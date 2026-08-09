台中寵物友善餐廳特蒐 與毛孩共享美味時光

【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽】

現代人將毛小孩視為無可取代的家人，總希望能與牠們共享生活中的每一刻。本期《漾台中》特別精選4間風格各異的寵物友善餐廳，在滿足飼主味蕾的同時，也讓毛孩能自在落地、安心上椅，甚至大口享用精心烹調的專屬鮮食。週末假日，不妨帶著心愛的寶貝寵物一起出門美味巡禮！

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派特寵物友善餐廳

毛小孩的吃喝玩樂天堂

假日想帶毛小孩出門，要尋覓一個能讓牠們盡情跑跳，同時又能和朋友小聚、大啖美食的去處並不容易，「派特寵物友善餐廳」正是為上述需求而生的場域。

這裡有一座室外草坪以及專為毛孩設計的清涼戲水池，依照寵物不同的身高收費，並可租借飼主用的漁夫裝與毛孩的救生衣，確保安全無虞。而毛孩們在池中暢玩後，還可直接使用自助洗浴區，或預約由專業人員操刀的美容SPA，輕鬆打理造型，一次滿足帶寵物出門放風的所有需求。

派特寵物友善餐廳有專為寵物設計的清涼戲水池，不僅水質乾淨，還提供玩具、安全設備、洗澡空間，讓毛孩盡情玩耍。

料理真功夫 吸引饕客專程前來

派特寵物友善餐廳徹底顛覆外界對寵物空間多僅提供微波餐點的既定印象。打開菜單，從酥烤可頌輕食、沙拉、披薩、炸物到各式燉飯，涵蓋多元選擇，無論是用正餐或喝杯下午茶都合適。

其中，「煙花女海鮮義大利麵」是許多饕客會專程前來品味的招牌主食。麵條上大方鋪滿鮮蝦、蛤蠣與中卷等豐富海鮮，基底的紅醬融合了經典煙花女義大利麵特有的酸度與微辣鹹香，緊緊附著在Q彈的麵條上，令人胃口大開，展現出毫不馬虎的料理水準。

不少饕客為了煙花女海鮮義大利麵而特地光臨派特寵物友善餐廳。

毛孩鮮食兼具食趣與健康

此外，店家亦提供別具巧思的毛孩專屬餐食，菜色變化與精緻度不亞於一般餐點，每逢節日更會推出期間限定料理，例如端午節的「寵物粽子」，讓毛孩也能一同感受節日儀式感。

主打的「大卸八塊鮭魚排套餐」，選用原塊的舒肥鮭魚，佐以迷你胡蘿蔔、球芽甘藍、南瓜、小番茄與水煮蛋，兼顧營養攝取與精緻擺盤，為毛孩獻上兼具視覺美感與均衡營養的鮮食大餐。隨餐附上的點心也相當特別，外表看起來是小巧玲瓏的法式可麗露，實際上則是將雞肉泥混合肉桂烤製而成，再搭無糖優格沾醬，讓毛孩吃得安心又滿足。

派特寵物友善餐廳提供別具巧思的毛孩專屬餐食。

「沒有章魚。騷」，則是將牛肉加上花椰菜、胡蘿蔔與蔓越莓碎，符合毛孩飲食需求又兼具視覺繽紛趣味。來到派特，飼主只需放慢步調，細品桌上佳餚，並看著毛孩們在安全的環境裡自在探索、暢快戲水、享受專屬美味。

PAT's KITCHEN（派特寵物友善餐廳）

地址：台中市南屯區公益路二段959號

電話：04-23899891

營業時間：11:00–19:00

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無理WULI

和愛寵同享韓食餐桌時光

位於西屯區勤美商圈巷弄內的「無理WULI」，由老宅改建而成，無論室內外皆以插畫風格打造，而「WULI(우리)」在韓文中的意思則是指「我們」，象徵人類與毛孩之間的親密與歸屬。作為寵物友善空間，毛孩們在這裡可以自在落地，菜單上也有專屬的每日限量鮮食，以雞肉或牛肉為基礎，拌入胡蘿蔔、馬鈴薯與板豆腐，讓毛孩能不受拘束地與主人同桌飽餐一頓。

