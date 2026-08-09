台中巷口炸雞 特金牌征服世界

【撰文｜陳怡如、攝影｜莊震烽、圖片提供｜傅碧洪】

台中巷口炸雞橫掃2026世界廚藝大賽（World Chefs Championship, WCC），甚至拿下近滿分的「特金牌」，消息傳回台灣，網路社群瞬間暴動，無數網友熱議巷口炸雞把在地小吃推上世界舞台，瞬間成為「台灣之光」。

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今年5月，在馬來西亞登場的「世界廚藝大賽」上，來自台中市的「巷口炸雞」，一舉奪下一特金、五金、二銀的亮眼成績，不僅參賽的8個品項全數得獎，更讓人意外的是，獲得全場最高榮譽「特金牌」的秘密武器，竟是許多外國人望而生畏、台灣人也又愛又恨的「香菜炸雞」。巷口炸雞創辦人傅碧洪笑著說，「原本只是抱著『炸給世界吃看看』的心情參賽，結果大會成績一公布，連自己都嚇到！」

巷口炸雞創辦人傅碧洪在馬來西亞登場的「世界廚藝大賽」上，一舉奪下一特金、五金、二銀的亮眼成績。

從體育健將到炸雞專家

兼顧肉汁與酥脆外皮

體格壯碩的傅碧洪，原先其實是舉重運動員，為求學而到台中就讀台灣體育運動大學，一路拿了不少金牌，更是奧運培訓人選，卻因傷而引退。畢業後，留在台中的他想先找份工作，因為自己喜歡吃炸物，看到知名炸雞店在招人，毫不猶豫應徵，沒想到一做整整10年，從基層一路升任營運部經理，成了他日後創業的養分。2017年，傅碧洪與幾位共事多年的戰友決定創業，卻在當時瘋狂的加盟熱潮中到處碰壁，這讓大夥思考：「既然我們有技術，何不自己試試看？」於是他們在北屯區開了第一家「巷口炸雞」，如今快10年過去，在全台已有7家分店，版圖還拓展至香港，開設2間門市。

從美食一級戰區台中起家，想闖出名號，必須拿出實力。傅碧洪在創業前花了一整年時間全台跑透透，吃遍2、30家炸雞名店。他仔細分析這些知名炸雞，「傳統鹹酥雞大多是『二次回炸』，肉質容易乾澀。我們堅持生肉一次炸到熟，更將油溫拉高到190至200度，比傳統做法高出15至20度，只要兩分半鐘就能起鍋，完美鎖住肉汁。」為了炸出外皮的酥脆口感，傅碧洪對炸粉也非常講究。傳統炸雞採用乾粉方式，現場裹粉再下油鍋，常因人員裹粉厚薄不一，導致每家分店品質不穩。巷口炸雞採用獨特的濕粉手法，與廠商共同研發，讓肉品在中央工廠就裹好特製粉漿，門市員工只要剪開袋子就能直接下鍋，建立標準化製作流程，確保消費者在任何一間分店吃到的品質都一樣，打造多汁又酥脆的雙重享受。

傅碧洪打趣說道， 研發時， 他甚至還對炸雞進行了「極限測試」，將剛起鍋的炸雞用塑膠袋綁好悶著，放半小時再打開吃，外皮口感依然不差，這才達到他對炸雞口感的嚴格要求。

獨家香菜炸雞

征服全球評審

除了外皮與口感，巷口炸雞的另一大創舉是調味。以長青熱銷的「九層塔炸雞」為例，並非在起鍋前才丟幾片九層塔爆香，額外配著炸雞吃，而是把九層塔打成醬汁，先讓生肉塊充分浸漬入味，接著在醃料和炸粉裡，也都加入九層塔，層層堆疊九層塔的濃郁氣味，呈現香氣與口感兼具、風味渾然一體的九層塔炸雞。

