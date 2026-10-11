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台中捷運藍線車廂設計搶先看！

聯合新聞網／ 漾台中
市府公開3款台中捷運藍線車廂設計，邀請市民一起票選。
市府公開3款台中捷運藍線車廂設計，邀請市民一起票選。

【撰文｜邱子齊、圖片提供｜台中市政府】

2026年8月起，台中捷運藍線迎來工程的重大進展，不僅高架段首件路線工程BC11標（自台中港端臨港路四段B01站起，至童綜合醫院附近B03站）正式舉行動工祈福典禮，台中市政府捷運工程局也於9月10日至10月9日期間舉辦「台中捷運藍線車廂外觀票選」活動，邀請全民共襄盛舉，實現台中捷運的美好。這條凝聚全民期待的捷運路線，正逐漸從願景藍圖穩健推進，邁向嶄新篇章。

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台中捷運藍線工程首件路線段工程BC11標於8月12日動土，範圍涵蓋台中港站、梧棲國小站及童綜合醫院站等3座高架車站；而另一施工標BC12也已於8月10日完成決標，代表台中捷運藍線高架段兩大施工標均已完成發包，後續各項工程逐步接力展開。

而除了工程持續銜接推進，車廂外觀設計也已進入最後階段，市府與設計團隊從乘坐體驗及整體美感著手，規劃兼具舒適與質感的車廂，並公開3款設計，於9月10日至10月9日開放全民票選，邀請大家一起選出心目中的未來列車樣貌。

車站設計亮相 勾勒未來搭乘風景

台中捷運藍線是台中市第一條完全自建的捷運路線，不僅讓城市移動更便利，連車站本身也是值得一看的風景。其中，地下段B09至B20站的建築設計已公開亮相，全線地下車站以取得「智慧建築」與「綠建築」候選證書為目標，並運用「減法美學」作為空間設計思維，打造輕量化出入口、水平遮陽屋頂、節能玻璃立面，加上陽光、綠意與在地文化元素，讓車站不只是日常通勤會經過的場所，也成為融入街景的公共空間。

台中捷運藍線BC11標車站造型模擬圖。
台中捷運藍線BC11標車站造型模擬圖。

此外，根據不同區域的特性，各站的規劃也呈現多元城市風貌。其中，B09至B14站從東海大學、台中工業區一路延伸至秋紅谷、童書之森及市政府，以「泉源之箭，湧向無限」串聯沿線知性與都會交融的特色；B15至B20站則以「光．鏈（Light Link）」為概念，從草悟道、第二市場一路連結台鐵台中車站，將舊城歷史與現代城市風貌串在一起，呈現台中的文化魅力。

台中捷運藍線路網示意圖。
台中捷運藍線路網示意圖。

為了讓民眾提前感受台中捷運藍線未來串聯海線與市區的城市動線，捷運工程局還特別於8月9日舉辦「台中捷運藍線嘉年華－為藍線而走」健走活動，邀請市民齊聚，穿上藍色衣服、戴上藍色配件一起從三井OUTLET PARK戶外廣場出發，沿途經過梧棲國小、童綜合醫院等未來站點周邊，再折返完成約6公里路程，以實際行動支持台中捷運建設。當工程持續向前推進，台中捷運藍線不僅是一條重要的交通動脈，也把一座城市的不同風景，串成一趟可以搭乘、也值得探索的旅程。

台中捷運藍線車廂外觀票選活動投票連結
台中捷運藍線車廂外觀票選活動投票連結

《漾台中》2026年10月號NO.45
《漾台中》2026年10月號NO.45

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