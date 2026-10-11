老靈魂必訪　懷舊日式美食

【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽】

在城市車水馬龍的縫隙裡，總藏著幾處時光停駐的角落。從細膩重現家常味的食堂、封存鐵道記憶的老車廂咖啡廳、浪漫的昭和風喫茶店，到傳承八十載風華的日本料理。走進這些空間，一餐一景，慢慢品味，就像一場以味蕾為導引的時空旅行，不僅大飽口福，更能感受經典與歲月交織的復古魅力。

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小野食堂

老宅裡重現日式家常餐桌時光

坐落於西區精明一街巷弄內的小野食堂，外觀與靜謐的街景相融，彷彿置身於日本街頭。日籍老闆在3年前接手小野食堂後，將自己熟悉的飲食口味端上餐桌，貼近日常且細膩的料理，讓此處逐漸成為在台日本人與日式料理愛好者尋覓家常滋味的去處。

嚴選食材 端出有記憶點的飯糰套餐

擁有高人氣的「竹筴魚飯糰套餐」，一上桌便相當吸睛。兩顆三角飯糰以長型綠葉襯底，中央竹籃盛著兩大片竹筴魚，周圍則以不同形狀、色彩的器皿，分盛南瓜、竹輪、秋葵、沙拉、佃煮黑豆等小菜，另搭配水果與味噌湯，完整而富有層次。一份套餐從竹籃、葉片到各式精巧小碟，色彩與高低錯落，既豐富又不顯繁複，還未入口，光是端上桌的模樣，就能看見店家在擺盤上的用心。

小野食堂的「竹筴魚飯糰套餐」，盛盤精緻豐富，重現日式家常風味。

值得一提的是，小野食堂的老闆在食材挑選上頗有堅持，竹筴魚、廣島牡蠣等炸物食材，皆透過熟悉的海產商自日本進口，部分調味料也選用日系品牌，透過食材與調味的把關，複製料理的原汁原味。其中，在台灣餐桌上較少見的竹筴魚，酥炸的麵衣裹著鮮嫩的魚肉，擠上檸檬更顯清爽，也成為不少日本顧客來訪時必點的菜色。

不僅主菜講究，小野食堂的米飯同樣不馬虎。飯糰與定食白飯，皆選用台灣栽種的壽司米，嚴謹掌握煮飯工序，讓米飯粒粒分明，咀嚼時散發淡淡甘甜，看似樸實，卻有著不容忽視的存在感。

咖哩飯、鷄塩鍋 品嘗最道地的和風日常

咖哩飯也是小野食堂的招牌品項，其中「炸蝦咖哩飯」足足有三尾金黃炸蝦，光看就超滿足。由老闆研發特製的咖哩醬，刻意降低甜度與厚重感，但保留飽滿的香料香氣，讓咖哩吃起來平衡不膩，加上少見的配菜炸洋蔥，酥炸後更凸顯洋蔥本身自然甜味，替整份料理增添豐富口感與層次。

招牌炸蝦咖哩飯，特製的咖哩醬香氣濃郁又平衡。

如果想喝湯暖胃，近年推出後廣受歡迎的「鷄塩鍋」絕對是好選擇。以和風湯頭與調味料熬製鷄肉和時蔬，並加入柚子鹽調味，散發淡淡柚香的溫潤湯底，鮮甜又無負擔。

溫潤暖胃的「鷄塩鍋」定食，清甜鮮美無負擔。

小野食堂

地址：台中市西區精誠五街17號

電話：04-23270810

營業時間：週一到週六11:30-20:00、週日11:30-15:00（餐點售完可能提早打烊；無固定公休日，營業時間請參考Google地圖；建議電話或instagram預先訂位；6歲以下免低消，提供兒童餐）

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Mamonaku Cafe

自強號老車廂化身日系懷舊咖啡館

位在舊台中車站月台上的 Mamonaku Cafe，是由退役台鐵EMU100型自強號電聯車車廂改裝而成的咖啡館，以「Mamonaku」在日文裡用來表示列車「即將進站」或「即將發車」的概念命名，這裡保留了方形車窗、皮革座椅等鐵道元素，再以木質調色彩、暖黃燈光與窗簾妝點空間，讓熟悉又懷舊的火車場景變成旅客坐下來喝杯咖啡的所在。

