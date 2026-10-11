純真童心出發　用動畫說在地故事

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府新聞局】

今年暑假，讓台中動起來！台中市政府新聞局舉辦為期4天的「動見在地」暑期動畫創作營，邀請多位業界知名的影視工作者擔任講師，引導小學生以「家鄉」為主題，發揮想像力製作逐格動畫，以孩子的純真視角出發，訴說精彩的在地故事。

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「逐格動畫」（Stop Motion）指的是將一連串靜止的圖片快速播放，利用「視覺暫留」原理，產生連續動作錯覺的動畫形式，由於學習門檻低，又能盡情揮灑創意，是相當適合小學生的影視入門課程。台中市政府新聞局攜手中台灣影視基地舉辦暑期營隊，走訪台中15所國小校園開辦「逐格動畫小作坊」，活潑的教學模式備受學員喜愛。

多元素材 展現豐富想像與創意

課程中，小學生利用黏土、色紙、羊毛氈、落葉、石頭等豐富素材，親手製作故事角色，搭建出栩栩如生的動畫場景；使用敲鍋蓋、撒綠豆營造背景音效，也運用檯燈搭配玻璃紙為場景打光，最後以平板拍攝製作動畫。鏡頭下，人聲鼎沸的熱鬧夜市、魚群悠游的海洋世界，或是親友團聚的老家客廳，發生在台中角落的大小事，都躍上螢幕化身精彩的動畫故事。

孩子們透過各種素材親手創造角色、場景，再拍攝製成動畫。

透過動畫創作營，不僅能培養小學生閱讀理解、敘事表達、美學設計、 科技應用與團隊合作等多元跨域能力，也鼓勵孩子從日常生活中汲取靈感，同時建立對家鄉的愛與認同。此外，市府也舉辦「第一屆校園逐格動畫大賞」，以「孩子視角，動見在地」為徵件主題，鼓勵孩子們以動畫創作發揮觀察力與想像力，為台中發展影視產業之路蓄積豐沛的能量，更培育未來的優秀人才。

第一屆校園逐格動畫大賞徵件說明與報名方式