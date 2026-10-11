水湳轉運中心啟用　七轉七接串聯轉乘路網

【撰文｜邱子齊、圖片提供｜台中市政府】

隨著台中市政府積極布局「四大轉運中心」，過去分散在不同站點間的轉乘體驗，迎來整合新篇章！串聯山城、海線、屯區與市中心的轉運路網，不僅成為民眾便利往來各地的「交通任意門」，大幅提升轉乘效率，也替台中的交通網絡與區域發展開創嶄新格局。

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自2022年9月豐原轉運中心率先啟用營運，2026年台中市轉運路網又迎來新的里程碑。水湳轉運中心已於2026年8月5日正式亮相，而位於台鐵台中車站西北側的台中轉運中心也將於2026年底登場，再加上未來規劃的烏日轉運中心，將完整四大轉運中心的最後一塊拼圖。

水湳轉運中心

七轉七接打開台中移動新動線

位於水湳經貿園區核心的水湳轉運中心，以候鳥與北極星為靈感，打造展翅飛行的建築，呼應了「出發、移動、抵達」的交通功能。由於鄰近國道1號及台74線快速道路，具備串聯中台灣交通網絡的優勢，透過整合多元交通工具於同一節點，讓民眾少繞路、輕鬆轉乘，提升整體交通便利性。

水湳轉運中心的建築以候鳥與北極星為靈感，呼應了「出發、移動、抵達」的交通功能。

目前，水湳轉運中心已有9條市區公車率先進駐，其中包含前往台中車站、逢甲、東海商圈等地的路線，以及可銜接台中國際機場、高鐵台中站的快速公車。未來將陸續導入26條長途客運，並整合計程車、自用汽車、機車、YouBike及捷運等7種運具，形成「七轉七接」的轉乘網絡。

水湳轉運中心未來將陸續導入26條長途客運，並整合計程車、自用汽車、機車、YouBike及捷運等7種運具，形成「七轉七接」的轉乘網絡。

此外，為了因應城市未來發展，水湳轉運中心3、4樓已預留銜接國道系統的平台，地下空間也預留捷運銜接介面，當新的交通建設逐步到位，就能在既有架構上繼續接軌。同時，也將節能減碳納入整體規劃，導入大型車輛廢氣排放處理設備，並於屋頂設置太陽能發電設施，讓便利與永續不必二選一，而是在同一棟建築裡同時發生。工程品質、施工管理及空間設計的卓越成果，也讓水湳轉運中心一舉奪得2026國家卓越建設獎「最佳施工品質金質獎」，彰顯台中交通建設品質深獲各界肯定。

水湳轉運中心外，期間限定的大型氣球裝置藝術童趣又吸睛。

結合會展、休閒、觀光功能

打造交通新場域

無論到此轉乘大眾運輸；或搭乘市區公車再接續長途客運，透過水湳轉運中心，讓不同運具在此無縫銜接、彼此串聯。 當交通不再各自分散，而是化為一個個緊密相連的節點，匯聚不同方向的人流，也將帶動人潮、車流與消費需求，為區域發展注入嶄新動能。

尤其周邊已有台中國際會展中心、台中綠美圖，未來還有台中流行影音中心等重大建設，水湳轉運中心不僅是一座交通建設，更將結合會展、休閒、觀光功能，以整合停車、轉乘及商業服務的複合模式營運。

為迎接水湳轉運中心啟用，台中市政府交通局特別攜手全球知名漫畫品牌《Peanuts》（花生漫畫），於8月1日至8月23日推出限定活動，以6座大型氣球裝置藝術、主題打卡牆等營造童趣與溫馨的交通環境，提升場域辨識度。在開幕期間更有Snoopy快閃商店及室內市集，吸引不少民眾熱情朝聖，收藏台中市首發設計的交通主題玩偶，感受水湳轉運中心的全新魅力。

未來，交通局也將持續導入餐飲、消費及休閒等多元服務，提升轉運中心使用效益，讓人潮停留、業者進駐。

下一站

台中轉運中心接棒

緊接著下一站預計由2026年11月初啟用的台中轉運中心接棒。位於台中車站西北側的台中轉運中心，建築外觀以「山谷意象」為設計概念，透過流線型屋頂與立體植栽，打造宛如綠意向上延伸的都市地景，兼具環保與景觀特色，讓百年歷史的台中車站周邊，多了現代與自然融合的新風貌。

工程進度持續超前的台中轉運中心，預計2026年底正式啟用。

此外，台中轉運中心更強化交通轉乘效率，再把鐵路納入轉乘網絡，未來將整合鐵路、國道客運、市區公車、捷運、自用汽車、機車、計程車及自行車等多元運具，打造無縫轉乘的便捷體驗。

豐原轉運中心為市府推動四大轉運中心建設中啟用的第一座。

隨著豐原、水湳、台中轉運中心逐步到位，以及未來規劃的烏日轉運中心，台中交通網絡也更加完整，進一步串聯山、海、屯、城各區。各轉運中心依所在區域特色與需求發揮功能，不僅讓市民轉乘更便利，也透過公共運輸路網串起觀光、休憩與生活場域，形塑更完整的城市生活圈。