Mamonaku Cafe保留完整車廂與內部空間結構，營造復古懷舊的鐵道氛圍。

承載歲月的舊空間 封存鐵道記憶

等待餐點上桌前，不妨先在車廂裡走上一圈。牆面掛著鐵道時刻表，展示櫃裡排列著各式列車模型，窗邊則擺放舊式月台燈箱，店家收藏的鐵道模型還會不定時沿著車窗運行，偶爾從座位上方緩緩駛過，讓等待餐點的片刻，也成了令人忍不住抬頭張望的小驚喜。

偶爾沿著車窗邊運行的鐵道模型，為等待餐點的時間增添許多觀賞樂趣。

對於熱愛鐵道文化的人而言，這些老物件各自藏著一段熟悉的記憶；即使對鐵道沒有特別研究，也能享受坐在火車裡喝咖啡的獨特體驗，更有不少外國遊客慕名造訪。

位在舊台中車站月台上的 Mamonaku Cafe，是由退役台鐵EMU100型自強號電聯車車廂改裝而成的咖啡館。

甜點、飲品 收藏旅人的午後時光

來訪必點放大版的咖啡豆造型雞蛋糕「咖豆糕」，以100％純鮮奶製作，入口先是濃郁奶香，糕體口感鬆軟細緻，還可以淋上蜂蜜增添甜香。選用法國奶油乳酪製作的「經典原味巴斯克」，表層烘烤出迷人的焦香色澤，中心維持柔滑綿密、近似流心的質地，入口乳酪香氣濃厚。

咖啡、甜點伴隨舊式月台燈箱，彷彿穿越時空享受一段別具風情的午茶時光。

Mamonaku Cafe還提供多元的飲品，除了經典的美式、拿鐵與鮮奶歐蕾，想嘗試特別的組合，千萬別錯過「黑金純粹氣泡美式」，以維大力汽水加入濃縮咖啡，端上桌時堆疊出鮮明的視覺層次，細緻氣泡融入咖啡後，讓原本熟悉的美式多了沁涼甜感。「桂花風味拿鐵」則是融合了桂花、濃縮咖啡與純鮮奶，淡雅花香與奶香交疊，甜度固定，將店家精心設定的風味完整呈現。以巧克力與純鮮奶調製而成的「可可歐蕾」則香醇濃郁，暖甜滋味入口，為午後添上一抹愜意。

如果不喝咖啡，Mamonaku Cafe也有氣泡飲及茶飲可供挑選；帶著孩子同行的顧客也不用擔心，店內另備有適合12歲以下的兒童飲品，如鮮奶與蘋果汁，適合闔家一同前來體驗舊時光。

Mamonaku Cafe

地址：台中市中區台灣大道一段1號（台中車站舊月台上）

電話：無（無預約）

營業時間：12:00-18:00（週二公休）

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Goro Goro ゴロゴロ耍廢珈琲

昭和風喫茶店享受復古午茶

從餐桌上的紅白格紋桌巾、復古造型檯燈、牆上張貼的偶像海報，再到造型各異的杯器以及旗子、星星、櫻桃等裝飾，在Goro Goro ゴロゴロ耍廢珈琲處處可見老派喫茶店熟悉的元素，營造出獨特的昭和風格。

Goro Goroゴロゴロ耍廢珈琲以偶像海報、復古檯燈與紅白格紋桌巾等佈置，營造出喫茶店的老派氛圍。

而取自日文中「慵懶放鬆、無所事事」之意的店名「ゴロゴロ（Goro Goro）」，更代表店家希望每一位來客，都能在甜點與音樂的相伴下，享受一段自在的午茶時光。

日式喫茶店裡的經典風景

說到昭和風喫茶店，鮮艷的綠色汽水搭配冰淇淋，肯定是許多人心目中的經典印象。Goro Goro的「哈密瓜蘇打冰淇淋」選用復古高腳玻璃杯盛裝綠色蘇打，最上方有一球香草冰淇淋，再擠上鮮奶油，並擺上標誌性的紅櫻桃，最後插上童趣的音符湯匙與星星吸管，完全切合了老派的喫茶店風景。

「哈密瓜蘇打冰淇淋」繽紛復古的造型，重現昭和喫茶店的經典風情。

「超萌布朗尼聖代杯」則以高腳杯盛裝，兩球深色布朗尼搭配冰淇淋、Oreo餅乾碎片、焦糖餅乾、奶油與甜麥仁等配料，每一口都能享受不同口感。杯身上方裝飾的各色星星、餅乾棒以及麵包超人造型小叉子，讓甜點從杯中延伸到杯頂，成為餐桌上的可愛焦點。

