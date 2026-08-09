跟著山城新地標獨角仙公園暢遊東勢！

【撰文｜鄒明珆、攝影｜江茗洋】

今(2026)年5月11日正式啟用的東勢獨角仙生態公園，是全國首座結合生態復育與遊戲場的主題公園，將客家傳統美學、環境保育與全齡共融遊具完美結合，成為山城中最矚目的新地標。趁著暑期，遊客不妨以這座「活的公園」為起點，串聯東豐自行車道、走訪森林秘境、探尋文青圖書館，並品嘗道地客家美食，展開一場屬於盛夏的山城漫遊之旅。

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受到大甲溪與大安溪滋養的東勢區，自古以來皆是中部地區極具指標性的「大埔客庄」，得天獨厚的地理環境與氣候，更為其贏得「水果之鄉」的美譽。這座充滿歷史底蘊的山城，將豐饒的自然資產與現代生活美學交互揉合，逐步蛻變為兼具永續與休閒魅力的宜居城鎮。

隨著盛夏到來，東勢正展現出一年之中最蓬勃的生命力，不僅山林間蟬鳴如織，也因「東勢獨角仙生態公園」而注入嶄新的朝氣。現在，就懷著探索的心情出發，踏著輕快步伐走進東勢，感受愜意吧！

獨角仙生態公園

融入客庄美學的生態綠洲

順著中山路前行，在街區轉角迎來一抹開闊的翠綠。佔地達4,400平方公尺的「獨角仙生態公園」宛如山城中的綠肺，在設計上不僅打破傳統遊戲場的刻板印象，也將東勢在地的客家印象注入空間。園區以傳統「客家圍龍屋」的建築配置為核心，於視覺上勾勒出地方文化認同，同時以客家油紙傘造型的噴霧遮陽系統點綴其中，在現代的休閒空間中營造出古典優雅的生活美學。整座公園的動線規劃，就像一本大地上的自然立體教科書，將獨角仙從雞母蟲、蛹到成蟲的蛻變歷程，轉化為主題空間，引領穿梭其中的大小朋友在遊憩之餘，也能上一堂生動的生態課。

獨角仙公園裡客家油紙傘造型的噴霧遮陽系統十分吸睛。

跟著微風與草木清香深入園區，來到特別為獨角仙生長及活動而設置的「生態撫育區」，低干擾的遮蔭棲地讓昆蟲能在這裡安穩築家，也為前來探訪的遊客鋪墊一段幽靜的綠意走廊。儘管夏日的燠熱考驗著大自然的生命繁衍，園區內精心設置生態觀察箱與環境教育告示牌，依然溫柔地為孩子們保留一扇靜心觀察昆蟲世界、體察生命律動的知性之窗。

園內的生態撫育區，將成為觀察獨角仙完整生命週期的重要戶外教室。

穿過綠意，視覺焦點很難不被那座高達4.8公尺、矗立於陽光下的巨大獨角仙造型設施「羽化之塔雙塔滑梯」所吸引。超吸睛的設施主體擁有3道速度與高度各異的管狀溜滑梯，既能滿足喜愛冒險的大孩子享受風在耳邊呼嘯的速度感，也能迎合年紀較小的孩子初次體驗滑梯的樂趣；專為培養平衡感與四肢協調而設計的天空步道、鑽籠、攀爬網與爬繩，則讓孩童能手腳並用，在充滿安全感的環境中盡情探索。滑梯後方更延伸出長達72公尺的「多元闖關攀爬組」，內含22種相異的網繩關卡，引導孩童在遊戲間展開一場彷彿置身森林裡的體能極限挑戰。

獨角仙們聚集於光蠟樹下。

為了撫平盛夏的滾燙陽光，園區在5至9月間特別開放清澈的「半月池戲水區」，以安全的淺水池設計搭配3組復古手壓幫浦，讓孩子們在一下又一下壓出冰涼泉水、水花激盪的打水仗過程中，編織出夏日裡最純粹的歡笑記憶。放眼園區四周，公園必備的大沙坑、鞦韆、彈跳床與旋轉翹翹板等共融設施亦一應俱全，讓從幼兒到學齡的孩童，都能在這裡找到專屬自己的玩樂天地。

多元闖關攀爬組讓孩子們在遊戲中展開小小冒險。

此外，科技的貼心也自然融入這片綠洲。園區內設置的「環境資訊板」能即時監測並顯示微氣候數據，不僅是現場最鮮活的環境教材，也讓陪伴孩子放電的家長能有一份科學參考，彈性調配戶外休憩時間。

