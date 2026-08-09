和毛寶貝好好生活在一起！最寵毛孩城市在台中

【撰文｜邱子齊、圖片提供｜台中市政府、Shutterstock】

隨著社會結構與生活型態的轉變，寵物成為陪伴人們生活、如同家人般的重要存在。為了讓每一隻毛寶貝都能在愛與尊重中生活，台中市近年來持續布局全方位的動保政策，從基層的絕育補助、豐富的生命教育講座，到便利的交通接送，讓動物福利的理念能真正落實於城市生活的每個角落。

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根據農業部寵物登記管理資訊網的統計數據顯示，截至2026年6月，台中市犬貓登記數已突破37萬9千隻，高居全國第二，背後代表著龐大的寵物照顧需求與責任。為回應社會需求，台中市動物保護政策以「One Welfare（福利一體）」為核心理念，強調人類福祉、動物福利與自然環境三者密不可分的共榮發展，並且透過「扎根飼主責任」、「培育專業量能」及「建構寵物友善環境」三大面向深化落實。

偏區免費絕育

公私協力深耕動物福祉

針對流浪動物問題，台中市動物保護防疫處長年秉持「節源、開流、安居、樂活」的四大方針，積極減少流浪動物衍生出的社會與生態問題。

其中，最關鍵的「節源」，是由台中市動保處攜手動保團體及動物醫院，深入狂犬病高風險地區與動物醫療資源缺乏地區，辦理免費的犬貓絕育活動。根據動保處統計，自2015年至2025年底為止，已協助28,872頭犬貓進行絕育。由於偏區資源相對不足，透過市府的主動出擊，不僅有效從源頭控制遊蕩犬貓的族群數量，更藉此宣導「領養不棄養」的正確觀念。

台中市動保處主動深入偏鄉，攜手動保團體及動物醫院，辦理免費犬貓絕育活動。

這些默默耕耘的成果也獲得中央高度肯定，在農業部舉辦的「全國動物保護業務績效評鑑」及「全國寵物管理業務績效評鑑」中，台中市一舉奪得雙「特優」佳績，充分肯定市府在動物保護與寵物管理上的施政成果，也彰顯公私協力打造友善宜居城市的具體成效。

用理解開啟陪伴

生命教育講座開課！

要把口號轉化為日常的實踐，教育是不可或缺的基石。為了提升市民的動保意識，台中市動保處每年皆會精心規劃動物保護生命教育的系列課程，「浪愛有家關懷動物講座」今年以「陪伴毛孩走過生命旅程」為主軸，將視野導向寵物的全生命週期。課程內容涵蓋了日常疾病照護、飼養責任教育以及生命教育議題。透過專業講師的實作引導與互動分享，民眾能夠深入理解毛孩在不同年齡層的情感需求與身體變化，學習在面對「生老病死」時，如何給予最溫柔的尊重與支持。

台中市民野餐日為寵物規劃不同活動，讓毛爸媽們和寶貝一起同樂。

另一門「幸福毛孩課程」則著重於建立和諧的人寵關係。課程邀請專業的動物行為訓練師與獸醫師，從貓狗的肢體語言、飼養須知、常見疾病預防到居家空間配置進行深入淺出的解析。甚至針對近年興起的飼主權益保障，提供如何挑選寵物保險等實用資訊。

除了室內的靜態課程，台中市動保處更將寵物議題融入大型城市活動。例如在每年市民最期待的「台中市民野餐日」中，特別規劃寵物友善系列活動，邀請市民帶著家中的毛寶貝一起來到綠茵草地上，在徐徐微風與暖陽中享受愜意的野餐時光，讓尊重生命的觀念自然而然地落實於生活中。

台中市動保處每年皆規劃幸福毛孩課程，協助民眾建立和諧的人寵關係。

出門無壓力！

寵物友善計程車上路

當飼主需攜帶寵物外出就醫、美容或參與各類活動時，往往受限於大眾運輸工具對寵物搭乘的相關規定而深感困擾。有鑑於此，台中市政府交通局積極推動「寵物友善計程車」服務，攜手民間計程車隊建構友善運輸網絡，提升人寵共同出行的便利性，並持續朝打造寵物友善城市的目標邁進。

目前台中市共有17家派遣計程車業者加入毛孩共載服務的行列，無論是一般小黃計程車或是多元化計程車，皆有對應的寵物專車。飼主可透過電話或叫車媒合平台預約寵物友善計程車服務，且選搭「小黃」計程車時，車資依市府公告之計程車費率採跳表計費，不因攜帶寵物而額外收取費用。

交通局推動寵物友善計程車服務，讓人寵共同出行更便利。

值得一提的是，許多自願加入毛孩專車服務的駕駛，本身就是擁有豐富飼養經驗的「毛爸媽」。在接送過程中，他們更了解飼主的緊張與毛孩不適，提供充滿同理心與耐心的專業服務。而民眾在搭乘寵物友善計程車時，建議事先與各車隊確認寵物的大小與類型，乘車時務必配合各車隊的規定，若毛孩出現特殊情況如便溺、嘔吐或抓壞車內物品時，飼主需配合支付額外的清潔與復原費。藉由飼主、駕駛與車隊共同遵守服務規範、相互體諒，方能維持寵物友善運輸服務的品質，並延續這項貼心服務。