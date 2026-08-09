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台中滑冰隊挑戰國際賽 為國爭光！再添榮耀

聯合新聞網／ 漾台中
近年來，台中市滑冰選手在國際賽事中表現出色，屢奪獎牌肯定。
近年來，台中市滑冰選手在國際賽事中表現出色，屢奪獎牌肯定。

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府】

近年來，台中市滑冰選手在國際賽事中表現出色，屢奪獎牌肯定，而甫開幕的北屯國民暨兒童運動中心滑冰場「冰上樂園」，也將成為重要訓練場域，成為台中隊的最佳後援！

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台中市滑冰隊8名選手代表出征2025年「ASU亞洲短道競速滑冰錦標賽」(以下簡稱ASU)，與亞洲各國優秀選手同場競技，最終摘下4金、4銀、5銅，共13面獎牌，締造亮眼佳績。

其中，成年組蘇駿朋、林峻頡、張菀婷分別在500公尺、1000公尺及1500公尺賽事中包辦金、銀、銅三面獎牌，並在混合接力賽中聯手摘金。而青年A組劉峻榕榮獲銅牌，青年B組江俊賢勇奪銀牌，同組的陳正諺與陳彥錡也數度闖入前十名，女子3,000公尺接力則由張菀婷、王璽善與隊友合力摘下銅牌，展現團隊合作默契。

台中市體育總會滑冰委員會總幹事蔡振銘教練表示，一般人很難想像，過去20多年來，受限於沒有鄰近的訓練場地，台中的滑冰選手們總必須在放學後搭車到台北，在深夜時分上冰訓練，雖然一週僅能練習兩天，仍憑藉實力拿下優異成績。

台中市滑冰代表隊在2025年ASU亞洲短道競速滑冰錦標賽中，締造亮眼成績。
台中市滑冰代表隊在2025年ASU亞洲短道競速滑冰錦標賽中，締造亮眼成績。

新場地成選手助力
榮耀指日可待

隨著北屯國民暨兒童運動中心（以下簡稱北屯國兒運）滑冰場啟用，符合國際標準的專業場地不僅能提供選手更多、更彈性的訓鍊時間，還能帶動冰上運動風氣，蔡振銘與選手們皆樂觀其成，期待新場地成為培訓人才的重要基地。

於去(2025)年ASU奪金後光榮退役的國手蘇駿朋，難掩興奮之情特地來到滑冰場，並透露未來會在台中擔任教練，培育更多的冰上健將。多次在國際賽事中奪牌的選手林峻頡則認為，半夜訓練會使專注力降低，現在終於不用為了上冰訓練奔波、熬夜，不僅提升安全性，也更能發揮實力。曾闖進冬季奧運資格賽的退役國手林瑋，同樣看好滑冰場培育新秀的效益，也期待有機會在家鄉擔任教練，傳承寶貴經驗。

台中市滑冰代表隊於2025年ASU亞洲短道競速滑冰錦標賽表現優異。
台中市滑冰代表隊於2025年ASU亞洲短道競速滑冰錦標賽表現優異。

目前就讀高中的選手王璽善表示，過去無法北上練習時，她會用直排輪取代冰刀，但進步有限，很開心現在有了新的滑冰場帶來更多練習機會。就讀台灣體育大學的選手劉峻榕，也期待藉由新場地提升滑冰技巧。也曾於ASU拿下金牌、現為教練的林憲佑更指出，台中市體育總會滑冰委員會將積極與北屯國兒運協調，安排穩定的練習時段，讓選手多多磨練，為台灣敲開2030冬季奧運的大門。

盧市長於市政會議表揚獲獎選手與教練團隊，並給予高度肯定。
盧市長於市政會議表揚獲獎選手與教練團隊，並給予高度肯定。

今年8月，台中隊林峻頡、陳正諺、劉政翰3位選手也將再次前進ASU，國家隊教練張殷誠透露，選手體能、技術、節奏漸趨穩定，備戰情況順利，台中隊會全力以赴，奮力為台灣再添榮耀！

《漾台中》2026年8月號NO.44
《漾台中》2026年8月號NO.44

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