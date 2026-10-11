台中爵士音樂節接力搖滾台中　奏響秋季音樂篇章

【撰文｜鄒明珆、圖片提供｜台中市政府】

秋風輕拂的10月，台中的空氣裡流動著兩種節拍。市民廣場的「台中爵士音樂節」與文心森林公園的「搖滾台中」先後接力，從慵懶慢板到熱血節奏，旋律流淌城市街角，譜寫秋日獨有的動人樂章。

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爵士巨人來了

在即興音符裡聽見跨世代對話

由台中市政府文化局主辦的「2026台中爵士音樂節」，將於10月16日至25日在市民廣場盛大登場。今年以「爵士巨人來了（When Giants Play）」為主題，邀集日本、美國、加拿大、古巴與義大利等多國頂尖音樂人和樂團，讓傳奇經典與當代新聲在同一座舞台對話。演出陣容呼應「巨人」的傳承精神。

曾獲傳奇製作人Quincy Jones賞識、入圍葛萊美獎的古巴鋼琴巨匠Alfredo Rodriguez，將以熱情奔放的拉丁律動席捲舞台；成軍近半世紀的日本融合爵士樂（Jazz Fusion）傳奇樂團T-SQUARE也將跨海登台；榮獲加拿大JUNO獎肯定的新生代吉他手Jocelyn Gould，將首度率領四重奏展現新世代的即興風采；由美國低音提琴家Curtis Lundy領軍的Umoja Ensemble，將與當代薩克斯風名家Bobby Watson攜手，以純粹的硬博普（Hard Bop）能量為盛會壓軸演出。

除了主舞台的沉浸體驗，10月2日已搶先在修復重啟的百年國定古蹟「台中州廳」前廣場，舉辦藤井俊充三重奏ft. RIO以及Julian Wittich Tidelines Quartet的專場表演，讓醇厚的爵士樂音流淌在歷史紅磚之間，為這場10月盛宴提前暖身，邀請大家一同在秋風中隨興搖擺。

台日樂團互換舞台

強悍音浪沸騰文心森林公園

爵士樂的餘韻未歇，由台中市政府新聞局主辦的「2026搖滾台中」將緊接著在10月31日至11月1日於文心森林公園和圓滿戶外劇場震撼登場。作為全台最具代表性的免費戶外獨立音樂盛事，今年將以更強大的音樂動能，把滾燙音浪灌滿整座公園。

由於國際合作迴響極佳，今年搖滾台中也第3度攜手日本傳奇音樂祭FUJI ROCK FESTIVAL的新秀舞台「ROOKIE A GO-GO」──台灣樂團A_Root同根生已於今年7月登上富士搖滾舞台，10月底搖滾台中則將迎來日本新銳樂團hasirikomis（ハシリコミーズ）與yubiori回訪開唱。本土陣容也同樣堅強，麋先生、拍謝少年、甜約翰、凹與山、芒果醬等實力派人氣樂團接力登台，輪番掀起熱血音牆。

今年秋天的台中，邀請大家循著音符漫遊城市，加入這場無與倫比的聽覺盛宴。