全國唯一音速小子冰上樂園 北屯國兒運開幕！

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府】

炎炎夏日，想來趟透心涼的運動體驗嗎？2026年7月3日開幕的北屯國民暨兒童運動中心，擁有中部首座符合國際標準的滑冰場，不僅能讓運動員大顯身手，大小朋友也能盡情溜冰，與帥氣的音速小子合影，為暑假留下美好回憶！

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斥資9億多元興建的北屯國民暨兒童運動中心（以下簡稱北屯國兒運），為地上3層樓、地下1層樓的建築，建置綜合球場、體適能中心、游泳池、兒童運動空間、韻律教室、運動教室等核心設施，功能齊全，其中，最大亮點就是民眾期待已久的滑冰場「冰上樂園」。

為了搶先體驗「冰上樂園」的清涼魅力，北屯國兒運在6月26日至7月2日試營運期間便吸引大批人潮排隊進場，感受場館的嶄新設備與活力氛圍，也見證市府推動「酷城市、酷運動」的實際成果。

北屯國兒運將成為推動全齡運動及培育冰上人才的新基地。

中部唯一專業滑冰場

音速小子陪你飆速！

位於北屯國兒運地下1樓的「冰上樂園」，是中部地區唯一符合國際標準規格的滑冰場，包括優雅美麗的花式滑冰、驚險刺激的競速滑冰、冰上曲棍球，或是兼具趣味與挑戰性的冰壺，皆能在此進行選手訓練或舉辦賽事，平時場館也開放一般民眾前來滑冰，感受涼爽的運動新體驗。

盧市長開箱北屯國兒運滑冰場，期許場館帶動冰上運動多元發展。

「冰上樂園」採用全國獨家的下沉式空間設計，運用冷空氣下降的原理，減少氣流外洩，並選用符合國際滑冰場建造標準的「雙層隔熱屋頂」，搭配「庫板牆體保溫系統」，精準控制場館溫度。優異的節能成效與建築品質，讓北屯國兒運取得「黃金級綠建築」與「合格級智慧建築」標章，也榮獲「第32屆中華建築金石獎」、「2025國家卓越建設獎」與「台中市政府公共工程優等」等多項榮耀肯定。

此外，場館引進國際知名品牌的電動洗冰車，視使用情形不定時整理冰面，使冰面維持穩定平整的狀態，也有助於室內空氣品質，確保滑冰場的安全性與舒適度。滑冰場旁另規劃小型遊戲空間，設置投籃機、衝浪機、跳床等運動遊戲機台，讓陪同滑冰者前來的親友共享休閒娛樂時光。

北屯國兒運的滑冰場引進國際知名品牌電動洗冰車，並有專業人員測試滑冰場結冰溫度，兼顧整冰品質與安全。

特別的是，北屯國兒運國際滑冰場館與周邊運動遊樂設施還是全台灣首座導入日本SEGA旗下授權品牌「SONIC音速小子」主題元素的場景，以充滿速度感的活力形象作為這一次的宣傳大使，打造具國際話題性的沉浸式運動體驗。在館內的電梯、牆面、滑冰場圍板、燈飾，甚至是滑冰場正中央，都看得見音速小子自信帥氣的藍色身影，陪伴民眾在滑冰場上盡情衝刺，不僅成為拍照打卡亮點，也為運動空間增添滿滿趣味。

台中的冰上運動選手，能就近於北屯國兒運訓練。

孕育國手新搖籃

帶動冰上運動風氣

北屯國兒運的滑冰場，不僅提供賽事或民眾休閒運動使用，更肩負培育在地國手的重責大任。未來，台中的冰上運動選手，將能夠就近於北屯國兒運訓練，更有助選手提升實力，取得亮眼成績。另一方面，透過向大眾開放滑冰場，可提升專業場地的普及度與使用率，場館亦開設滑冰課程，藉此帶動中部地區冰上運動的風氣，進而培養未來的冰上健將。

北屯國兒運的滑冰場也開放一般民眾體驗滑冰樂趣。

提醒到訪北屯國兒運的滑冰者，必須穿戴長袖長褲、冰鞋、襪子、安全帽、手套等，確保裝備齊全才能上場，未攜帶裝備者，場館提供租借服務，每次僅需200元，即可使用包括冰鞋、安全帽、護膝、護腕與護肘等全套設備，安心上場溜冰。

