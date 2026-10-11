探索「鍋烤之都」！　人氣店家一次朝聖

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府、屋馬燒肉】

2026台中鍋烤節圓滿落幕，五組的鍋烤冠軍皆獲得破萬票數支持，展現超高人氣。市府更首度籌組國際評審團，以專業視角選出「金鍋獎」、「金烤獎」 與「金蔬獎」得主，跟著得獎名單，一起探索台中「鍋烤之都」的美味魅力！

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邁入第四屆的台中鍋烤節，提供在地美食指引與豐富抽獎品項，深受全台民眾喜愛。隨著知名度水漲船高，今年的「人氣王」票選吸引近500萬人次參與，民眾熱情投票選出心中的鍋烤霸主，更希望把機票、汽車大獎抱回家。台中鍋烤節不僅帶動餐飲消費與觀光旅遊，奠定台中「鍋烤之都」城市形象，更成為全台最具指標性的慶典品牌。

冠軍店家高人氣

破萬票支持！

從知名連鎖品牌到深耕社區的在地店家，台中鍋烤節深入大街小巷，把饕客喜愛的餐廳通通納入票選名單，全市29個行政區「區區有鍋烤」，一舉炒熱活動聲勢。為了角逐「人氣王」得票數，餐飲業者紛紛祭出送機票、餐券的優惠，讓消費者在吃飽喝足之餘，還能開心抽加碼大獎，成為最大贏家。

從知名連鎖品牌到深耕社區的在地店家，台中鍋烤節深入大街小巷，把饕客喜愛的餐廳通通納入票選名單。

五大組別的人氣冠軍，分別是火鍋品牌店家組「十二段鍋物堂太平店」、火鍋巷弄美食組「北澤壽喜燒台中大里店」、燒烤品牌店家組「屋馬燒肉中港店」、燒烤巷弄美食組「烤狀猿LEVEL UP新文心店」，以及鍋烤蔬食組「十二段鍋物堂沙鹿店」。每組冠軍皆獲得上萬票支持，其中，屋馬燒肉獲得近8萬票的得票數，充分展現超高人氣。十二段鍋物堂、北澤壽喜燒、烤狀猿等店家，也以不同分店為代表，持續蟬聯冠軍寶座，象徵這些品牌已是全台美食愛好者心中，極具代表性的台中必吃美食！

台中鍋烤節帶動人氣，讓鍋烤店家在炎熱的夏季業績仍逆勢成長。

「火鍋品牌店家組」冠軍十二段鍋物堂太平店，以口味多樣的湯頭搭配高品質肉品、海鮮，及每日配送的新鮮蔬食，滿足不同饕客的味蕾。北澤壽喜燒台中大里店榮獲「火鍋巷弄美食組」冠軍，日式壽喜燒吃到飽搭配鹹甜湯底，將嚴選肉品與蔬菜熬煮得甘甜入味，香氣四溢。

「燒烤品牌店家組」冠軍屋馬燒肉中港店兼具人氣與實力，以豐富的肉品料理、精緻環境與貼心服務深獲全台消費者青睞，是不少遊客來台中的必吃美食。榮獲「燒烤巷弄美食組」冠軍的烤狀猿LEVEL UP新文心店，以親民平實的價格提供高級肉品、海鮮吃到飽，搭配品項豐富的自助吧，高CP值廣受年輕族群喜愛。

「鍋烤蔬食組」冠軍則是十二段鍋物沙鹿店，自助吧的新鮮蔬菜種類多元、份量十足，口感清甜爽脆，下鍋熬煮過後更增添湯頭鮮甜滋味，滿足蔬食愛好者的味蕾。

國際評審助陣

提升品牌專業度與公信力

除了全民票選人氣店家之外，台中鍋烤節今年首度籌組來自美國、西班牙、日本及香港等地的國際評審團；並邀請美食家梁幼祥擔任召集人，從34間入選店家名單中，精選最能代表台中鍋烤的「金鍋獎」、「金烤獎」與「金蔬獎」得主，為台中鍋烤節增添品牌公信力。

盧市長親自致電通知汽車大獎幸運得主，力邀再來台中吃鍋烤。

國際評審團實地走訪店家，從料理表現、烹飪手法、食材品質、品牌形象與整體消費體驗，最後給予綜合評分。入圍店家端出豐富新鮮的食材，以純熟手藝展現鍋烤實力， 爭取評審青睞。

經評審團熱烈討論後，「這一鍋朝富店」以香醇濃郁的老火湯頭與麻辣湯底，成為「金鍋獎」得主；「太田和牛料理」主打頂級日本A5和牛宴，鮮嫩肉質與豐富油脂香氣征服評審味蕾，榮獲「金烤獎」肯定；「山里見月 割烹鍋物」則以高級昆布、香菇與新鮮蔬果熬製湯頭，清甜不膩，奪下「金蔬獎」殊榮。

鍋烤節效益強強滾

在地美食前進國際舞台

台中鍋烤節除了帶動人氣，在今年活動期間更送出包括天天抽200杯咖啡、300組萬元鍋烤體驗券，多組台北－東京、台中－熊本來回機票，其中，壓軸的汽車大獎得主來自台南，市長盧秀燕恭賀之餘，也力邀幸運中獎人開著新車再來台中吃鍋烤。

台中鍋烤節的熱度不減，並轉化為實質的餐飲效益，在天氣炎熱的七、八月，不僅逆勢提升鍋烤店家業績達三成以上，也促進全市餐飲市場持續發展。根據統計，自2022年至2025年間，餐飲店家數量增加近2,000家；年營業額也從936億元成長至1,233億元，大幅增加297億元，平均每年帶動約100億元成長，創造傲人的美食經濟。

以城市特色美食帶動周邊產業發展，出色的創意與推廣成效，讓台中鍋烤節陸續獲得「國際泰坦創新大獎」金獎以及2026美國國際商業大獎（IBA）活動類金獎肯定，成為全台唯一榮獲此類別金獎的城市美食活動，順利推動台中美食躍上世界舞台。

今年秋冬就來台中，朝聖人氣店家與金獎得主，與親朋好友品嘗美味鍋物與燒烤，共享暖胃暖心的美好食光吧！