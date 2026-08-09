福爾摩沙夢想家蔣淯安 為台中奪下職籃首冠

【撰文｜陳怡如、攝影｜江茗洋、圖片提供｜蔣淯安、福爾摩沙夢想家】

綠色彩帶漫天飛舞，在激昂歡呼聲中，福爾摩沙夢想家在今（2026）年6月終於迎來成軍9年來首座冠軍。此刻對控球後衛蔣淯安來說，意義非凡，這不只是他職業生涯中另一枚勳章，更是他北漂10年後，回到家鄉台中，親手為培養自己長大的城市，拿下的第一座職業聯賽冠軍。

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在台中出生、長大的蔣淯安，個性極為戀家，他表示：「我一直希望留在台中打球！」然而，他的職籃生涯初期，台中還沒有職業籃球隊，只能往北部發展，「繞了一圈又回到家鄉，更代表台中球隊拿到冠軍，對我來說，是很完美的旅程。」

TPBL台灣職籃2026賽季，福爾摩沙夢想家拿下球隊成軍以來的首座冠軍。

離鄉背井

不放棄追逐職籃夢

蔣淯安的籃球起點，其實平凡得像所有愛打球的小孩一樣。國小三、四年級就常往球場跑，他特別喜歡在場上奔馳的自由感覺和進球時的成就感。後來老師甚至聚集一批愛打球的學生，成立校內第一支籃球隊。蔣淯安在國中時，同樣進入籃球隊渡過3年快樂的生活，直到升上籃球勁旅青年高中，迎接他的是真正的魔鬼訓練，考驗也隨之而來。蔣淯安還記得國三升高一的暑假，和4位國中隊友率先受訓，第一次體驗到什麼叫「正規訓練」，和過往強度完全不同，才練習一、兩天便全身痠痛，他笑說：「那時就有點後悔為什麼要打球。」

從學生時代到職業籃球生涯，蔣淯安以自律、專注細節與紮實訓練，在籃球場上大放異彩。

當時5人私下約好一起舉手退隊，沒想到第一位隊友向教練表達退隊意願後，教練勃然大怒，其餘4人嚇得縮了回去，再也不敢提退隊一事。這個「背叛」，反而成了命運推手，蔣淯安就讀青年高中期間，每天早上5點半起床、6點晨操，放學後再練到晚上7點，雖然辛苦但也讓他磨練出紮實功底，在高三那年拿下甲組第五名的好成績。

蔣淯安在球場上發揮紮實訓練的成果。

然而，保送進入台灣體育運動大學後，命運卻接連用傷痛考驗蔣淯安的意志。大一時，他因長期累積的運動傷害導致椎間盤突出，整整復健一年。大二滿心期待重回賽場，卻在比賽時摔倒落地，手腕骨裂開，必須開刀休養，當他在醫院打電話跟媽媽報備時，卻聽見電話另一頭傳來媽媽焦急落淚的聲音，蔣淯安說：「那是我籃球生涯中最想放棄的時刻！」

原先他便考量自己174公分的身高劣勢，在職籃可能發展有限，打算畢業後當體育老師，那兩年連續受傷，讓蔣淯安不禁想著：「這應該是老天爺給我的暗示，該放棄了。」

沒想到，大四那年台灣體育運動大學奪下大專聯賽冠軍，這份榮耀重新點燃了蔣淯安的信心。雖然他仍按計畫考取了教師證，但當時效力於達欣工程籃球隊的學長范耿祥一通電話，邀請他隨隊訓練，蔣淯安的人生從此大轉彎，踏上職籃路。2014年選秀大會，蔣淯安以首輪第五順位被台啤選中，也展開10年北漂旅程。他坦言，自己的個性極為慢熟、害怕陌生環境，當時下了極大決心，才勇敢跨出台中。

