台中州廳敞開大門　百年經典風華再現！

【撰文｜鄒明珆、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府文化局】

卸下層層覆蓋的鷹架，溫潤的紅磚與灰白色的仿石飾帶在陽光下重綻光彩。陪伴台中走過113個年頭的國定古蹟「台中州廳」，將於今年10月中旬揭牌重啟，以嶄新姿態重回市民懷抱。這座曾承載著無數市民洽公記憶的行政中樞，往後將轉型為匯聚展覽、講座與市民散步歇腳的文化園區。

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站在民權路與市府路交叉口抬頭仰望，占地面積約1.9公頃、兩層樓的台中州廳，其主入口巧妙地斜切於轉角，宏偉的塔樓坐鎮中央，建築兩翼順著街道開展，宛如一雙溫柔張開的臂膀，將繁忙街景收攏入懷。

這座跨越一世紀的建築創建於1913年，1914年第一期工程完工。隨後幾年，台中廳相關行政機關陸續遷入此處辦公；1920年隨著地方制度改正、正式設立「台中州」，成為中部政經發展的核心舞台，其後因業務擴增歷經數次擴建，直至1934年才奠定如今壯闊的完整規模。二戰後，台中州廳轉作為台中市政府的廳舍，持續見證無數市政決策與常民生活軌跡；直到2010年底，縣市合併升格、市府本部遷往台灣大道市政大樓，這棟守候台中近百年的老建築才卸下重擔，悄然沉澱。

然而，台中州廳長期作為公務廳舍高強度運轉，加上數十年老舊的機電管線，使這座百年建築不敵風雨洗禮與歲月侵蝕而不堪重負。為此，台中市政府文化局於2019年起分階段推動修復工程，並於2020年8月正式啟動「國定古蹟台中州廳修復工程」，由郭俊沛建築師事務所負責設計監造，希望透過修復與再利用計畫，將其轉化為兼具歷史記憶、藝文展演與公共服務的複合空間，進而帶動地區的再生。

森山松之助的建築哲學

西方新古典與台灣風土的對話

談起這座建築的靈魂，便不能不提近代台灣公共建築史上重要的建築師——森山松之助。日治時期全台5座州廳中，森山松之助一人就操刀了台北州廳（今監察院）、台中州廳與台南州廳（今國立台灣文學館）3座。綜觀這些作品，皆以西方新古典主義的空間秩序為基底，並因應台灣濕熱氣候導入現代建築技術，既撐起官署的莊嚴氣勢，也為城市街景刻畫出優雅大器的經典輪廓。

台中州廳跨越了一世紀，見證時代無數變遷。

視線隨著台中州廳主建物的中央立面向上延伸，最醒目的焦點正是優雅的「馬薩式屋頂」。這種源自1 7世紀法國的雙折線坡屋頂，不僅賦予主建築沉穩莊嚴的天際輪廓，陡峭的下折面更替閣樓爭取到充裕空間。斜面上錯落著向外突出的「老虎窗」與造型圓潤的「牛眼窗」，除了為屋頂造型增添變化，也是屋架內部關鍵的換氣孔道，讓積聚的濕熱空氣得以自然對流散逸。

主棟立面的牛眼窗及老虎窗，為屋頂造型增添變化。

穿梭台中州廳

解密古典美學與百年建築智慧

走近中央主棟入口，門廊立柱的變化宛如一堂生動的古典建築課。1樓採用質樸厚實的塔斯干柱式，2樓換上帶有典雅捲渦的愛奧尼克柱式，由簡入繁地引導視線向上延伸。拱心石上雕琢著精緻的勳章徽紋與花草飾紋；兩側屋簷下的牛腿支撐構件，更立著形似法官的人型塑像，象徵行政運作應如執法般，秉持公正、不偏不倚。

人物造型牛腿飾展現細膩的泥塑工藝。

轉往建築兩翼，則是台中州廳另一張辨識度極高的面孔——質樸厚實的紅磚牆，橫向嵌著一道道灰白色仿石飾帶，基座則以灰泥仿石砌手法呈現古典石材的穩重質地，深淺交錯堆疊讓整棟建築在視覺上往水平方向延展，更顯開闊。這種「紅磚配灰白色飾帶」的鮮明手法，亦可見於日本岩手縣的岩手銀行赤磚館，正因森山松之助早年師承日本近代建築先驅辰野金吾，而將其風格跨海融入於台中的市街風景中。