此外，滑冰場右側為教學區以及初學者練習區，左側則可自由練習，但必須維持「逆時針」滑行方向，且禁止彼此追逐和高速不規則滑冰、花式動作、玩接龍遊戲等行為，避免發生碰撞意外，若有違規情形，將依規定制止或勸離，確保全體使用者的安全。

AI防溺「安心泳」

守護安全滴水不漏

1樓的溫水游泳池全長25公尺，共有8個泳道，旁邊另設有兒童戲水池、烤箱、蒸氣室、SPA池與冷熱水池等。其中，最充滿巧思的特殊設計就是池壁採用不鏽鋼材質，將滑冰場冷凍主機產生的熱能回收再利用，幫助泳池系統預熱，達到節能減碳的效果。

溫水游泳池引進自然採光，全長25公尺、8個泳道，整體空間寬敞明亮。

為確保泳客安全，游泳池導入AI即時影像辨識系統「安心泳」，搭配監視器全天候監測水域動態，偵測到掙扎、靜止下沉、長時間停留水底等異常狀態，會發出警報聲提示救生員，明確指出是哪一條水道發生狀況，把握黃金救援時間，降低溺水意外的風險。此外，北屯國兒運也同步於暑假期間推出不同程度的幼兒、兒童、成人泳訓班課程，教導學員從適應水性、水中自救、自由式基礎到姿勢調整、游泳強化訓練等，循序漸進提升游泳能力，並培養正確的防溺概念，保障自身戲水安全。

多元核心設施

力求課程豐富多樣

北屯國兒運的3樓為籃球、羽球共同使用的綜合球場，採用木地板設計，挑高的天花板與升降式LED照明設備，打造出寬敞明亮且具備節能效益的安全運動空間。綜合球場不僅能支援球類賽事與大型活動，場館也聘請專業教練開設籃球、羽球課程。而單純想租借場地者，可透過「cyc pass」APP線上預約或現場預約。

體適能中心配置多元訓練器材，滿足不同族群運動需求。

同一層樓的韻律教室、瑜珈教室與TRX教室，則分別開設各類有氧運動、舞蹈、瑜珈、皮拉提斯等課程，另有近期人氣超 綜合球場可供籃球、羽球賽事與活動使用，也將開設相關球類課程。 高的器械皮拉提斯與空中瑜珈，提供民眾鍛鍊心肺功能、肌耐力與伸展能力的多樣選擇。

2樓的兒童運動空間分為兩區，兒童體操區導入專業體操團隊師資，讓小朋友盡情跑跳翻滾，活動大肌肉，有助於鍛鍊肌力、平衡感與身體協調性；直排輪與滑步車的遊戲區，則能訓練孩子的心肺耐力與腿部肌肉，培養良好平衡感。

另一側的體適能中心，可容納150人，引進各式各樣有氧、重訓與智慧健身器材。其中，新型的健身器材以馬達力量取代傳統槓片，只要輕觸螢幕就能調整訓練重量，讓運動過程變得更輕鬆省力。部分健身器材則配有「AI精準運動系統」，透過大數據模型即時監控、分析使用者的動作，並即時提供指導，確保每個動作都收到預期效果，達到智慧健身目的。使用者如下載場館專屬「cyc pass」APP，就能記錄個人運動歷程，隨時隨地檢視自己的健身成果。

全齡友善的多功能運動場域，搭配新穎豐富的設施，充分滿足全家的運動需求。今年夏天，歡迎大小朋友走進北屯國兒運，揮灑汗水、體驗運動樂趣。

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北屯國民暨兒童運動中心

地址：台中市北屯區崇德路三段55號

開館時間：全館每日06:00-22:00，冰上樂園10:00-21:00

（農曆春節或遇颱風等天災，請見中心及政府公告之閉館消息）

票價：

冰上樂園全票假日$220、平日$200/2小時，器材租借$200/次

游泳池全票$100/次

體適能中心全票$50/次

＊票價優惠資訊、注意事項，以及其他課程、場地租借費用，請參見中心網站