5至9月間特別開放的半月池戲水區，吸引孩子們打水仗，清涼一「夏」！

這份充滿童趣的創意，甚至溫柔地溢出公園邊界。鄰近的忠孝街與第三橫街口，街角的行人號誌在不經意間令人揚起微笑。每天陪伴人們過馬路的「小綠人」在此華麗變身，換成踏著輕快步伐、造型圓潤憨厚的「Q版獨角仙」特色行人燈箱。每當號誌燈亮起，綠色獨角仙在燈箱裡趣味漫步，不僅為社區交通日常注入一劑驚喜活力，更在無形中吸引行人的注意力、提升過馬路的安全性。從童趣號誌到生態綠帶，這趟探索之旅從第一步開始，就充滿了令人安心的人文溫度。

配合新啟用的獨角仙生態公園，市府於周邊路口建置「獨角仙行人號誌」，共同打造在地意象。

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獨角仙生態公園

地址：台中市東勢區上新里

中新街西新巷70號

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東豐鐵馬迎微風

邂逅山城人文風光

暫別獨角仙生態公園的歡笑聲，不妨順著東勢依山傍水的慢活步調放慢腳步，展開一趟兼具自然生態與人文底蘊的知性之遊。

迎著微風，來到「東豐自行車綠廊」，以騎乘單車感受在綠蔭間穿梭的愜意。這條全長13.6公里、全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車道，筆直地訴說著山城的記憶，沿途所行經的舊時鐵軌、由月台改建的涼亭、銘刻921大地震痕跡的斷層月台，以及「東勢隧道」字樣的石牌，無一不讓人想像起昔日列車行駛而過的聲響。隨著鐵馬踩踏來到「0蛋月台」，經典寶藍色車廂與可愛的3D彩繪牆交織出懷舊風景；而橫跨石岡與東勢的「梅子鐵橋」，如今化身為絕佳的觀景平台，讓旅人能跨越大甲溪，一次飽覽壯闊的河岸風光。

東豐自行車綠廊道，沿途景觀秀麗、綠意盎然。

結束暢快悠閒的單車旅程，隨後轉往大安溪畔，深入海拔500至700公尺的「東勢林場」。這座被譽為台灣最美森林生態花園的勝地四季皆美，讓人忍不住慢下腳步，在SPA健康步道間感受山林芳香與芬多精撲面而來的清新。緊鄰其旁、由台中市農會經營的「四角林咖啡莊園」則是另一處農遊秘境，在上千棵咖啡樹錯落的有機驗證環境中，品嚐與自然共生的純淨精品咖啡。

許良宇圖書館

徜徉書香與綠意

旅程下一站，推薦造訪東勢最新落成的知識燈塔「許良宇圖書館」。這座於2025年底完工啟用的智慧圖書館，由已故前台紙董事長許良宇的父母許景堂先生和李碧虹女士，將深切思念化為對在地的大愛捐建而成。建築設計由戴育澤團隊操刀、名傑營造興建，設計靈感源自在地的「山城地貌」，以充滿線條感的建築外觀與戶外階梯融入地景，讓室外綠意自然延伸至室內。3層樓的純白室內空間採全齡化設計，搭配溫暖色塊與自然光影，營造出開闊舒適的閱讀環境；置身其中的檜木桌椅，不僅為空間增添一分溫潤，更呼應著東勢的林業歷史與自然風貌。其中，1樓兒童閱覽區別出心裁地以「森林」為意象，高低錯落、色彩繽紛的「樹洞」穿插其中，為孩童形塑出生動明亮的閱讀環境。這座充滿溫度的空間，如今不僅是功能完善的智慧圖書館，更是凝聚東勢社區情感最溫柔的人文據點。

許良宇圖書館以純白又充滿線條感的建築外觀，成為當地極具標誌性的人文景點。

沉浸於閱讀與文化氛圍後，山城的在地美食則接棒滿足旅人的味蕾。若想品嚐家常麵食，藏身巷弄、飄香50餘年的「仇媽媽山東餃子館」，飽滿的豬肉水餃與料豐味美的酸辣湯堪稱絕配；若想一嘗道地客家手路菜，「味味香客家庭園餐廳」不僅備齊客家小炒、老梅菜扣肉、酥烤鹹豬肉等經典料理，更能預訂以自家放養土雞所料理的桔醬黃金雞；正餐過後，最適合來碗一年僅營業4至10月的「羅記清涼半世紀粉圓冰」，用銅板價的古早味粉圓消暑。

許良宇圖書館融合書香與自然，創造出靜謐的閱讀氛圍。

沿著夏日煦煦光影，從自然童趣的生態公園與追風鐵馬道，走向蓊鬱山林與凝聚大愛的知識燈塔，最終停駐於故事滿載的餐桌。這段飽含溫度的山城漫遊，不僅點亮了心靈、驚豔了味蕾，更悄悄將盛夏的步調，定格在最舒心的山城時光裡。

走訪東勢，不妨一嘗在地的美味客家料理。

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許良宇圖書館

地址：台中市東勢區圓樓街88號

開館時間：週二至週六8:30-21:00，週日8:30-17:30

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