唱片行緣起於音樂策展人游璨賓與勤美文創共同合作的實驗商店，而後在香港再次嘗試，也獲得了不錯的響應，而萌發了實體店的想法。最後選擇在臺中西區，將一棟36年屋齡的樓房，改造成一間結合音樂和故事的唱片行，並融合前二回期間限定店的元素及物件，希望過去的回憶、故事能夠沿續下去。

游璨賓解釋，為了讓活動格外有意義，店內定期會舉行「紀念歌手」的活動。如2018年11月1日，正是張雨生首張專輯《天天想你》發行30週年，所以選擇在那個時間進行。活動除了展示歌手的卡帶專輯外，還會邀請插畫家繪製主題插晝，展覽在店內和落地窗上。同時推出主題飲品或甜點，創造歌迷同聚的場域。

感傷唱片行巨大落地窗隨著活動貼上不同的標語和插圖 【圖・游璨賓】
感傷唱片行巨大落地窗隨著活動貼上不同的標語和插圖 【圖・游璨賓】
分享

記住那份感傷

雖然感傷唱片行是間唱片行、咖啡館，但最想呈現的是一個「分享空間」，他們所做的每件事都是圍繞著這個主題進行。

感傷的原因並不是青春的逝去，而是曾經熟悉的人、事、物逝去。游璨賓希望透過這裡的音樂與過去的自己有些連結，思考如何成為現在的自己。

【完整內容請見《文化臺中》第35期】

分享

文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

仰望書房

2019-04-09 09:54

再看一眼 舊城絢麗容顏

2019-04-09 09:52

「林‧ 照相館」帶我們回到老相片的世界

2019-01-09 08:55

惠明盲校樂團推開音樂之窗 助校助己

2019-01-09 08:55

中華慈心照顧服務關懷協會讀書會

2019-01-09 08:55

西勢寮社區：拾起老人的第三人生

2019-01-09 08:55

帝國製糖廠臺中營業所 華麗轉身

2019-01-09 08:55

文學百萬富翁 眾家齊喝采

2019-01-09 08:55

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top