回台中主場

家人見證奪冠重要時刻

回想籃球路上，蔣淯安常被貼上「身高不夠」的標籤，他選擇用行動回應，以自律彌補，「越不被看好的時候，我就越想要證明給他們看，告訴自己不能被人家看不起。」比如訓練折返跑時，很多人快到線就轉身，他卻堅持腳一定要確實踩到線上，「每次訓練都少那一步，累積起來就會少很多。這不單是完成訓練，而是當你把每一個小細節都做到時，在場上也會注重細節，不會潦草敷衍。」

透過專注細節與訓練，讓蔣淯安將身高劣勢化為速度比別人快的戰略，在籃球場上大放異彩，半職業與職業生涯曾四度奪冠，也拿下三次年度MVP，堪稱台啤核心控衛。

但無論拿了多少榮譽，他始終心繫台中，北漂的那些年，除了球場、宿舍之外，幾乎哪都不去，只要放假他幾乎都會安排回家鄉，蔣淯安有些不好意思笑說，「我在台北生活了好幾年，還是不太熟悉。」

而那些年，雖然蔣淯安也曾回到台中比賽，但都是以客隊身分，他表示，「這種感覺很奇妙，既熟悉又陌生。而且因為媽媽不習慣出遠門，在台北打球那10年，家人到場看球不超過5次，那時我就幻想，如果有天我能以台中主場球員的身分在這裡比賽，家人每一場都能進來為我加油，該有多好。」他始終惦記這個心願，加上兩個孩子相繼出生，不想錯過孩子成長，終於在2024年下定決心，加盟台中福爾摩沙夢想家。

回台中打球、把冠軍留在台中，一直是蔣淯安的夢想，如今終於實現。

沒想到，2025年遇上回台中第一次季後賽，球隊在首輪便抱憾止步，蔣淯安那時心想，「我願意做任何事情，讓球隊贏球。」而今年，首場賽事又因他一次關鍵失誤而輸掉比賽，他賽後自責到不敢看手機，「但那個畫面一直跑出來，只能不斷告訴自己不要想太多，專注打好下一球。」調整心態後，果真一路殺進總冠軍賽，最終逆轉勝，親手把冠軍獎盃留在台中，更值得紀念的是，「我的家人也同時參與這個重要時刻，這是我十幾年來最不一樣、也最榮耀的冠軍。」

蔣淯安帶領夢想家拿下第一座職業聯賽冠軍，對他來說別具意義。

東泉辣椒醬般的存在

球隊不能少的那一味

談起回歸台中的生活，蔣淯安的眼神充滿安定，對他來說，這座城市的悠閒步調和宜人天氣，是最溫柔的避風港，「不用特地做什麼，只要待在家鄉就很放鬆。」不打球時，蔣淯安的生活極為簡單，全都圍繞著家庭與兩個孩子。他會帶小孩去后里騎腳踏車、到麗寶樂園放電，或者只是在住家樓下的公園玩泡泡，平日和老婆一起吃早午餐、喝杯咖啡，暫時把籃球拋在一旁，就是最完美的充電方式。

對蔣淯安而言，有家人在的台中，就是他最溫柔的避風港。

蔣淯安甚至覺得自己就像「台中神醬」東泉辣椒醬，生動地比喻說，「在一個團體裡，我可能不是主角炒麵，但我希望能像東泉辣椒醬一樣，是不可或缺的靈魂配料。當大家看球賽時，如果少了這一味，好像少了什麼東西。」他也笑著透露，東泉辣椒醬不僅代表著台中的特色，更是他個人鍾愛的味道，以前甚至會特地從台中帶上台北，不管吃什麼料理都會加，撫慰鄉愁。

直到現在，蔣淯安依舊非常享受打球時刻，他感性地表示，「謝謝籃球帶給我一個美好人生！」他繞了一大圈，如今終於回歸台中主場，用這座得來不易的冠軍盃，向這座培養他長大的城市致敬，也送給所有在籃球路上努力的年輕人：「要懂得飲水思源，回頭看看在你還沒打出成績以前，是哪些人給你幫助，心懷感謝，勇敢追夢！」