老派甜點定番 布丁船登場！

另一項喫茶店定番「昭和布丁船」，一端上桌就讓人驚艷，銀色器皿與高腳造型，呈現復古甜點常見的華麗感，手作布丁、冰淇淋、水果與巧克力醬、鮮奶油等食材層層堆疊在銀色船型托盤，展現十足澎湃的幸福感。

店內必點的「昭和布丁船」帶來澎湃滿足的視覺與味蕾享受。

除了經典喫茶店甜點，Goro Goro也加入自己的巧思，「漂浮冰淇淋可可亞」在杯口放上一球香草冰淇淋，可直接享用，也能攪入可可亞中一起品嘗，杯身還繫上蝴蝶結，令人少女心爆發；「可可脆脆」則使用帶有可愛表情的牙齒造型杯盛裝鮮奶油與可可，杯口再推上甜麥仁，俏皮模樣讓人忍不住會心一笑。從餐具、裝飾到甜點本身，來到Goro Goro，都能感受店家將昭和喫茶趣味發揮得淋漓盡致。

「可可脆脆」以牙齒造型杯盛裝，滿溢童趣可愛氛圍。

Goro Goroゴロゴロ耍廢珈琲

地址：台中市西區五權一街65-3號

電話：0920-377940

營業時間：12:00-19:00（週一、二公休）

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後引日本料理

尋訪台中第一家日本料理的好滋味

創立於1945年的「後引日本料理」，至今已有超過80年歷史，是台中首家日本料理，見證台中飲食文化的變遷。打開大門，吧台前坐著客人，師傅在料理台後忙碌，熟悉的菜色陸續上桌，除了常見的日式佳餚外，也有排骨、糕渣等傳統台菜，體現台灣與日本飲食文化交融的特性，這種台式日本料理的風格，也是許多老台中人的回憶。

開業超過80年的後引日本料理，門面充滿歲月痕跡，散發懷舊氛圍。

老牌日料 經典必吃

後引日本料理的「鰻蒲燒」嚴選來自屏東的養殖白鰻，經店家手工去刺，再以醬汁燒烤至表面油亮，鰻魚肉質緊緻，醬香鹹甜，搭配著嫩薑薄片吃，能平衡鰻魚的油脂感。「土瓶蒸」裡添加蝦子、花枝、乾香菇、雞肉、蛤蠣、魚板與銀杏等多種食材，蒸煮後各種鮮味融入湯裡，喝起來溫潤鮮美。

土瓶蒸、烤鰻魚、排骨飯等多道經典佳餚，展現店家經營超過八十載的台式日料風貌。

帶有日本鄉土料理的特色「牛肉朴葉燒」，料理方式類似岐阜縣飛驒高山地區的朴葉燒。骰子牛僅以鹽巴、黑胡椒簡單調味，置於朴葉片上燒烤，隨著熱氣升起，牛肉的脂香與焦香逐漸散開，也悄悄沾染葉片獨有的香氣，搭配烤至熟透的台灣大蒜，滋味純粹而俐落。

「牛肉朴葉燒」的微焦脂香與天然葉香交織出層次豐富的迷人風味。

台式風味 功夫見真章

除了經典日式菜色，熱賣數十年的台式「排骨飯」，也讓許多饕客慕名而來。排骨肉塊大而扎實，先炸再滷的做法， 讓肉片能均勻吸飽滷汁的鹹香；下方鋪著同樣入味的滷高麗菜，吸飽了肉香、油香的高麗菜散發清甜；再搭配香Q白飯，一口排骨、一口飯，滷汁的鹹香、排骨的油潤與米飯的香氣交織，是熟客一再回訪的老味道。

特別的是，店內還提供菜單上沒有固定販售的「糕渣」，需要事先預訂才能吃得到。製作糕渣的工序繁複，得先將雞肉、豬肉、蝦子等肉類打成泥，在鍋邊慢慢燒至成形，待凝固後，還要冷藏一晚。有別於傳統小吃將糕渣切成塊狀，後引日本料理的師傅是糕渣包入米紙下鍋油炸，薄脆外皮包裹柔嫩內餡，帶來酥脆與柔滑的雙重口感；或在糕渣上方鋪上炙燒明太子，創造另一種吃法，鹹香風味迷人、入口即化。

後引日本料理

地址：台中市中區台灣大道一段81巷8號

電話：04-22225511

營業時間：11:30-14:00、17:00-21:00（週一公休）

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