再看一眼 舊城絢麗容顏

【文・張家馨】

文化城中城所指的就是臺中舊城區，近代建城至今雖然只有一百多年，卻承載了臺灣歷史上許多重要的片段，隨著都市發展重心由火車站轉向臺灣大道沿線，舊市區逐漸沒落。

但是舊城區就像一個巨大的藏寶庫，踏入這個場域宛如進入到一個被遺忘的城市，敲開塵封已久的大門，拂去表面的塵埃，仍然可以看到一個曾經成熟燦爛的城市文化，漫步在大街小巷，更可感受著這裏發生過的人事地物，眼前的城市景象與過去時空相互映照。 三大計畫範圍空拍照，綠空鐵道為串聯舊城區之重要軸帶。 【圖・文化資產處、社團法人台灣中城再生文化協會】 分享 facebook

舊城風韻存 空間新想像

作為臺中市的早期開發區，早於日治時期便興建了許多建物，如今在舊城區裡，也保留許多從日治時期留下來的老建築，散步在中區的街道裡，能感受到這些老建築散發著獨特時間美感，如臺中市的門面臺中火車站，與位於南區的文化部文化資產園區（原臺中文化創意產業園區），呈現出紅磚建築樸實無華的美；位於西區的臺中文學館與林之助畫室，卻散發著木造建築的古色古香。

隨著近年來的舊城區復興，無論是官方或民間文史團隊舉辦的講座、導覽等活動，或是新店家、工作室進駐，甚至是宮原眼科的成名，都帶來不少人潮，目光重新聚焦在臺中舊城區，因此「臺中文化城中城歷史空間再造計畫」將以臺中市百年建城以來的舊城區為計畫核心，結合臺中州廳（市定古蹟臺中州廳、臺中州廳附屬建築群、歷史建築大屯郡役所）、刑務所（臺中刑務所官舍群、市定古蹟典獄長宿舍、浴池）與綠空鐵道計畫，構建未來豐厚的底蘊。

修復活化 促進人與文資對話

本計畫市定古蹟臺中州廳修復後，將作為大型展演場所或維持辦公廳舍使用，臺中州廳附屬建築群、歷史建築大屯郡役所修復後，作為文資保存推廣交流基地，藉以導入文化藝術，帶動人流並活絡地方產業；刑務所作為幸町新創遊園地，透過各式藝文體驗與涵養，引領民眾感受文化資產之美，深化歷史建築價值。 大屯郡役所：為全臺目前少數仍留存的郡役所 【圖・文化資產處、社團法人台灣中城再生文化協會】 分享 facebook

綠空鐵道做為東西連接的主軸道，又是架高的空間，是舊城區中難得留白的空間，近期已將舊鐵道駁坎適度改造，不僅增加人行通廊串聯鐵道兩側，更希望能為城市提供一個帶狀的綠地空間，發揮公共休憩的作用，並透過平等街、市府路，連結臺中公園與臺中州廳，州廳由民生路聯繫至臺中酒廠，酒廠藉和平街通往帝國製糖廠，而糖廠鄰近於火車站與干城，沿雙十路返回臺中公園，整體環環相扣，預計可將人潮帶進整體計畫區域。

綠空鐵道基地北段，在走過文化園區歷史倉庫群之後，向北鄰近昔日帝國製糖廠轉型而來的「產業故事館」，未來將規劃「跨空路橋」，直接銜接至帝糖周邊景觀附近，讓市民、遊客能從地面層或是從臺鐵新站二樓大廳，直接以步行或是綠色輕運具，走訪歷史建築倉庫群以及昔日糖鐵遺構，慢慢被引導至帝糖生態園區；各計畫間的路線，也將加強友善人行及改善綠色運具的設置。

透過再造計畫，中央與地方機關既分工又合作，揉合民意團體由下而上的行動策略，再現舊城風貌，推廣城市文化歷史風貌與內涵，並有助於市區產業民生發展與都市再生，循序漸進地，營造屬於大臺中市民的合宜生活城區。

【完整內容請見《文化臺中》第35期】