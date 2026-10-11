2026台中國際動漫博覽會　雙場館掀二次元朝聖熱潮

【撰文｜鄒明珆、圖片提供｜台中市政府新聞局、國家漫畫博物館籌備處】

2026台中國際動漫博覽會以「漫味食光」為主題，在9月17日至9月23日掀起全城的二次元浪潮。今年，展會規格更全面升級，首度聯動台中市政府市政大樓與國家漫畫博物館籌備處，打造雙場館的二次元盛宴，將麻芛、大麵羹與珍珠奶茶化為動漫角色，伴隨原創台漫、熱血樂音、隨機熱舞與文創市集輪番上陣，打破想像力邊界。

透過台中國際動漫博覽會，市府持續打造動漫迷與創作者交流的殿堂。

---------------------------------------------------------

今年的2026台中國際動漫博覽會（以下簡稱漫博），台中市政府新聞局特別邀請台中在地知名插畫家MAKAI，針對「漫味食光」主題量身打造原創的「美食系少女」形象作為活動主視覺，將麻芛、大麵羹、珍珠奶茶與太陽餅等台中人再熟悉不過的在地滋味，巧妙轉化為角色身上的動漫符號；爌肉、地瓜球、鳳梨酥與大腸包小腸則化作造型配件，既呈現出少女踏上美食旅程的活潑神采，也展現動漫文化深度融入這座城市生活的多元創意。

把日常小吃畫成動漫角色看似趣味，實則考驗插畫家的「文化翻譯」功力。麻芛的微苦甘醇、大麵羹的獨特鹼香、珍珠奶茶的濃郁甜潤，這些原本只存在味蕾的記憶，在插畫家的筆觸下被拆解為具象的線條、色彩與造型細節後，變得鮮明可辨，漫畫迷走進展場，就像是用眼睛把台中的美食重新品嘗了一遍。

雙主場聯動

在新舊之間打開動漫維度

今年的漫博在空間格局上迎來突破性的「雙場館」規格。主展場設在市政大樓惠中樓1樓，將玻璃帷幕包覆的現代行政空間，化身為天馬行空的二次元領域。另一端，位於西區舊台中刑務所官舍群的國家漫畫博物館籌備處（以下簡稱國漫館）也同步聯動為首屆「台中原創短漫大賽」的成果舞台與頒獎殿堂，展出金、銀、銅、台中獎及佳作共14件得獎作品，呈現兼具新銳活力與在地文化深度的多元面貌。

國漫館展出首屆「台中原創短漫大賽」得獎作品，展現台灣原創漫畫的豐沛創作能量。

此外，國漫館更自8月27日至2027年3月1日於國家漫畫博物館東側園區同步推出《普度大夜市：當代臺漫裡的人鬼日常》特展，展覽以跨世代共同記憶《魔法阿媽》為情感起點，集結《引路人》、《閻王帖》、《不可知論偵探》、《天國餐廳》、《乩身》、《百鬼夜行誌》、《守娘》及《綺譚花物語》〈地上的天國〉等9部台灣當代漫畫作品，策展意象擷取漫畫元素，轉化為極富創意的夜市攤位設計，同時亦展出漫畫原稿、分鏡、設定稿、出版品，並結合動畫、影視、聲音與互動體驗等多元媒介，引領漫迷走入人與鬼交織的文化敘事，看見台灣生活記憶裡的獨特情感。

透過雙場館的展出，讓漫畫的無限想像力穿梭在現代大樓空間以及日式木造老屋群間，以一新一舊、兩種氣質截然不同的場域，共同營造出動漫的異想世界。

用漫畫吃一頓飯

品味台漫裡的味覺記憶

於主展場市政大樓的主題靜態展，今年精選多部以飲食為核心的優秀台漫，引領漫迷透過圖像，品嘗故事裡的滋味。其中，漫畫家清水的《友繪的小梅屋記事簿》將時空拉回到日治大正時期的台北，主角友繪是台北第二高等女學校的學生，也是知名料亭「小梅屋」的第三代接班人，為了籌辦學校園遊會，與同學們一起在街頭尋覓美食，細膩呈現1920年代台灣多元的飲食文化與建築風貌，第二集更勇奪第17屆日本國際漫畫賞銅獎。創作者茜Cian的最新力作《食寶動物園》則展現截然不同的奇幻情境。台灣夜市裡的特色小吃化身為一隻隻可愛的「食寶」，長出膨鬆飯毛的大腸包小腸、隨時會噴出湯汁的小籠包，在虛擬動物園中被飼育員悉心照料。兩部作品透過不一樣的創作路徑，共同詮釋了食物如何跨越時空，成為深植人心的集體記憶。

台灣原創漫畫《友繪的小梅屋記事簿》讓人彷彿穿越時空，回到日治大正時期。

台中市長盧秀燕化身《中華一番！》經典角色小當家，與扮演嘟嘟的新聞局長欒治誼（右一）參與第十屆台中國際動漫博覽會。

展區現場特別規劃專屬的閱讀專區，陳列近百部台漫作品供民眾自由翻閱。漫迷們在此駐足靜讀，沉浸於精緻展板與書頁營造的斑斕世界；而假日登場的漫畫作家講座與動漫偶像表演，更讓漫迷們得以聆賞創作者的創意構思，零距離感受台漫的豐沛生命力。

以閱讀空間為核心的「台漫茶屋」，歡迎民眾坐下來翻閱，享受漫畫時光。

動漫經典歌曲串燒與隨機熱舞

熱血節奏打破次元藩籬

動態展演方面，本屆最受矚目的亮點，莫過於日本知名動漫歌手兼作曲家谷本貴義的跨海開唱。當《數碼寶貝馴獸師》經典插曲〈One Vision〉、《七龍珠改》主題曲〈Dragon Soul〉與特攝作品《獸拳戰隊激氣連者》主題曲〈獣拳戦隊ゲキレンジャー〉的熟悉旋律在府前廣場響起，激昂的歌聲瞬間喚醒跨世代動漫迷的童年記憶，將台中的夜色點燃至熱血最高點。

日本知名動漫歌手谷本貴義在動漫音樂會壓軸登場，演唱多首動漫神曲。

此外，深受年輕世代喜愛的「隨機熱舞派對（Random Dance）」同樣引爆滿場人氣。隨著DJ隨機下歌，熟記舞步的動漫迷毫不猶豫地衝入中央熱舞，圍觀群眾則跟著節奏拍手吶喊，短短幾個八拍內，原本陌生的界線就消融殆盡；一旁匯聚豐沛創作能量的「同人文創市集」，則讓創作者親手將心血交到讀者手中，以面對面的真摯交流，傳遞數位時代無可取代的互動溫度。

為期7天的漫博盛會圓滿落幕，動漫的熱情卻深植這座城市，台中以城市的包容與溫度，讓創作者與動漫迷的想像力持續在此無限延展。