建築兩翼的紅磚配灰白飾帶以及圓弧頂部長開窗，勾勒立面美感。

除了立面的古典語彙，建築內部更藏著許多名稱充滿畫面感的構件。屋架與天花板之間留有一道極其狹窄的維修通道，工程人員需如貓般身形輕巧地側身穿行，因而得名「貓道」；建築外牆與排水溝間不起眼的水泥地坪帶則稱為「犬走」，用以承接從屋簷滴落的雨水，避免泥水濺髒牆身。這些因應在地風土所孕育的建築智慧，早在百年前便已被縝密計算與妥善安排。

屋架與天花板之間的「貓道」是為維修預留之通道。

減法修復與匠藝傳承

擦亮走過百年的城市名片

台中州廳重新敞開大門，將成為市民新的文化生活場域。

「國定古蹟台中州廳修復工程」正式開工前，團隊經檢驗報告發現建築屋頂嚴重漏水、管線老舊紊亂、部分木柱更遭白蟻蛀蝕而結構瀕危，原先雅緻的紅磚牆與灰白飾帶，也早已被厚重塗料與附屬增建深掩。

為此，修復團隊確立「減法設計」的核心思維，透過嚴謹的文獻考證與現場調查，將不屬於原始構造的後期增建物一層層卸下，讓建築重回原先樣貌。解構過程中，許多封存已久的歷史線索陸續重見天日：例如自1976年起被側面增建物遮蔽的C棟山牆，在2021年拆除遮蔽後，睽違45年重新迎向天光；天花板夾層中意外尋獲日治時期施工遺留的「篙尺」，彷彿百年前的匠師跨越時空寄給現代修復者的一封信。此外，團隊也考證出已不存在的澡堂，並尋獲兩個塵封數十年的大型金屬保險箱，處處皆是歲月留下的伏筆。

在修復工法上，最考驗功力的莫過於建築物立面的細部與線條還原。高齡73歲的國家級泥作匠師李昆山，堅持遵循傳統「養灰」古法，採用經長時間靜置熟化的石灰，以確保灰漿具備絕佳的穩定度與延展性。由於屋簷與樑柱各段線腳的弧度都不相同，李昆山特別開模製作超過百種線版模具，並結合「拖線粉刷」技法讓新舊構件自然接合；從人像牛腿飾到外牆弧形線腳，全是他頂著高溫與粉塵在鷹架上一寸一寸細磨而成。同時，工程團隊也應用3D點雲掃描技術，將這些細緻但完工後即將被封入牆內的工藝結構完整建檔，為台灣建築史留下寶貴的數位資產。

匠師李昆山特別開模製作模具，以「拖線粉刷」技法在圓柱體上施作。

隨著基礎結構與古蹟本體修復完成，第二期活化再利用工程接續展開，除了在建築北側增設無障礙電梯、現代化門廳與機電設備，全面改善管線空調與戶外景觀照明；更採用F1等級甲醛釋放量最低之系統板材，兼顧文化資產保存與未來公共使用需求，以嚴謹的減法設計與細緻的傳統手藝，為這座走過百年的歷史建築打下重生的基石。

台中州廳室內圓拱門的細部與線條還原，極為考驗修復工程中的匠師功力。

從辦公廳舍到城市客廳

再現文化新氣象

修復完成後的台中州廳，將迎來歷史定位的優雅轉身。部分空間由市府文化局進駐辦公，其餘場域則全面開放，規劃為藝文展演與生活營運空間，成為市民自由穿梭、停歇與交流的「城市客廳」。這座重新開放的古蹟，成為串聯舊城活力的核心，與周邊的台中市役所、台灣府儒考棚及大屯郡役所等多處文化資產點逐一縫合成為「台中州廳文化園區」；加上不遠處的台中文學館與熱鬧的第二市場，共同勾勒出一條專屬台中的歷史漫遊路線。

重啟後的台中州廳，透過各項藝文盛會邀請民眾走進來，共迎新氣象。

隨著台中州廳於10月重啟，豐富的藝文能量也將在此接力綻放：從「爵士音樂節」州廳專場、「創意台中」與文創設計聯合展，到梳理在地記憶的「向台中前輩藝術家致敬與台中州廳前世今生特展」，台中州廳的下一個百年，正由一場場文化盛會以及走進這裡的人們，共同寫下全新篇章。