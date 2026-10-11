來新社採果賞花　解鎖季節限定玩法

【撰文｜陳怡如、圖片提供｜新峰農場、台中市政府】

秋天漫遊台中新社，是一場喚醒感官的盛宴。從踏進豐收果園與菇寮，親手採摘、品味土地孕育的鮮甜滋味；再循著花香走入繽紛迷人的花海世界，感受一年一度台中國際花毯節的熱鬧，整座山城用最適宜的步調和宜人天氣，迎接來此探訪的旅人。

-------------------------------------------------------------

位於台中市東側的新社區，褪去了都會區的嘈雜與喧囂，是一座被連綿山巒溫柔環抱的河階台地，擁有得天獨厚的自然環境，蜿蜒的大甲溪流域帶來充沛水源，地形優勢賦予土壤良好排水，加上山區白天日照充足、夜晚氣溫驟降，有利果實累積糖分與養分，讓新社區出產的水果肉質細緻且甜度極高，從柑橘、甜柿到最負盛名的巨峰葡萄，使其成為中台灣璀璨的「水果之鄉」。

產地直達餐桌

葡萄樹下的紫色宴席

每年10至12月，正是新社區冬果巨峰葡萄的豐收季節。相較於夏季葡萄生長較快，冬季葡萄在涼爽氣候下緩慢成熟，果肉緊實，糖分與風味更深層濃郁，再加上巨峰葡萄入口甜中又有些許微酸，滋味更有層次變化，造就獨特的果香風味。

巨峰葡萄的果肉飽滿、香氣濃郁，入口後甜酸交織出絕佳風味。

想要感受這份季節限定的鮮甜滋味，最好的方式就是安排一趟果園小旅行。走進新峰農場，飽滿剔透的葡萄掛滿藤架，宛如一顆顆懸吊的紫水晶，微風吹過，空氣中飄散著成熟葡萄的馥郁果香，金黃陽光從鮮綠枝葉中灑落，景色唯美。

新峰農場依據各季節舉辦不同活動，如葡萄樹下午宴和下午茶等。

新峰農場不僅提供親採葡萄的體驗，讓民眾穿梭在結實累累的葡萄藤架下，親手剪下屬意的紫色寶石，第一時間享受葡萄最佳風味，農場亦配合時序推出秋季限定的「葡萄樹下午茶」。一張張長桌在滿園紫綠交織的葡萄藤下依序排開，彷彿置身歐洲莊園般浪漫愜意。餐桌上的佳餚則為這場田園饗宴增添亮點，從甘醇葡萄釀、晶透的桃膠葡萄果凍，到果乾點心拼盤與現榨葡萄汁，將葡萄化為一道道令人驚喜的風味，展現果實豐富多變的滋味。

新峰農場提供親採葡萄的體驗活動。

除了下午茶，新峰農場也提供餐食豐富的葡萄樹下午宴，不僅能嘗到更多創意料理，所有蔬果與食材均來自新社區在地小農及台灣優質農產，完美演繹從「產地到餐桌」的飲食哲學，每一口都是土地、陽光與農人汗水交織的結晶。

此外，在專業果農帶領下，旅人還能DIY體驗傳統阿嬤的天然釀酒法，將新鮮採收的葡萄洗淨、擦乾，再放入玻璃瓶中，放入適量紅糖後密封，就能自然發酵成甘醇葡萄酒。待來日開瓶時，將當季秋光一口飲下，再次喚醒穿梭葡萄樹下的紫色記憶。

漫步香菇街

體驗採菇農遊DIY

新社區不只有甜美果實，更是台灣產量最高、品質最優的香菇重鎮。因氣候涼爽、日夜溫差大，非常適合真菌生長，全台超過半數香菇產自新社，乾香菇產量更高達80％。

新社區不只有甜美果實，更是台灣產量最高、品質最優的香菇重鎮。

漫步新社，隨處可見香菇蹤影，來到有「香菇街」美譽的新社協中街，兩側菇行及香菇料理餐廳林立，彷彿踏入了菇菇世界，各種菇類創意美食任君挑選，用舌尖一嘗飽滿風味。

而街上各大香菇園，如菇菇部屋、百菇莊、阿亮香菇園等，更將蕈類栽培轉化為寓教於樂的農遊體驗。走入菇園，只見壯觀的香菇太空包一字排開，厚實飽滿的香菇昂然挺立，遊客不僅能手採鮮菇，也有菇園提供代客料理，可將採下的新鮮香菇拿到餐廳現場料理；若預約專人導覽，還能深入了解香菇生態和培植奧秘，非常適合大人、小孩同樂。

