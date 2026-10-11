英國叔叔Allan　以YouTuber視角分享台中美好

【撰文｜陳德怡、攝影｜江茗洋、圖片提供｜英國叔叔Allan】

2008年，憑著一股衝勁，英國叔叔Allan飛越半個地球來到台灣。原本只是抱著教英文、學中文的初衷，卻在落腳台中之後展開一場「被城市選中」的溫柔奇遇，一住就是將近20年。他更創立YouTube頻道「Lifeintaiwan」紀錄生活、分享在地文化，把這座氣候宜人、充滿包容力的城市當成人生再次「出生」的第二故鄉，成為深耕在地的台中居民。

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回憶起決定移居台中的那年，英國叔叔Allan（以下稱Allan）說，其實是憑著一股衝勁，也算是和台灣的特別緣分。因為當時還是女友的前妻無法順利從南非入境英國，他本打算和女友飛回南非生活，但後來發現外國人在南非就業不易，女友因此提出兩人移居亞洲發展。

Allan表示，「我們選定台灣之後，給仲介的條件很簡單，就是兩人能在同一個城市裡教英文。」於是2008年，這對南非-英國伴侶就這樣飛往台灣，在台中市東勢區展開新工作與新生活。

Allan笑說，那時的自己對台灣一點概念都沒有，飛到台灣的途中還在看「旅遊書」了解接下來要落腳的城市，「我記得我還在飛機上跟女友說，台灣也是講中文呢！我可以去學中文了。」

轉眼間，Allan已經在台中待了將近19年，從東勢區遷移到豐原區，現在更搬到文心森林公園附近。在他心中，台中與他的故鄉英國利物浦非常相似，他感性地說，「兩個城市都有豐富深厚的歷史與文化，而且都有海港。可以說，利物浦是我在英國出生的城市，而台中則是我在台灣再次『出生』、展開新生活的城市。」

台灣人的包容性，讓Allan自在融入當地，視台中為自己的第二故鄉。

Allan更提到，小時候曾經當過送報童，當時騎的第一台腳踏車就是捷安特登山越野車，沒想到多年後自己與品牌的發源地有這麼深的緣分，「冥冥之中好像是台中選了我，來到這裡就再也沒離開。」

意外變身YouTuber

被在地美食與便利「寵壞」

一直以來都在台中從事英文教學工作的Allan說，當初開始錄製影片的原因很單純，只是為了和與前妻同住的兒子保持聯繫，讓他們了解自己在台灣的生活，沒想到就這麼一路經營YouTube頻道「Lifeintaiwan」，持續分享在地美食、文化風情與日常點滴，更在2020年轉為全職YouTuber。他曾拍攝騎乘iBike（YouBike1.0系統）挑戰千元吃5家台中米其林必比登美食、參與大甲媽祖遶境等企劃，獲得不少迴響，不只台灣觀眾，連遠在英國的家人也因此對台灣有更深的認識與連結。

英國叔叔Allan接連拍攝多部影片，皆大受好評。

也因為YouTuber的身分，Allan更深入觀察台灣文化，他舉例，「比如說我是到台灣才知道有『口袋名單(pocket list)』這個詞！」Allan進一步說明，英國外食文化不如台灣普遍，通常是有特別事由或重大節日才會到餐廳用餐。但在台灣不一樣，小吃、餐館選擇眾多且價格相對親民，很多在地人都會有自己的美食口袋名單，其中不乏藏身巷弄、沒有熟人帶路就難發現的小店與攤販。

Allan透過拍攝影片，分享在地美食與文化，引起不少迴響。

而且，在台灣待久了，Allan連回英國時，都不自覺會出現台灣人才有的想法和舉動。他說有一回跟爸爸在家裡看球賽看到半夜，發現啤酒喝完了，想要出門去買回家，爸爸疑惑地對他表示，店家早已經關門，要去哪買啤酒？Allan這才驚覺自己已經被台灣的便利商店寵壞。

Allan一邊分享一邊笑著說，「來台灣到現在，我至少胖了18公斤。不過還好台中公園綠地多，又有非常方便的YouBike隨處可借。天氣適宜的時候可以多走走散步或騎腳踏車燃燒一些熱量。」

愛上台灣 盼帶家人深度體驗

在Allan的眼中，台灣是個適合旅行、探險並開啟新生活的地方。比如他曾認識一對專門在世界各地進行單車之旅的美國夫婦，他們就特地來台騎單車環島。而對於想來台灣展開新生活的外國人，台中更是很棒的選擇，Allan表示，「這裡有大都會水準，但生活開銷比較親民，城市步調也緩慢得多，而且氣候宜人，台北常常下雨，高雄又太熱。台中就剛好在中間，剛剛好。我真心覺得台中是個宜居的好地方。」

生活在台中的Allan，最愛騎著YouBike探訪大街小巷。

Allan還特別提到台灣人的包容性，他認為在台中生活很自在的原因在於每個人都可以很舒服地做自己，只要不影響別人、不違法，社會大眾對於與眾不同的個體表現大多採寬容態度。「對於旅居甚至定居台灣的外國人，只要有心融入台灣社會，大家都很歡迎你。外國人在這裡很少會碰到『因為是外地人所以吃悶虧』的情況。」

Allan旅居台中多年，，把這座氣候宜人、充滿包容力的城市當成人生再次「出生」的第二故鄉。

愛上台灣的Allan，也樂於分享這樣的心情給親友，10多年前就曾邀請父母來台灣看剛出生的孫子，雖然當時的探親之旅沒有太多餘裕認識台中這座城市，但他笑說，如果讓他現在再安排一次長輩旅行，肯定有更充實且在地的行程。「我想我應該會帶他們去傳統豆漿店吃早餐，然後上午去個熱門觀光景點，譬如說彩虹眷村逛逛。」Allan認真地規劃，「接著中午去吃牛肉麵，看是要進餐廳還是找巷弄內的在地牛肉麵攤體驗一下。下午有體力的話，可以考慮去高美濕地看美麗的夕陽，晚上當然要逛夜市啦！」

落地生根近二十載 樂當台中居民

回顧即將滿20年的台灣生活，Allan坦言未來這類「外國人看台灣」的影片內容恐怕已經難再有所突破。「都要怪酷（法國籍YouTuber酷的夢）啦！畢竟他都拍出那些串流影視平台水準的影片了。」Allan忍不住虧了一下同業，但兩人其實私交極好，是經常互相支持鼓勵的好朋友。他說，日後自己的YouTube頻道內容可能轉往較個人的觀察與分享，像是對時事、世界社會局勢的想法，或是他在確診帕金森氏症之後，接受治療、與之共存的日常點滴。

卸下外國YouTuber的身份，Allan認為自己只是一位平凡卻認真體驗生活的台中居民。

此外，今年Allan也回歸教職，「我很喜歡教學，幫助別人學英語讓我很有成就感。」透過線上教學，他擁有來自世界各地、性別、年齡、背景各異的學生，他們學習英語的需求與動機不同，而Allan很享受備課過程中的種種挑戰。「當然，持續當一個稱職盡責的好爸爸是我的另一個挑戰。」Allan聊到兒子未來想成為電腦工程師，言談中都是一名父親對兒子的愛與照顧。此刻，英國叔叔Allan不只是個「住在台中的外國YouTuber」，而是一位平凡有溫度、持續探索在地、認真體驗人生的台中居民。