在醃料、炸粉中加入香菜，起鍋後再撒上特製香菜粉、加上生鮮香菜的「香菜炸雞」，讓香菜控為之瘋狂。

而這次奪下特金牌的香菜炸雞，正是複製這套成功操作。傅碧洪觀察，這幾年台灣掀起一陣香菜旋風，讓他萌生研發香菜炸雞的念頭。於是，他沿用九層塔炸雞的製作方式，同樣把生肉塊浸泡在香菜汁中，並在醃料、炸粉也都加入香菜，起鍋後更撒上特製香菜粉。考量消費者對香菜截然不同的喜好，傅碧洪花了數月時間調整黃金配方，他發現香菜經過高溫油炸，強烈的香氣其實減少許多，取而代之的是淡淡的清香，即便不愛吃香菜的人也能輕鬆入口；而若是香菜控，則可再加上生鮮香菜，加強濃郁氣味，滿足多元需求。

巷口炸雞獨創品項「香菜炸雞」撒上特製香菜粉，調料入味、外皮酥脆可口。

其實，帶著品牌參加2026世界廚藝大賽算是「意外」，傅碧洪笑說，他一開始只是想考察馬來西亞市場，尋找台灣原物料的出口商機，於是「順便」報名參加「秘方炸雞」與「台灣街邊小吃」兩個類別的比賽。沒想到，比賽還沒開始就先遇到考驗。由於食材都要在當地購入，馬來西亞的雞隻體型大、肉質偏老且帶有腥味，當時距離比賽只剩短短3天，傅碧洪憑藉豐富經驗，現地重新調配隨身攜帶的備用粉料與醃料，加重比例壓制肉腥味。

多年來他對炸粉的堅持也發揮作用，就有評審讚賞，即使炸雞在比賽現場放一段時間，外皮依然酥脆，靠著極致的炸工，最終征服了全球評審。

傅碧洪表示，原先以為只有參加獎，沒想到頒獎時竟頻頻喊到了自己的名字，而且8個品項竟全數獲獎，「一開始頒銀牌，覺得拿了兩個獎還不錯，沒想到後面金牌一路噴發，到最後的特金獎更讓我又驚又喜！」

就愛老台中美食

在第二故鄉孵化創意

從大學來台中讀書後，傅碧洪就在此落地生根，不僅品牌從台中發跡，甚至在這裡成家。對傅碧洪而言，台中不僅是生活的地方，更是餐飲品牌最紮實的魔鬼訓練場，他表示：「在台中經營餐飲，如果一成不變，很難被注意，必須一直絞盡腦汁，端出消費者喜歡的創意。」巷口炸雞許多創意品項，就是在激烈市場中誕生，甚至在外縣市擺攤時，還推出限定的東泉辣椒醬炸雞。傅碧洪更堅持品牌高達一半供應商都來自台中，「我喜歡跟廠商面對面，在研發和調整上，速度會更快。」

巷口炸雞創辦人傅碧洪橫掃2026世界廚藝大賽，更拿回最高榮譽「特金牌」。

每當卸下工作，傅碧洪的生活也充滿了老台中日常。他喜歡到第二市場吃美食，紅茶、乾麵、控肉飯全是他的最愛。放假時則帶著孩子往大自然跑，大坑步道、東勢山區、谷關溫泉都有全家人足跡，對他來說，台中不僅生活機能方便，更是一座能輕易親近自然的城市。

如今，傅碧洪親手創立的品牌，也成了台中市美食地圖中的代表標記。從體育健將到讓台灣炸雞站上國際舞台的餐飲創辦人，他在第二故鄉經歷了一場漂亮轉身，持續用200度的熱情，炸出下一個驚艷世界的台灣滋味。

傅碧洪憑藉香菜炸雞獲得「世界廚藝大賽」全場最高榮譽「特金牌」。

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巷口炸雞台中北屯總店

地址：台中市北屯區昌平路一段123號

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