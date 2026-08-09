公園放風去！最貼心的毛孩專屬樂園

【撰文｜邱子齊、攝影｜江茗洋】

在地狹人稠、住宅密集的現代都市中，飼主想讓毛寶貝解開牽繩、自在奔跑，往往受限於空間不足。看見市民對於「安全放風、人寵共融」的強烈渴望，台中市政府近年來將視角投向城市綠地，透過「台中美樂地計畫」將動物保護思維注入景觀設計，積極在各區闢建因地制宜的寵物公園與專區。從草皮材質、安全防護到機能分類，一步步織就出讓飼主安心、動物開心的幸福地圖。

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潭雅神中科公園

馳騁單車綠廊 實現雙向陪伴

過往的寵物專區多屬於獨立、封閉的定點場域，飼主與毛孩的互動往往受限，只能在場邊長椅上等待牠們奔跑玩耍。今年新落成的大雅區潭雅神中科公園「寵物專區」，打破了傳統寵物空間的單一使用模式。台中市政府觀光旅遊局巧妙地將寵物場域，融入每年吸納百萬人次造訪的「潭雅神綠園道」南端，讓單車騎乘與陪伴毛孩奔跑放電兩項休閒活動，在同一趟旅程中實現。

中科公園寵物專區打造的人寵共享空間，讓飼主與毛孩都能舒適停留。

潭雅神中科公園的寵物專區內設置了寵物飲水台與專屬座椅，使中途玩累的飼主與毛寶貝能舒適停留，同時也配置了多樣化的趣味遊具與跨欄設施，提供一處可供毛孩盡情奔跑、跳躍與嗅聞探索的友善環境，為牠們創造更多與同類社交的機會。此外，考量到中科公園周邊的流動人潮較多，為防範毛孩因過度興奮而在開門時誤闖車道，寵物專區出入口特別採用了雙層安全閘門，以多一道防線的緩衝動線，讓飼主能無後顧之憂地陪伴毛孩盡情遊憩。

中科公園的寵物飲水台，造型可愛吸睛。

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潭雅神中科公園

地址：台中市大雅區月祥路40號

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大里永隆寵物公園

分齡分區築起毛孩安全防護網

相較於觀光帶狀的休閒空間，滿足社區鄰里遛毛孩需求的常態性場域，同樣不可或缺。大里區長期缺乏專屬的寵物活動空間，市府以公私協力的方式，在永隆里催生「大里永隆寵物公園」，規劃團隊特意保留綠帶與景觀緩衝空間，透過導入寵物友善設施，在維持既有景致的同時，更大幅提升公園機能，創造人與毛孩皆能共享的休憩環境。

大里永隆寵物公園設置了高低起伏的木質活動棧道讓毛孩自在玩耍。

大里永隆寵物公園的設計重點在於「分流安全」，依據犬隻體型劃分為「大型犬區」與「小型犬區」，有效防範互動時可能衍生的衝突風險；園區內全面鋪設耐用度高的活動草皮與高低起伏的木質活動棧道，讓毛孩擁有充足的跑跳與訓練空間。飼主與毛寶貝在自家附近的熟悉公園裡，就能享有一方安心的天地。

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大里永隆寵物公園

地址：台中市大里區大明路與環河路交叉口

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社皮美樂地公園

豐原首座友善毛孩場域

位於豐原區的「社皮美樂地公園」過去曾是傳統公墓，遷葬後，由市府推動土地活化，歷經三階段開闢及優化工程，成功翻轉為帶狀的綠色休閒廊道。

其中，第二期工程於園區內開闢了豐原區第一座寵物專區，一啟用便獲得周邊鄰里居民與在地毛爸媽的歡迎。

社皮美樂地公園是豐原區第一座寵物公園。

第三期工程則結合寵物專區概念，進行別具巧思的入口意象優化，運用白色與藍綠色相間的特製鐵件，並搭配黑色質感欄杆裝飾，營造現代簡潔的意象。為了讓不同體型的汪星人都能安心玩耍，園區依大、小型犬劃分出專屬活動範圍，綠茵草地上除了提供充足的遊戲空間，還特別配置了寵物翹翹板、遊戲涵管等互動設施，現場更備有寵物洗手足台，方便飼主在活動後為毛孩進行簡單清潔，是一處日夜皆可使用的寵物友善空間。

社皮美樂地公園內依大、小型犬劃分出專屬活動範圍，綠茵草地上提供充足的遊戲空間。

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社皮美樂地公園

地址：台中市豐原區豐原大道一段416號

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北區中正公園

量身定做兔兔專區

寵物友善，不僅關心犬貓，市府在規劃寵物空間時，也將兔寶家庭的需求納入考量，於北區中正公園打造專屬「兔兔專區」，讓寵物兔也能自在探索、安心活動。由於兔子的天性較為敏弱、膽小，容易受到犬隻的吠叫聲驚嚇，因此規劃團隊在落實人兔共融的同時，也特別注重環境的安全防護。

為配合兔子鑽洞、 躲藏與探索習性， 中正公園兔兔專區擺放了多組水管涵洞。

兔兔專區內部依據兔子的生理與社交習性，細緻地區分為「已結紮兔／ 未結紮母兔」與「未結紮公兔」兩個獨立活動空間，有效避免因天性產生領域爭鬥或非預期的繁衍。在遊憩設施的規劃上，有別於狗狗公園常見的跳台與障礙物，改鋪設大片柔軟細緻、不易傷及兔爪的天然草皮，並擺放了多組水管涵洞，營造符合兔子鑽洞、躲藏與探索習性的活動空間，讓兔寶們能在不受干擾的大草坪上，自在地跳躍、探索。不只照顧兔寶的活動需求，園區也貼心規劃休憩涼亭與清洗區，讓飼主在陪伴毛孩探索之餘，亦能享有舒適、便利的休憩環境。

市府於北區中正公園打造專屬「兔兔專區」，讓寵物兔也能自在探索、安心活動。

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北區中正公園

地址：台中市北區學士路100號

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