2026台中電影Fun-In季 點亮美好夏夜回憶

【撰文｜趙心寧、圖片提供｜台中市政府新聞局】

在串流平台盛行的時代，看電影變得越來越方便，但一家人帶著點心、和鄰居朋友一起坐在大銀幕前，共享笑聲與感動的體驗，依然有著無可取代的魅力。對不少家庭而言，台中電影Fun-In季不僅是一項暑假活動，也是每年夏天最美的親子回憶。

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6月26日的傍晚，豐原區陽明市政大樓1樓大廳逐漸熱鬧起來，石虎家族成員歐米馬帶來開幕互動，讓孩子們的臉上漾起笑容。隨著大銀幕亮起，《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》熟悉的主題音樂響徹現場，正式為「2026台中電影Fun-In季」揭開序幕。

2026台中電影Fun-In季自6月26日開跑，許多親子家庭踴躍到場，氣氛歡樂又溫馨。

超強片單！找到屬於自己的動畫電影

「過去十幾年來，『台中電影Fun-In季』一直都是大小朋友們非常期待的暑期活動。」台中市政府新聞局長欒治誼表示，今年活動從6月26日起跑，延續往例，把21部廣受親子族群喜愛的動畫與親子電影，巡迴帶到全市29個行政區，讓市民在住家附近就能享受大銀幕觀影樂趣。

「2026台中電影Fun-In季記者會」邀請台中地區農會附設西屯幼兒園帶來可愛表演。

從《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》、《歡樂好聲音2》、《藍色小精靈大電影》等適合闔家觀賞的動畫作品，到《柏靈頓：熊熊去祕魯》、《馴龍高手 真人版》、《新．超人力霸王》等各國賣座強片，今年片單橫跨不同世代的共同回憶，也兼顧話題性與多元性。不少陪著孩子前來觀影的家長，也能從熟悉的角色與故事中，找回屬於自己的童年記憶。

不同於一般電影放映，台中電影Fun-In季最大的特色，在於將電影帶進城市各個角落。從區公所禮堂、活動中心，到學校操場、戶外廣場，每一場放映都像社區聚會。鄰里居民、大朋友、小朋友齊聚一堂，共同等待電影開演，在歡笑與陪伴中，為暑假夜晚增添溫馨又熱鬧的氛圍。除了免費觀影，每場次將抽出一台32吋液晶電視及院線電影票；戶外場次再加碼40吋液晶電視及爆米花，希望為民眾帶來更多驚喜。

此外，今年也結合公益服務，於西屯、潭子、南區、大里及太平等場次提供免費視障按摩體驗，讓市民在享受電影之餘，也能感受城市的友善與溫暖。

當時序進入8月，放映季也即將進入尾聲，8月29日將於南屯區圓滿戶外劇場迎來閉幕場，放映《馴龍高手 真人版》，現場更會加碼抽出70吋液晶電視、Nintendo Switch 2、無線投影機及平板電腦等大獎，為今年的「台中電影Fun-In季」劃下句點。