來到新社區香菇街，不僅可品嘗各式菇類料理，還能參與各種寓教於樂的農遊體驗。

特別的香菇DIY活動也不能錯過，像是百菇莊的食農教育「菇菇茶碗蒸」，透過解說讓遊客了解香菇太空包使用完後的循環價值，除了可發酵成有機肥料，也能作為雞隻飼料，最後結合香菇和雞蛋等在地食材，親手製作菇菇茶碗蒸；菇菇部屋也提供「百菇泡菜DIY」體驗，品嘗不同香菇風味。喜歡當城市農夫的旅人，也能把栽培用的菇菇太空包帶回家，隨時體驗現採現吃的無敵鮮味。

尋訪台中後花園

20萬株花海繽紛登場

新社區不僅為「水果之鄉」，更被譽為「台中後花園」，以繽紛絢爛的花海，將整座山谷妝點上令人屏息的色彩。受惠特殊的山谷地形與溫和氣候，新社區一年四季都有不同花朵接力綻放，秋季更是著名的新社花海登場時刻。

20多年前，由農業部種苗改良繁殖場主導的新社花海，最初是為了活化農村經濟與展示農業研發成果，如今已成為全台最具代表性的景觀花海之一。每年10月下旬至12月初，數十公頃大地瞬間被波斯菊、向日葵、百日草與千日紅等花卉填滿，絢爛色塊猶如大地調色盤，秋風吹來，成片花海隨風搖曳，秋日暖陽灑落，將山谷襯托得夢幻無比。

如果說新社花海是大地自然鋪展的平面油畫，那麼每年11月登場的「台中國際花毯節」，就是最盛大的立體花卉慶典。作為中台灣年度觀光盛事，每年台中國際花毯節皆匯聚20萬株繽紛花朵，打造令人驚嘆的主題造型和花卉裝置藝術，2025年更一舉吸引近400萬人次造訪，刷新歷屆參觀紀錄。

2025年台中國際花毯節結合花卉與童趣裝置，展現繽紛燦爛的生命力。

其中，每年的主花毯更是不能錯過的視覺焦點，過去曾打造出數層樓高、結合機械動態裝置的「漂浮花都」、「太空花城」；去年花毯節策展設計以全球知名卡通頻道《飛天小女警》為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，重現充滿童趣色彩的立體花朵工藝。展區內同時設有台中農特產品行銷專區，將花卉美景與在地農特產品結合，賞花之餘也能直接支持在地小農。

2025年台中國際花毯節首度推出「婚紗拍攝入園」活動，大受準新人歡迎。

今年，台中國際花毯節也將於10月31日至11月22日熱鬧登場，預計將有無數旅人造訪，在動人花毯前留下一張張燦爛合影。

夢幻湖畔落羽松

獨享秋日山城秘境

欣賞完壯麗花海，不妨順著山路前往隱身於山谷間的祕境雙翠湖。雙翠湖因幽靜氛圍和清新空氣又被稱作「夢幻湖」，湖邊有近400株落羽松環繞，每年11月至12月，正是落羽松由翠綠轉為金黃，再染上一層紅褐的最佳觀賞期。湖畔景緻淡雅迷人，只有樹葉在微風中輕柔搖曳，清澈如鏡的湖面倒映樹影，與青山藍天交織成一幅唯美風景。坐在湖畔小憩，享受這份屬於山城的秋末靜謐，正好為這趟採果賞花之旅劃下難忘的溫柔句點。

雙翠湖周圍的落羽松每到秋冬便染上一片金黃、紅褐色彩，如夢似幻。

秋遊新社，就像一首精心編排的田園交響曲，從秋季採果揭開序幕，到令人目不暇給的繁花盛宴，最後用落羽松的優雅身影收尾。這個秋天，不妨停下匆忙腳步，沿著蜿蜒山道盤旋而上，迎著山風走進新社，寫下專屬於你的秋日篇章。