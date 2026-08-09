有溫度的公共建設 太平區行政中心

【撰文｜鄒明珆、圖片提供｜台中市政府】

市民洽公的場域，也能是充滿生活美學與育兒溫暖的共享空間。斥資近7億元、歷時3年多籌建的「太平區行政中心」已於2026年6月3日落成啟用，高效整合行政服務、社福托育與公共機能，成功將傳統的公務機關印象，翻轉為融合地方環境意象的全齡服務新場域。

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舊有的太平區公所辦公廳舍雖承載地方歷史記憶，過去卻因921大地震導致建築結構嚴重受損，加上各課室分散於5棟不同廳舍，動線不佳也造成行政協調成本高昂。隨著太平區蓬勃發展，人口突破20萬大關，這座台中市第四大行政區既有的公務空間，已不敷使用。

原太平區公所舊廳舍。

為了回應地方期盼，台中市政府與中央部會攜手合作，成功爭取內政部1億元的前瞻基礎建設特別預算支持，於祥順路一段打造全新行政中心。新落成的「太平區行政中心」不僅從根本上解決原本辦公空間不足的問題，也全面強化突發災害時的應變調度功能，成為守護太平區居民最堅實的指揮中樞。

這座新地標的落成，也是地方推動全方位公共建設的具體實踐。市府近年在太平區全方位升級在地生活品質，從完善交通動脈、打造休閒綠地到深耕教育基礎，透過各項基礎建設與社福投入，逐步完善在地宜居藍圖；而新行政中心的啟用，就是深化居民在地幸福感的關鍵里程碑。

太平區行政中心融合了行政、托育與公共機能，為一處全齡共享場域。

導入台中色彩系統

形塑美學示範性場域

走進全新的太平區行政中心，其簡約、溫潤且富有辨識度的空間環境，令人印象深刻。作為台中市首座依循「台中市行政空間美學示範說明書」與「工程美學指引手冊」打造的行政機關，市府建設局從「服務設計」出發，歷時4個月深入盤點過往格局破碎、指引不清等須改善之處，全面提升機關形象。新大樓完整導入「台中色彩系統」，以「山、海、城」為核心概念，發展出低彩度、溫潤的色系，並以木質調與灰階為主軸，打破過去政府機關的單調感，形塑出以人為本的城市美學洽公場域。

太平區行政中心嶄新的民眾洽公櫃檯提供一站式便民服務。

樓層配置則以與民眾生活最相關的民生服務為核心，1、2樓整合各業務課室與托嬰中心，打造一站式便民服務動線；3樓設置區長室與幕僚課室，強化跨課室的行政整合效率；4樓為「太平區調解委員會」專屬空間，配置8間獨立調解室和2間法律諮詢室，兼顧專業服務與民眾隱私；5樓則規劃為能夠容納350人、具大面積採光的市民集會場域，讓行政空間兼具公共交流功能。

太平區行政中心是一座兼具城市美學的洽公場域。

全市首創行政公托進駐

體貼通勤家長

而太平區行政中心的眾多亮點中，特別值得一提的莫過於1樓的「公設民營太平宜昌托嬰中心」（以下簡稱太平宜昌公托）。它不僅是台中市第52處、太平區第6處公托，更是全台中市首座直接設置在行政中心內部的托嬰基地，體現市府將托育資源深化至基層、全方位體貼市民需求的決心。

太平宜昌公托是全台中市首座直接設置在行政中心內部的托嬰中心。

為了讓孩子在充滿美感與探索生命力的環境中成長，太平宜昌公托以「從在地出發，打造孩子的森林藝廊」為設計理念，將太平區特產「枇杷」轉化為空間意象，並藉由天然薑黃染布所鋪展的溫潤暖陽色調傳遞土地豐饒的氣息，使孩子建立對家鄉的色彩感知。戶外走廊利用天然種籽與樹枝打造藝術裝置，將種籽互相碰撞的自然律動，化為可觀察、觸摸與聆聽的五感體驗；室內則依幼兒視線配置綠色植栽，並透過小魚觀察活動將生命教育融入日常，為孩子構築出如小森林般的安心成長環境。

這棟將區域行政服務與公托照顧緊密結合的複合式建築，是建構全齡友善城市中溫暖的一塊拼圖，讓在地的年輕父母能在通勤動線上順道接送孩子。

升級智慧交通配套

與社區共享永續便利生活圈

隨著太平區行政中心的啟用，周邊交通與停車配套也同步升級。新大樓貼心規劃地下2層的專屬停車場，並全面建置智慧化車牌辨識系統，大幅縮短洽公民眾的進出時間。

更具指標意義的是，市府特別導入「智慧綠能」與「社區共享」思維，不僅在地下停車場內預留高達48席電動車充電管線，並率先裝設6座充電樁，響應低碳趨勢；未來更規劃在滿足日間洽公需求的前提下，於夜間及假日開放周邊居民停車，有效紓解鄰近社區的停車壓力。

結合大樓前的低碳轉乘站點與接駁動線，全新的太平區行政中心不只是提供民眾服務的重要節點，更成為引領地方邁向便利、共好生活圈的永續新地標。