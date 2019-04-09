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影／以「獅子搏兔」比喻美國行 韓國瑜啟程訪美

仰望書房

2019-04-09 09:54文化臺中

【文・楊登淵】

星空，以其神秘深邃的光影，神魂顛倒多少人，因此，有梵谷《星夜》中的渦狀線條，也有英國酷玩樂團「A Sky Full Of Stars」歌曲；而在臺灣，則有仰望書房，讓地上馳逐的人們重拾對星空的想望。

書店與雜誌 點亮星空

「觀測時的視覺震撼，是天文最迷人的地方！」創辦人施逸昕分享道，多數人對宇宙一無所知，對以光年計算的浩瀚蒼穹，自然產生探索的好奇，悠遠的想像常在觀測時擴展開來。為了讓天文之美，於活動之後繼續扎根，他選擇以知性、帶點個性的獨立書店，作為推廣的實體據點。

身為臺灣第一家天文主題書店，店內豐富的科普書籍吸引許多天文愛好者登門；仰望書房並推出《非關天文》雜誌，有別於科學給人晦澀難解的印象，它以生活化的語彙，引領讀者體會天文學的趣味。

在合歡山觀測玫瑰星雲（NGC2244），雋永時空映現眼前。 【圖・楊登淵、仰望書...
在合歡山觀測玫瑰星雲（NGC2244），雋永時空映現眼前。 【圖・楊登淵、仰望書房】
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街頭觀測 講座說星事

有時，您會在綠園道上，看見一群人偎著望遠鏡，在「街頭天文學」活動中，因目睹月球坑洞或絢麗的土星環，驚嘆連連，學員雀躍的神情，為施逸昕帶來無比的成就感。

仰望書房也常開設講座，不落「行話」的窠臼，啟發人們對宇宙法則的領會。初期曾以「宇宙新手村」系列，奠定學員基本功，近來，更邀來中央大學教授，一起在「新春大霹靂」中，追本溯源世界最初的樣子。

施逸昕認為，相較於浩瀚宇宙，人類何其渺小，因此更能豁達看待生活。 【圖・楊登淵、...
施逸昕認為，相較於浩瀚宇宙，人類何其渺小，因此更能豁達看待生活。 【圖・楊登淵、仰望書房】
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除了書籍，還有別出心裁的文創商品，打開「星空傘」，四季星圖躍然頂上；鑲著小豬的紅包袋，則帶來「星」想事成的祝福。哪天前往科博館時，不妨也到仰望書房嚐嚐咖啡，盡情聊「天」吧。

【完整內容請見《文化臺中》第35期】

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文化臺中

《文化臺中》為臺中市政府文化局定期出版之季刊，於1月、4月、7月及10月出刊，主題為臺中文創、社區營造、文學與閱讀、文化資產、視覺藝術及表演藝術等，引領民眾親近、認識臺中豐厚的文化內涵。
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