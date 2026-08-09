台中賞花地圖 數位導航　花海直達

【撰文｜朱言軒、圖片提供｜台中市政府】

為提升賞花資訊的便利性，台中市政府數位發展局於今年推出線上「台中賞花地圖」，收錄全市105處熱門賞花景點，無論是粉嫩櫻花、雪白油桐、火紅木棉或浪漫落羽松，不同的時節，想尋訪台中市各地花景，只要動動手指頭就能一鍵導航，輕鬆看遍花團錦簇的迷人美景。

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國立台灣美術館前，金黃色阿勃勒隨著微風搖曳，有如翩翩飛舞的黃色蝴蝶，不僅妝點翠綠樹梢，也點亮用路人的好心情；城市另一頭的梅川園道旁，艷紫與嫩粉的大花紫薇，交織成一樹浪漫花海，與潺潺河水相互映襯，如夢似幻的夏日風情，令人忍不住駐足驚嘆。

每年5月至8月，正是阿勃勒與大花紫薇最美的時節，民眾若想探索台中各地繽紛花景，不妨利用台中市政府數位發展局新推出的「台中賞花地圖」查詢及規劃路線。

數位工具加持 規劃花之旅的好幫手

數位發展局深耕地理資訊系統（GIS）多年，以全國首創「簡易地圖網站產生工具」，打造出資訊豐富的「台中賞花地圖」。這份具備定位功能，資訊清楚明瞭的「動態互動式地圖」，整合了台中市政府建設局及觀光旅遊局提供的資料，一網打盡全市105處賞花景點，收錄的地點橫跨山海屯城，從山城的東勢林場、武陵農場，海線的泰安派出所、水流東桐花步道，屯區的南屯豐樂公園、西屯市政公園，到城區的興大路阿勃勒黃金大道等皆涵蓋其中，讓市民能按圖索驥，即時掌握花況資訊。

「台中賞花地圖」收錄了台中市的熱門賞花景點，讓尋訪花景更便利。

從「台中賞花地圖」選單中能查詢花種類別、預計開花月份、地理位置等相關資訊，地圖還詳細列出XY座標供導航使用，方便市民開車、騎車前往賞花，精準的數位導航資訊，確保賞花旅程不迷途，輕鬆到達目的地，以更即時、直覺且便利的方式掌握花季資訊，輕鬆欣賞城市花卉美景。

民眾不僅能參考地圖距離，規劃一日賞花行程，也能在查詢花種後，選擇「行政區」做更精細的搜尋，確認周邊花況，來趟悠閒的輕旅行。

梅川園道的大花紫薇熱情綻放，為街景增添亮眼色彩。

繼夏季綻放的阿勃勒和大花紫薇後，豔麗九重葛與浪漫落羽松也將於秋冬接力登場，數位發展局持續因應季節變化更新「台中賞花地圖」，提供精準的賞花資訊，現在就點擊地圖，一起探索山海屯都的花花世界，來場季節限定的視覺饗宴吧！