無理WULI作為寵物友善空間，毛孩們在這裡可以自在落地。

冷熱皆宜的韓系料理

來到主打韓式料理的無理WULI，推薦餐點為「月見牛頰石鍋飯」，熱騰騰上桌，香氣撲鼻，石鍋中央的生蛋黃是視覺焦點，周圍鋪上牛頰肉片、菠菜、鮮香菇與櫛瓜片等配菜。享用時可趁熱將蛋黃戳破，與特製韓式辣醬充分拌勻，再刮起底部金黃焦脆的鍋巴一起入口，能體驗到多層次的口感變化，以及混合著滑順蛋液與微辣醬汁的焦香味。

月見牛頰石鍋飯是必點的經典韓式料理。

「無理韓牛水冷麵」也是夏日裡的熱門選擇，麵的靈魂在於酸甜冰涼的冷湯，上桌時還鋪著一層冰涼透心的冰沙。店家特別使用韓式專用蕎麥冷麵，煮熟後立刻冰鎮，咬起來有著類似蒟蒻的彈牙感，配上小黃瓜片、醃白蘿蔔片、水煮蛋與份量十足的牛頰肉片，麵體吸附冰涼的湯汁後入喉，非常消暑。

開胃副菜、經典肉品 一次滿足

跳脫常見傳統韓式小菜形式的「花醬黃瓜佐鮪魚」也值得一嘗，偏向歐式餐酒館副菜（Side Dish）的精緻風格，將水分飽滿的新鮮小黃瓜切塊擺盤，鋪上綿密鮪魚抹醬，接著淋滿濃郁的特製花生醬，最後再隨性點綴些許蔥花與辣椒粉。一口吃下能依序感受到花生醬的甜香、小黃瓜的清脆、微量芥末的嗆辣，鮪魚的鹹香則是絕佳橋梁。整體風味鹹甜交織，在餐前能帶來冰涼的開胃效果，用餐中途品嘗也能瞬間轉換口味。

喜愛肉食的饕客，不妨來一份「月白・韓式五花」。熱騰騰的五花肉片，肥瘦比例適中，口感軟嫩，脂香滿溢卻不油膩，搭配隨盤醬料、新鮮生菜、青辣椒段、蒜片，以及店家特製的辣蘋果塊、當日現醃泡菜一起吃，酸甜與微辛之間更能平衡五花肉的油脂，越嚼越香，是襯托各式主食的優秀配角。

無肉不歡的顧客可嘗試月白・韓式五花的道地烤肉滋味。

無理WULI

地址：台中市南屯區公益路二段21號

電話：04-23238111

營業時間：11:30–15:00、17:30–21:30

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糧薪客棧

寵物友善的無煙燒肉

位於沙鹿區，外觀與民宅無異的「糧薪客棧」，原本是老闆招待親友的私人空間，沒想到做出口碑，於是創業開店。店家外觀類似民宅且無招牌，若無在地人帶路，很容易就會錯過。

糧薪客棧開放寵物落地，甚至能讓毛孩上椅陪伴。

這間隱藏版燒肉店無低消、無服務費、不收停車費，而且開放寵物落地，甚至能讓毛孩上椅陪伴，其初衷也是源自於老闆對於毛孩的愛，因此打造人寵能共享的無煙燒肉空間，歡迎客人攜帶毛孩，享受如家般的用餐體驗。

糧薪客棧開放寵物落地、上椅，讓帶著毛孩前來的顧客擁有舒適友善的用餐體驗。

海陸食材的頂尖對決

糧薪客棧供應頂級的牛、豬、羊、雞、鴨等精選肉品，「澳洲穀飼厚切牛舌」脆彈有勁，佐以隨盤附上的蔥鹽一同入口，讓穀飼牛肉的甘甜更為突出；若喜歡軟嫩一點的口感，可選擇油花細緻的「美國Prime安格斯牛小排」，薄切肉片經過高溫燒烤帶出香甜馥郁的風味；「西班牙半橡樹伊比利梅花豬」，因採放養方式飼養，並以橡樹果實為食，豬肉透出堅果香氣，烤過後適合沾玫瑰鹽享用，突顯其豐潤口感；台灣在地飼養的「法式櫻桃鴨」，烤至微焦後肉質細緻，且散發獨特鴨脂香。

店家嚴選的海陸食材，提供顧客多樣化的選擇，簡單炙烤就吃得出鮮甜。

除了肉類料理之外，海鮮選品同樣展現高水準。「日本生食級大干貝」一盤四枚，建議採單面炙烤方式料理，僅將一面微微加熱，保留另一面的生嫩口感，入口時外層帶有淡淡焦香與微脆質地，內裡則維持鮮甜多汁，展現海味最迷人的鮮度。

完美配角！ 嚴選米食、蔬菜、飲品平衡味蕾

不僅海陸主食材品質出眾，各種副餐更體現了店家嚴選食材的標準。「五福圳小農有機米飯」，米粒飽滿彈牙，無論單吃或是佐以燒肉都極為合適。免費供應的「胡椒雞湯」，將溫潤的胡椒香融入醇厚的雞白湯，喝起來格外暖胃。

若想兼顧營養均衡、無負擔，推薦來一盤爽口的包肉生菜，或是玉米筍、杏鮑菇、彩椒等蔬菜；也別錯過人氣單品「氣死櫛瓜」，櫛瓜鋪上乳酪絲，並以些微辣椒粉提味，微辛的香氣創造巧妙平衡，吃來別具新意。

糧薪客棧

地址：台中市沙鹿區沙田路30-1號

電話：0928-798899

營業時間：週一、四、五17:00–23:00；

週六日11:00–15:00、17:00–23:00

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容燒居酒屋

人寵同樂的深夜食堂

深夜想大啖美食，又捨不得毛小孩單獨看家？「容燒居酒屋」供應多樣化的日式料理，除了開放顧客攜帶寵物入店，也能讓毛孩安穩地上椅陪伴主人用餐，不僅體現了對毛小孩的溫柔與包容，還不定期會有黃金獵犬與哈士奇兩隻萌犬駐店，親切友善的氛圍使容燒居酒屋累積了許多忠實顧客。

以毛寶貝們為設計概念，容燒居酒屋營造出寵物友善的趣味空間。

丼飯、烤物、串燒 嘗遍道地日式好滋味

若想追求飽足感，「牛筋丼飯」絕對是首選，富含膠質的牛筋滷至透徹入味，並搭配香菇塊增添層次，上桌前再加入金黃蒜片與青蔥醬，鹹甜交織的醬汁令人忍不住多吃好幾口飯。

從丼飯、烤物、串燒到飲品，在容燒居酒屋皆能找到符合味蕾的日式滋味。

「限量QQ軟絲」則是店家推薦的隱藏版王牌，整尾軟絲以精準火候燒烤，保留海鮮天然鮮甜與彈牙的肉質，食用時建議搭配芥末風味椒鹽，微嗆滋味瞬間點亮海味，帶出食材最純粹的鮮美。

居酒屋的靈魂串燒「明太子雞腿肉串」，選用厚實鮮嫩的雞腿肉，鋪上滿滿的明太子醬，高溫炙燒後散發迷人焦香，一口咬下，滑順鹹香的明太子與豐盈肉汁結合，展現出絕妙的契合度。「超甜玉米筍」則是以帶殼玉米筍直接炭烤，藉由外殼自然保留內部水分，上桌後剝開葉片還冒著熱氣，入口爽脆且帶自然清甜，搭配重口味烤物享用，更能發揮清新解膩的效果。

容燒居酒屋不定期會有黃金獵犬和哈士奇兩隻「狗店長」駐店。

專為毛孩量身打造的 純天然烹調鮮食

容燒居酒屋對毛孩的用心，在專屬的「寵物鮮食菜單」上展露無遺。所有寵物餐點皆依當季新鮮時蔬製作，烹調過程絕無添加任何調味，並堅持使用義大利純天然進口橄欖油，確保寵物飲食安全。

菜單上的三道專屬佳餚各具特色，「好狗命專屬炒飯」提供牛肉或鮭魚兩種口味選擇，兼顧營養與適口性；「很健康狗狗串燒」嚴選雞胸清肉製作，讓狗狗也能體驗和主人一起吃串燒的樂趣；「店長最愛的牛排」則主打無鹽無油，為毛孩補充豐富的優質蛋白質。

容燒居酒屋提供寵物鮮食菜單，不僅為毛孩補充優質蛋白質，也兼顧和主人一起吃串燒的樂趣。

容燒居酒屋-南屯文心總店

地址：台中市南屯區文心路一段530號1樓

電話：04-23223070

營業時間：18:00–02:00